Почему растут цены на популярный в России фрукт

Власти России нашли способ сдержать рост цен на фрукты и ягоды. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении 900 млн рублей на поддержку аграриев, чьи посадки фруктов и ягод пострадали от заморозков в мае. Эксперты URA.RU отмечают, что ущерб от потерянного урожая при отсутствии выплат заложили бы в цену продуктов.
С темы поддержки аграриев Мишустин начал заседание правительства. Премьер напомнил, что из-за весенних заморозков многие сельхозпроизводители столкнулись с непредвиденными потерями своей продукции. И если зерновые успели пересеять, то фруктовые и ягодные хозяйства сильно пострадали, особенно в средней полосе России, Поволжье и других регионах.
Правительство подготовило пакет распоряжений, чтобы компенсировать аграриям ущерб. Дополнительное финансирование направят девяти областям — Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской. Это позволит поддержать свыше 160 сельхозпроизводителей. Мишустин подчеркнул, что задачу оказать финансовую помощь аграриям поставил президент Владимир Путин.
«Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ. Прошу Минсельхоз держать на контроле реализацию поручения главы государства», — сказал председатель правительства.
Майские заморозки стали для выращивающих фрукты и ягоды сельхозпредприятий ряда регионов катастрофой. Они были сильными и продолжительными и привели не только к гибели будущего урожая, но и к потере части самих деревьев и кустарников, говорит бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук Леонид Холод.
«Вместо погибших деревьев нужно высаживать новые, чтобы восстановить объемы собираемого урожая в будущем, — это дополнительные расходы. Взять на это деньги неоткуда, более того, нужно решать вопросы с текущими обязательствами по кредитам, договорам поставок, где было авансирование.
Без компенсации все эти издержки аграрии заложили бы в стоимость продукции. Тем более, потеря урожая — это дефицит на рынке, а он, как правило, ведет к росту цен плюсом к общей инфляции. Пострадавшие от заморозков регионы давали довольно большие объемы. Нехватку удалось компенсировать за счет импорта, но лишь частично, потому что сейчас у нас немного поставщиков за рубежом», — комментирует Холод.
Экономист уточнил, что речь идет в первую очередь о потере урожая яблок, груш, слив, вишни и черешни. Цены на черешню в этом году были высокими даже в пик урожая, а вишни, в отличие от других лет, даже в сезон было очень немного, добавил собеседник URA.RU.
Точно оценить, сколько деревьев и кустов потеряно, нельзя, скорее всего, гибель не носила массовый характер, отмечает независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. В основном пропали завязи, что не позволило собрать урожай в этом году.
«Скорее всего деньги нужны в основном для частичной компенсации тех затрат, которые теперь у аграриев не отбиваются. Системы страхования садов нет, поэтому восполнить потери за счет страховки нельзя», — говорит Александр Корбут.
Новые деревья и кусты, если успеть высадить их сейчас, не ожидая будущего года, дадут плоды в лучшем случае через два-три года. «Это, к сожалению, не овощи, которые можно посадить и в том же году собрать урожай, это более долгая история, поэтому в какой-то степени на объемы производства заморозки все равно повлияют, хотя речь и не идет о резком сокращении», — отметил эксперт.
Финансовая поддержка аграриев в неурожайные годы — регулярная практика. Сельское хозяйство сильно зависит от погодных условий, и власти в случае проблем оказывают отрасли помощь, говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
«Урожай в пострадавших регионах снизился, но не так, чтобы на рынке возник значительный дефицит. Внутренний рынок удастся обеспечить, а если не будет дефицита, то при выделяемой финансовой поддержке не стоит ждать и серьезного разгона инфляции», — подчеркнул собеседник URA.RU.
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