Мишустин ответил Китаю, перекупающему кадры из авиации

Власти России работают над сохранением летного состава российских авиаперевозчиков — пилотов часто переманивают иностранные компании, особенно китайские. Во время встречи премьер-министра Михаила Мишустина и главы Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова сделан акцент на восстановлении учебно-тренировочных самолетов и повышении зарплат инструкторам. Как объяснили эксперты URA.RU, тщательная подготовка кадров и повышение их квалификации повлияет на безопасность перелетов.
В начале встречи глава правительства подчеркнул, что воздушный транспорт имеет стратегическое значение для страны, так как повышает связанность регионов России. «За шесть лет нам предстоит в полтора раза увеличить интенсивность авиаперевозок, что потребует и комплексного подхода, и слаженных действий не только органов власти, но и частных организаций и компаний, науки, промышленности, цифровой индустрии, строительного комплекса и, конечно, всего большого авиационного сообщества», — подчеркнул Мишустин.
Одним из вопросов встречи стала кадровая наполняемость летного состава. Глава Росавиации отметил, правительство оказывает содействие обучению специалистов в вузах, колледжах и училищах. Из федерального бюджета выделяются деньги на восстановление и поддержание летной годности учебно-тренировочных вертолетов и самолетов, а также на повышение зарплат инструкторам.
«Очень важно, чтобы мы сделали все необходимое для динамичного развития всей отрасли, создания новых возможностей Росавиации <…> По всем необходимым стандартам и регламентам исполняли все решения, связанные с безопасностью полетов», — резюмировал Мишустин.
Правительство создает необходимые условия для летчиков, в том числе качественное обучение, чтобы они не уходили в иностранные авиакомпании, объяснил президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук. По его словам, к иностранным перевозчикам зачастую уходят высококвалифицированные специалисты, в частности, инструкторы с правом проверки и первоначальной подготовки.
«Мы мониторим рынок и если не предпринимать усилий в этом и в следующем году, то мы выйдем на дефицит летного состава где-то в 2026—2027 году. То есть у нас будут воздушные суда, будет потребность в рейсах, но летать будет некому. Мишустин лично вникает в детали проблем гражданской авиации. Это значит, что проблемы будут решены», — уверен Бойчук.
Рост объемов внутренних перелетов приводит к необходимости задействовать больше сотрудников, однако из-за нехватки кадров повышается нагрузка на действующих пилотов, считает профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. «В иностранных авиакомпаниях, порой, заработные платы пилотов привлекательнее. Например, в Китае более лояльные условия работы», — отмечает профессор.
Подготовка квалифицированных кадров невозможна без опытных преподавателей, добавляет Сафонов. По его словам, повышение заработных плат инструкторам, озвученное на встрече Мишустина и Ядрова, увеличит возможности образовательной системы и повысит интерес самих инструкторов к обучению курсантов и повышению квалификации пилотов.
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