«Штаб конкурента перегнул палку, и это ударило по ним же»

Эксклюзивное интервью с победителем самых интересных выборов-2024

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Интервью с новым мэром Братска Александром Дубровиным
Интервью с новым мэром Братска Александром Дубровиным

Выборы мэра Братска неожиданно стали самыми конкурентными и интересными в 2024 году. В ходе напряженной кампании глава Братского района Александр Дубровин победил Сергея Серебренникова, который правил городом 19 лет. URA.RU связалось с победителем гонки сразу после выборов и узнало, кто за ним стоит и как удалось одержать такую разгромную победу (68,5% против 21,9% у Серебренникова).

В чем причина высокой — в полтора раза больше, чем пять лет назад - явки?

Интерес к выборам был очень высокий. В Братске давно назрел вопрос смены руководства. Жителям хотелось обновления. Моя кандидатура дала людям такой вариант. Поэтому и пошли на участки.

Как главе района удалось за два месяца нарастить такую известность в городе?

Я коренной братчанин, учился в трех школах, работал на предприятии, взаимодействовал с огромным количеством предпринимателей. С людьми встречался. Жители Братска знали, что в районе (четыре года назад) появился мэр, молодой и активный, который пользуется поддержкой и правительства, и депутатского корпуса. 20 лет я в «Единой России», в большом количестве проектов участвовал. Люди это видели.

Будучи единоросом, вы составили конкуренцию вашему однопартийцу Серебренникову. Теперь это новая тенденция для российской политики — борьба не между партиями, а внутри одной партии?

Это нельзя называть борьбой внутри партии. Это можно назвать конкурентными выборами, когда появилась альтернатива и возможность поддержать своего кандидата

Как оцените эту предвыборную кампанию?

Я шел чисто, и весь город это видел. Штаб конкурента же просто перегнул палку. И это ударило по ним же.

Известно, что губернатор Игорь Кобзев поддерживал кандидатуру вашего оппонента Серебренникова. Какие у вас отношения с главой региона?

Я считаю себя членом команды губернатора Игоря Кобзева. Он меня поддерживал в Братском районе, вместе мы выстраивали работу. Он часто приезжает в район. Люди это видят и понимают, что я — системный.

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Выборы мэра Братска неожиданно стали самыми конкурентными и интересными в 2024 году. В ходе напряженной кампании глава Братского района Александр Дубровин победил Сергея Серебренникова, который правил городом 19 лет. URA.RU связалось с победителем гонки сразу после выборов и узнало, кто за ним стоит и как удалось одержать такую разгромную победу (68,5% против 21,9% у Серебренникова). В чем причина высокой — в полтора раза больше, чем пять лет назад - явки? Интерес к выборам был очень высокий. В Братске давно назрел вопрос смены руководства. Жителям хотелось обновления. Моя кандидатура дала людям такой вариант. Поэтому и пошли на участки. Как главе района удалось за два месяца нарастить такую известность в городе ? Я коренной братчанин, учился в трех школах, работал на предприятии, взаимодействовал с огромным количеством предпринимателей. С людьми встречался. Жители Братска знали, что в районе (четыре года назад) появился мэр, молодой и активный, который пользуется поддержкой и правительства, и депутатского корпуса. 20 лет я в «Единой России», в большом количестве проектов участвовал. Люди это видели. Будучи единоросом, вы составили конкуренцию вашему однопартийцу Серебренникову. Теперь это новая тенденция для российской политики — борьба не между партиями, а внутри одной партии ? Это нельзя называть борьбой внутри партии. Это можно назвать конкурентными выборами, когда появилась альтернатива и возможность поддержать своего кандидата Как оцените эту предвыборную кампанию ? Я шел чисто, и весь город это видел. Штаб  конкурента же просто перегнул палку. И это ударило по ним же. Известно, что губернатор Игорь Кобзев поддерживал кандидатуру вашего оппонента Серебренникова. Какие у вас отношения с главой региона? Я считаю себя членом команды губернатора Игоря Кобзева. Он меня поддерживал в Братском районе, вместе мы выстраивали работу. Он часто приезжает в район. Люди это видят и понимают, что я — системный.
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