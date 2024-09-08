Единороссы отчитались перед Медведевым о результатах выборов

Представители «Единой России» из регионов рассказали председателю партии Дмитрию Медведеву о результатах выборов-2024. Во всех регионах, которые участвовали в ВКС, партия власти получила абсолютное большинство, в том числе в сложных для ЕР субъектах — Хабаровском крае и республике Алтай. Эксперт назвал итоги выборов историческим.
«В общей сложности избиралось 3,5 тысячи мандатов. В этой части было очень интенсивное голосование. Технологически выборы были сложные, пришлось провести ряд специальных процедур, но, тем не менее, они состоялись, и это важно. Отдельно хотел бы поздравить наших кандидатов, которые избирались, будучи участниками СВО», — открыл встречу Медведев.
Первым докладывал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, который избирался на пост главы региона. «Выборы прошли в беспрецедентных условиях. В эти дни были использованы все механизмы, которые были допустимы законодательством. И люди пришли. Они показали беспрецедентную явку. Они доказали, что им небезразлична судьба региона», — заявил Смирнов. В Курской области проголосовало более 55% избирателей.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о разгромной победе ЕР: по предварительным данным партия побеждает в 80% округов. При этом сообщил и неприятную деталь: на систему электронного голосования было совершено более 300 ддос атак. «Но она работала нормально, без сбоев, даже в периоды пиковой загрузки», — тут же успокоил Собянин. Он добавил, что явка достигла 40%. «Для Москвы это очень много, это почти в два раза больше, чем в 2019 году. Около 1,5 млн москвичей впервые на выборы московской городской думы», — заключил мэр.
Далее перешли к сложным регионам. На связь вышел врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, анонсировав аномальный для региона результат партии. «Если в 2019 году в заксобрании партия взяла только два мандата, а по городской взяла ноль, то сейчас мы берем 27 из 34 в заксобрании и 34 из 35 в законодательной думе города. Это уверенная победа партии. Хабаровский край — это достаточно протестный регион, выборы прошли в острой конкурентной борьбе. Но у ЛДПР не было никаких шансов», — заявил Демешин.
Медведев поправил врио губернатора: «Термин „протестный регион“ я бы не использовал. Это означает, что тем или иным гражданам политика того или иного лица казалась недостаточно адекватной их пониманию и их интересам».
Следующим докладывал Андрей Турчак, врио губернатора республики Алтай. Он анонсировал победу партии во всех 30-ти одномандатных округах и первое место по партийным спискам. «Выборы прошли на высоком организационном уровне, с достойным результатом. Формируем фракцию конституционного большинства», — заключил Турчак.
Медведев пообещал навестить бывшего коллегу-секретаря Генсовета ЕР, а после перешел к Ростовской области, где на довыборах в Госдуму избиралась бывший вице-премьер правительства Виктория Абрамченко. Ему доложили о явке в 42%. После обработки 12% протоколов бывшая чиновница получает более 70% голосов избирателей.
- Виктория Валерьевна, как у вас настроение? — спросил Медведев.
- Настроение прекрасное. Это у меня первый опыт в избирательной кампании. Замечательный, прекрасный опыт.
- Желаем, чтобы новый опыт превратился в новые свершения, — ответил председатель ЕР.
Встречу завершили выступлением руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина. «У „Единой России“ исторический максимум. В основе успешной кампании лежали три группы факторов: во-первых — это контекст СВО, патриотическая консолидация и консенсус. Второе — это социально экономическая стабильность. И третье — это умелая работа по региональной повестке. Если говорить о контексте СВО, все партии находятся в этом консенсусе. Но избирателям мало слов. Нужны действия. В этом смысле ЕР оставила далеко позади все остальные партии», — объяснил успех «Единой России» на выборах Константин Костин.
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