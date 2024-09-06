«Фокусник» и «алкомагнат»: кто победит в сложнейших выборах-2024

В нынешний Единый день голосования самые конкурентные выборы оказались в Братске — небольшом, но экономически развитом иркутском городе. Открытый вызов правящему 19 лет мэру Сергею Серебренникову бросил глава соседнего муниципалитета Александр Дубровин, которому приписывают связи с сенатором Андреем Чернышевым. Все трое — единороссы, также как и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, согласовавший Серебренникову новый поход в мэры. Корреспондент URA.RU съездил в Братск, чтобы разобраться в хитросплетениях жизни иркутских единороссов, и рассказать вам как выглядят прямые выборы мэра города по сценарию 90-х.
Первое, что удивляет в Братске в контексте устройства нашей страны 2024 года — дак это то, что из Тюмени сюда можно добраться не через Москву. В городе, где живет около 200 тысяч человек, свой аэропорт. И мой перелет был по маршруту: Тюмень-Новосибирск-Братск. Аэропорт принимает по 4-5 самолетов ежедневно, хотя административный центр той же Курганской области — Курган — где живет 300 тысяч, только — 1-2 самолета.
Транспортная самостоятельность Братска объясняется его зажиточностью. Административными решениями определено, что здесь самая дешевая электроэнергия, и как следствие самая высокая маржинальность производства алюминия, целлюлозы. Правят в городе два промышленных гиганта — «РУСАЛ» и целлюлозно-бумажный комбинат. Помимо отчислений в бюджет, они строят для своих сотрудников жилье и занимаются общим благоустройством города.
Городской конфликт кроется в том, что будучи экономическим центром региона, Братск — не областной центр, и статус Иркутска намного выше. «Это ощущение несправедливости у братчан всегда присутствовало. Город довольно протестный. Здесь много интересантов, в том числе и криминальный бизнес, который никуда не делся», — описывает политобозреватель из Иркутска Галина Солонина.
Именно на теме борьбы с криминалом в 2005 году во власть пришел полковник ФСБ Сергей Серебренников. Садом при нем Братск не стал: в отличие от других российских городов здесь нет заметной новой застройки, основной фон — хрущевки и девятиэтажные «свечки». Запрос на благоустройство набережной Ангары так и не удовлетворен, хоть тут есть и свое «Братское море». И разговоры об урбанистике поднимаются каждые пять лет. Во время выборов мэра.
Нынешняя кампания для Серебренникова получается самой сложной. Мои собеседники рассказывают, что последние три года мэр пытается перезапустить свой имидж, испорченный непродуманным решением 2021 года, когда Серебренников накануне своего 60-летия стал почетным жителем Братска. Реакция последовала моментально — к главе приклеились клички «почетный» и «ленточный генерал». Тогда на выборах в Госдуму ЕР набрала в городе 36,6% (по стране 49,82%), а КПРФ — 25,6% (по стране — 18,9%). Сейчас в штабе его основного оппонента утверждают, что так своего мэра называют до 80% респондентов.
Нестабильность мэра ощущал и иркутский истеблишмент, и ситуацией воспользовался сенатор от Иркутской области Андрей Чернышев. У него в городе своя кличка — «водочный король», а местные утверждают, что под его контролем половина рынка алкоголя в Братске. Именно он приложил руку к выдвижению главы Братского района Иркутской области Александра Дубровина, бывшего депутата гордумы и заксобрания региона. Он на 16 лет младше Серебренникова. Однако в Дубровина настаивают на том, что он не креатура или протеже Чернышева и самостоятелен в своих действиях.
Это противостояние сделало выборы в Братске самыми конкурентными в России в 2024 году. В муниципальной газете «Огни Ангары» выходят материалы о том, какой плохой мэр Дубровин. Сам он утверждает, что на встречах с избирателями постоянно появляются провокаторы.
Но в эту кампании противники достойны друг друга. В Братске можно увидеть плакаты «Сергей — фокусник, раз, два — и нет малого бизнеса. Одни монополисты», «Сергей = беспредел. Хватит, устали», «Сергея на Колыму за то, что кинул пенсионеров на гробовые деньги». Есть и более агрессивные. Вряд ли кто-то в городе не понимает, о каком Сергее идет речь.
В эту кампанию активизировались все противники Серебренникова, которых он нажил за десятки лет правления, поэтому, кроме двух предвыборных штабов, есть и третья сторона. В первую очередь это местные подрядчики и малые предприниматели. Процитированные мною плакаты висят на торговых центрах, которыми владеет бизнесмен Василий Дуля.
На сторону Дубровина встал и ректор Братского государственного университета Илья Ситов. Он регулярно организовывает для кандидата встречи с преподавателями и студентами. На одной из таких я побывал. Аудитория была оживлена, из зала выкрикивали слова поддержки.
«Мы вас знаем! За вас и будем голосовать!», — выкрикнул мужчина после спича Дубровина.
А я спросил Ситова, почему он поддерживает именно Дубровина, а не Серебренникова.
«Мы уже давно поняли отношение города к университету. Оно потребительское», — кратко ответил он.
Воюет с мэром и держатель местных политических пабликов, известная общественница Елена Кутергина. Она выдвинулась на выборы от КПРФ, но из-за ошибки в документах, которую называет незначительной, выбыла из предвыборной гонки. Именно Кутергиной сенатор Чернышев пугал федеральный центр, когда добивался разрешения выдвинуть Дубровина на выборы.
- Когда меня сняли с выборов, я объявила сбор подписей за отставку Серебренникова. За 4 дня — 5 тысяч подписей. Я увидела реальное отношение людей. Отправили подписи полпреду Анатолию Серышеву и губернатору Игорю Кобзеву, — рассказывает Кутергина.
- Но ведь он поборол преступность. Это уже забыли?
- Ты сам в это веришь? Здесь остались ставленники криминального авторитета Владимира Тюрина. Они надели пиджаки, идут в думы. Многим кажется, что криминал прекратился. Но в прошлом году моему адвокату подожгли машину. Этим людям разрешается раздавать займы, а потом отбирать квартиры. Сегодня они захватили все охотничьи угодья. Историй масса. Какой криминал убрал Серебренников?
«В „Единой России“ Братска сегодня раскол. Она разделилась на три лагеря — Серебренников, сенатор Андрей Чернышев и энергетики, которые заводят огромное число своих представителей в гордуму. Секретарь ЕР Тамара Захарова бросила вызов Серебренникову, ушла в команду Дубровина. Ей 76 лет», — добавляет Кутергина.
В пабликах Кутергиной гуляют и песни про действующего мэра:
«Прощай, прощай, Серебренников.
Твое правление — кошмар.
Уйди с поста, освободи нас
От лжи, коррупции и чар».
Штаб Серебренникова выпустил ответку про Дубровина:
«Скоро в каждом доме будут водку продавать.
Новый мэр закроет свои глазки на Бристоль.
Разливать паленку будем прямо в подворотнях,
Кучу бабок принесет нам левый алкоголь.
Любимый Дубровин! Ты — наш кандидат.
Бандитское лобби, алкашный магнат.
Вернем девяностые скоро себе,
Возвращаются в Братск старые ОПГ».
Поговорить с руководством единороссов мне не удалось: я пытался встретиться с руководителем фракции в заксобрании Натальей Дикусаровой и заместителем руководителя исполкома по СМИ Антониной Коршун, но те проигнорировали сообщения и звонки. Удалось связаться с руководителем исполкома Дмитрием Брянским. В дни моего визита он работал в Братске, но встретиться тоже не удалось: Брянский исчез после своего звонка областному внутриполу, где должны были согласовать нашу встречу.
Тем не менее, уловить настроения единороссов я все же сумел. Уличный агитатор Серебренникова разговорилась:
- Почему именно за Серебряникова агитируете?
- Он больше Дубровина платит.
- А сами за кого голосовать будете?
- Не знаю, нет разницы особо.
- А прохожие как реагируют?
- Агрессивно. Говорят, за Дубровина пойдем голосовать, грубят.
Дама, агитировавшая неподалеку за Дубровина, подтвердила, что ее гонорар меньше, чем у соседки. Но ее дополнительный бонус — желание перемен: «Мне Дубровин всегда нравился, я и в УИКе работала, когда он главой района избирался».
Замруководителя аппарата администрации Братска Светлана Мамлюкеева — одна из самых приближенных к Серебренникову сотрудниц мэрии — не согласна с критикой в адрес шефа. Она считает, что идет не борьба двух кандидатов, а почти что круг Сансары: «Мы уже передаем эту страну. Теперь — это ваша страна. Мы что могли — сделали. Плохо или хорошо — это вы оцените потом. Но мы старались, как могли». Правда, и она не смогла мне помочь поговорить с политтехнологами мэра.
Может быть, потому что в последние дни кампании у них много работы. В российской политике уже никого не удивишь результатом кампании, обеспеченным голосованием мобилизованных бюджетников. В Братске сейчас идет борьба за контроль за другим ресурсом — подкупом избирателей. Есть легенда о сетке почти в 10 тысяч человек, готовых продать свой голос за 1-5 тыс рублей.
И штабы разрывают местный УМВД, требуя ставить сотрудников полиции не только внутри избирательных участков, но и при входах, чтобы проверять документы у маргиналов. Это должно отпугнуть тех, кому не желательны лишние контакты с силовиками. Большой вопрос в том, как поведет себя полиция в день голосования: главного Братского полицейского Олега Духовникова накануне выборов отправили в командировку в Иркутск. 8 сентября в городе его не будет.
Могло ли не быть этого конфликта? Мои собеседники называют точкой отчета — решение губернатора Игоря Кобзева, которому сообщали об антирейтинге Сергея Серебренникова, но он принял решение продлить мандат мэра. В рамках этого решения действуют градообразующие предприятия.
Дубровин рассказал мне, что Кобзев поддерживает его и даже лично просил выдвинуться на выборы. Подтверждений этому я не нашел.
И теперь интересно, с каким результатом и последствиями закончится эта кампания. На URA.RU мы будем освещать ход голосования.
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