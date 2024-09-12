Президент Владимир Путин воспользовался двумя крупными событиями, чтобы продемонстрировать, что глобальная безопасность и стабильность зависят не только от наличия и силы оружия. Основа прочного мира — в сохранении культуры и традиций каждой из стран, а в широком смысле — уважении культуры, истории и традиций друг друга, объяснили URA.RU эксперты смыслы участия Путина во встрече представителей по безопасности стран БРИКС и в Форуме объединенных культур, которые прошли 12 сентября в Санкт-Петербурге.
Глобальная безопасность на принципах БРИКС
Партнеров по БРИКС Путин принимал в своей резиденции в Стрельне. В Мраморном зале Константиновского дворца он лично приветствовал каждого из гостей. Путин напомнил, что именно здесь, в Петербурге, в 2009 году родилась идея создать союз России, Бразилии, Индии и Китая, к которым чуть позже присоединилась ЮАР. Стороны договорились не бороться против кого-то, не связывать друг друга военными обязательствами. Основой нового объединения стали политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи.
На сегодняшней, четырнадцатой встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих безопасность, заметил Путин, собрались уже не пять стран, а десять: в январе объединение расширилось. А вообще в разговоре о глобальной безопасности участвовали и те 34 государства, которые подали заявки на вступление в БРИКС.
«Это была инициатива России. Рады, что она получила поддержку, — сказал Путин. — В вопросах безопасности мы отталкиваемся от накопленного в БРИКС опыта взаимодействия по реагированию на угрозы терроризма и экстремизма, незаконного оборота оружия и наркотиков, транснациональной преступности и нелегальной миграции. Создан специальный электронный реестр для обмена данными о компьютерных атаках и инцидентах. На завершающей стадии согласование решения об учреждении в БРИКС совета по вопросам финансирования терроризма и отмывания денег».
По словам Путина, одобрены предложенные Россией общие подходы к борьбе со взяточничеством и к возвращению полученных преступным путем активов и доходов. Также страны БРИКС договорились совместно предотвращать риски «использования информационных технологий и виртуальных платежных систем в наркоторговле».
Разговор о безопасности Путин продолжил в формате коротких бесед с главой МИД Китая Ван И, советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Кумаром Довалом и секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом. А после — неожиданно — перешел к делам духовным.
Культурная основа многополярного мира
Вместе с патриархом Кириллом президент прошелся по Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, побывал в церкви в честь святого благоверного князя Александра Невского. Зарядившись духовной энергией, Путин отправился в Главный штаб Эрмитажа, где его уже заждались участники Форума объединенных культур.
Путин назвал форум «одним из содержательных ответов на сложные вызовы, которые стоят перед странами и народами». «Признание цивилизационного многообразия мира, естественного права людей на самобытность, уважение традиционных ценностей и религий — все это разделяется мировым большинством, но, к сожалению, находится под постоянным давлением и угрозой размывания.
Прежде всего из-за беспрецедентной политизации сферы культуры, превращения ее в оружие геополитических интриг и постоянных попыток принизить важность национальных систем ценностей — всего, что не совпадает с повесткой, которую продвигают так называемые глобалистские элиты и правящие круги некоторых государств», — заявил Путин.
Российский лидер уверен, что культура «должна и может существовать без так называемой культуры отмены». «Культура всегда была для мира своего рода предохранителем. В ряде стран он, похоже, перегорел. Немало современных политиков высокого ранга утратили нравственные границы, нарушают табу, которые сохранялись даже в самые напряжённые моменты холодной войны», — отметил президент.
По словам Путина, в единстве разных культур и традиций заложена «мощная созидательная сила». «Настало время формирования новой общей международной инфраструктуры национальных культур, — заявил он. — В современном мире успеха добивается то общество, в котором люди мотивированы, вдохновлены культурой и где они могут опираться на прочную основу своих ценностей, истории и традиций».
Подискутировать с президентом на этот раз участникам форума не удалось. Из-за плотного рабочего графика Путин вынужден был сразу после выступления покинуть площадку.
Безопасность и культура как одно целое
Путин объединил две, казалось бы, никак не связанные друг с другом темы — безопасность и культуру. Впрочем, для председателя Народного совета ДНР, полковника Артема Жоги в этом нет ничего удивительного. В кулуарах форума он сказал URA.RU, что «культура может обеспечить безопасность страны». «Культурный суверенитет — это воспитание. Человек, который любит свою Родину, будет отстаивать ее интересы и работать на ее благо. Все взаимосвязано: политический, экономический, военный и культурный суверенитет», — убежден Жога.
И это понимают на Западе, который развязал против России глобальную войну. США и их союзники пытаются ударить по культуре, по традиционным ценностям, объяснил URA.RU декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев.
«Как говорил Чингисхан, хочешь победить врага — воспитай его детей. Вопросы культуры, образования напрямую завязаны на национальную безопасность. Поэтому защита культурно-идеологического суверенитета находится в фокусе внимания президента, — отметил Селезнев. — Вопросы военного сотрудничества, защиты границ, конечно, никто не отменял, поэтому об этом Путин тоже говорит. Но очевидно, что в условиях информационной войны, борьба идет за умы и сердца людей».
В сегодняшних трех событиях директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов видит «объединение мягкой и жесткой силы». «Это связано с желанием стран БРИКС эффективно противостоять западному влиянию по разным направлениям. Именно Запад создает очаги нестабильности в мире и разжигает тлеющие конфликты. Происходит это как через воздействие на умы людей, через мягкую силу, так и по линии безопасности, то есть накачку оружием действующих режимов или оппозиции, — пояснил Орлов. — Это сигнал Путина западному миру об образовании единого идеологического фронта, который будет противостоять губительному влиянию Запада. И в этом у России, демонстрирует Путин, много союзников и единомышленников».
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