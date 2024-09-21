Чем заменили сыр из Евросоюза в магазинах России

Экономисты раскрыли, кто от этого выиграл

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, продукты, сыры, еда, продажа, прилавок
Ассортимент и качество отечественных сыров серьезно выросли за время действия продэмбарго Фото:

Продление запрета на импорт продуктов из Евросоюза повысит доступность в России сыра, в том числе недорогого. Президент Владимир Путин продлил ограничения на ввоз продуктов из недружественных стран до конца 2026 года. Эксперты URA.RU отмечают, что за 10 лет запрета объемы производства сыра в стране удвоились. И отечественные сыроделы освоили выпуск качественной продукции в разных ценовых категориях.

Путин впервые продлил действие продовольственного эмбарго сразу на два года. Указ главы государства опубликован на портале правовых актов. «Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560», — говорится в документе.

Владимир Путин на форуме АСИ. Москва
Президент Владимир Путин впервые продлил продэмбарго сразу на два года
Фото:

Продэмбарго ввели 10 лет назад в ответ на санкции Запада. Российские власти запретили импорт мяса, колбасы, рыбы, морепродуктов, фруктов, овощей и молочной продукции. Ограничения ввели для товаров производства стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. С того времени меры регулярно продлевались.

По данным «Союзмолоко», за 10 лет самообеспеченность России молочной продукцией выросла с 77% до 87%. Мощный толчок к развитию производства сыра в России дало продэмбарго. Как сообщили URA.RU в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»), выпуск этого продукта в стране за 10 лет увеличился в 2,3 раза — более 800 тысяч тонн в год.

«За последние пять лет потребление сыров в РФ увеличилось на 43% — это самая быстрорастущая категория в молочном секторе. Среднегодовые темпы составляли около 7%. В долгосрочной перспективе производство сыра и спрос на него могут показать высокие темпы роста», — прокомментировала URA.RU заместитель генерального директора «Союзмолоко» Мария Жебит.

Сейчас средний россиянин потребляет 7 кг сыра в год. Несмотря на динамику, это в 2,5 раза меньше среднеевропейского показателя.

Экскурсия по частной сыроварне "Соболев Сыр". Екатеринбург
Сыры в России производят около тысячи предприятий
Фото:

В России работает более тысячи предприятий по выпуску этого кисломолочного продукта. Только в сетевой розничной торговле продается почти 9,5 тысяч наименований сыров различных видов и форматов. Российские сыроделы поставляют продукцию не только на внутренний рынок и в страны СНГ, но и работают над выходом на рынки стран Восточной и Юго-Восточной Азии (Китай, Малайзия, Филиппины), Персидского залива (Саудовская Аравия), Сербии, отмечает эксперт.

20 крупнейших российских производителей полутвердых сыров в России производят 75% от всего выпуска этой продукции в стране. Благоприятные условия на рынке позволили лидерам сыроделия реализовать в последние два-три года крупные инвестпроекты. «Доля малых сыроварен в натуральном выражении все еще незначительна, но они вносят свой вклад в расширение ассортимента и развитие потребительской культуры», — говорит Мария Жебит.

Средняя розничная цена на сыр в России составляет 812 рублей за кг. За неделю она выросла на 1,3 рубля, за год — на 53 рубля, сообщил корреспонденту URA.RU заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
Открытие цеха сыроварения. КГСХА. Курган
Небольшим сыроварням стало легче выводить свою продукцию в торговые сети
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Благодаря большому ассортименту сыров и отлаженным за последнее десятилетие технологиям производства, потребитель получил огромный выбор отечественной продукции, отмечает руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.

«Очень важно, что сейчас каждый в зависимости от своего достатка и предпочтений может выбрать для себя сыр. Есть крупные производители и небольшие сыроварни, недорогие и премиальный сорта — и все они хорошего качества. Не только дорогой, но и доступный по цене сыр стал намного лучше, чем был 10 лет назад. Власти уделяют большое внимание тому, чтобы у всех производителей был доступ в торговые сети. Когда-то с этим были проблемы, но сейчас правительство содействует тому, чтобы на полках присутствовали местные бренды», — комментирует собеседник URA.RU.

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В дальнейшем производство и потребление сыра в стране продолжит расти, полагает Анатолий Тихонов. Темпы будут зависеть от покупательской способности россиян. «Сыр — не самый массовый продукт, люди покупают его для ассортимента, в небольших количествах. За последние годы у россиян выросли доходы на фоне выплат участникам СВО и роста зарплат, и это стало одной из причин роста спроса», — отметил эксперт.

Импортный сыр на российском рынке все еще есть, но большая его часть приходится на ближнее зарубежье — в основном Белоруссию. Есть в магазинах также продукция из Латинской Америки, отмечает Анатолий Тихонов.

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Продление запрета на импорт продуктов из Евросоюза повысит доступность в России сыра, в том числе недорогого. Президент Владимир Путин продлил ограничения на ввоз продуктов из недружественных стран до конца 2026 года. Эксперты URA.RU отмечают, что за 10 лет запрета объемы производства сыра в стране удвоились. И отечественные сыроделы освоили выпуск качественной продукции в разных ценовых категориях. Путин впервые продлил действие продовольственного эмбарго сразу на два года. Указ главы государства опубликован на портале правовых актов. «Продлить с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560», — говорится в документе. Продэмбарго ввели 10 лет назад в ответ на санкции Запада. Российские власти запретили импорт мяса, колбасы, рыбы, морепродуктов, фруктов, овощей и молочной продукции. Ограничения ввели для товаров производства стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. С того времени меры регулярно продлевались. По данным «Союзмолоко», за 10 лет самообеспеченность России молочной продукцией выросла с 77% до 87%. Мощный толчок к развитию производства сыра в России дало продэмбарго. Как сообщили URA.RU в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»), выпуск этого продукта в стране за 10 лет увеличился в 2,3 раза — более 800 тысяч тонн в год. Сейчас средний россиянин потребляет 7 кг сыра в год. Несмотря на динамику, это в 2,5 раза меньше среднеевропейского показателя. В России работает более тысячи предприятий по выпуску этого кисломолочного продукта. Только в сетевой розничной торговле продается почти 9,5 тысяч наименований сыров различных видов и форматов. Российские сыроделы поставляют продукцию не только на внутренний рынок и в страны СНГ, но и работают над выходом на рынки стран Восточной и Юго-Восточной Азии (Китай, Малайзия, Филиппины), Персидского залива (Саудовская Аравия), Сербии, отмечает эксперт. 20 крупнейших российских производителей полутвердых сыров в России производят 75% от всего выпуска этой продукции в стране. Благоприятные условия на рынке позволили лидерам сыроделия реализовать в последние два-три года крупные инвестпроекты. «Доля малых сыроварен в натуральном выражении все еще незначительна, но они вносят свой вклад в расширение ассортимента и развитие потребительской культуры», — говорит Мария Жебит. Благодаря большому ассортименту сыров и отлаженным за последнее десятилетие технологиям производства, потребитель получил огромный выбор отечественной продукции, отмечает руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. «Очень важно, что сейчас каждый в зависимости от своего достатка и предпочтений может выбрать для себя сыр. Есть крупные производители и небольшие сыроварни, недорогие и премиальный сорта — и все они хорошего качества. Не только дорогой, но и доступный по цене сыр стал намного лучше, чем был 10 лет назад. Власти уделяют большое внимание тому, чтобы у всех производителей был доступ в торговые сети. Когда-то с этим были проблемы, но сейчас правительство содействует тому, чтобы на полках присутствовали местные бренды», — комментирует собеседник URA.RU. В дальнейшем производство и потребление сыра в стране продолжит расти, полагает Анатолий Тихонов. Темпы будут зависеть от покупательской способности россиян. «Сыр — не самый массовый продукт, люди покупают его для ассортимента, в небольших количествах. За последние годы у россиян выросли доходы на фоне выплат участникам СВО и роста зарплат, и это стало одной из причин роста спроса», — отметил эксперт. Импортный сыр на российском рынке все еще есть, но большая его часть приходится на ближнее зарубежье — в основном Белоруссию. Есть в магазинах также продукция из Латинской Америки, отмечает Анатолий Тихонов.
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