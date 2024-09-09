«Штаб конкурента перегнул палку, и это ударило по ним же»

Выборы мэра Братска неожиданно стали самыми конкурентными и интересными в 2024 году. В ходе напряженной кампании глава Братского района Александр Дубровин победил Сергея Серебренникова, который правил городом 19 лет. URA.RU связалось с победителем гонки сразу после выборов и узнало, кто за ним стоит и как удалось одержать такую разгромную победу (68,5% против 21,9% у Серебренникова).
В чем причина высокой — в полтора раза больше, чем пять лет назад - явки?
Интерес к выборам был очень высокий. В Братске давно назрел вопрос смены руководства. Жителям хотелось обновления. Моя кандидатура дала людям такой вариант. Поэтому и пошли на участки.
Как главе района удалось за два месяца нарастить такую известность в городе?
Я коренной братчанин, учился в трех школах, работал на предприятии, взаимодействовал с огромным количеством предпринимателей. С людьми встречался. Жители Братска знали, что в районе (четыре года назад) появился мэр, молодой и активный, который пользуется поддержкой и правительства, и депутатского корпуса. 20 лет я в «Единой России», в большом количестве проектов участвовал. Люди это видели.
Будучи единоросом, вы составили конкуренцию вашему однопартийцу Серебренникову. Теперь это новая тенденция для российской политики — борьба не между партиями, а внутри одной партии?
Это нельзя называть борьбой внутри партии. Это можно назвать конкурентными выборами, когда появилась альтернатива и возможность поддержать своего кандидата
Как оцените эту предвыборную кампанию?
Я шел чисто, и весь город это видел. Штаб конкурента же просто перегнул палку. И это ударило по ним же.
Известно, что губернатор Игорь Кобзев поддерживал кандидатуру вашего оппонента Серебренникова. Какие у вас отношения с главой региона?
Я считаю себя членом команды губернатора Игоря Кобзева. Он меня поддерживал в Братском районе, вместе мы выстраивали работу. Он часто приезжает в район. Люди это видят и понимают, что я — системный.
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