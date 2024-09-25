Путин изменил стратегию торговли после разрыва связей с США и ЕС

Новую стратегию выхода России на мировые рынки определил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 25 сентября. Пять пунктов, реализация которых позволит РФ не только закрепиться на уже освоенных рынках, но и зайти на новые. Это, объяснили URA.RU эксперты, позволит восстановить экспортные объемы, утраченные после разрыва связей с Западом, и повысить конкурентоспособность собственной продукции. Особую роль, отметили собеседники, Путин отвел главам регионов.
Для обсуждения вопросов развития экспорта президент собрал не только членов президиума Госсовета, но и экспертов отрасли. Он назвал эту тему важной для регионов и «целых отраслей экономики». Несмотря на все трудности, связанные с западными санкциями, Россия, по словам Путина, остается «активным участником международной торговли». Но — только с «предсказуемыми и надежными партнерами».
Это, например, соратники по БРИКС, чья доля в мировую экономику растет и превышает долю стран «большой семерки». «„Большая семерка“ в 1992 году — 45,5 процента мирового ВВП. А в 2022 году — уже 30,5 процента. Прогноз на 2028 год — 27,9 процента.
Страны БРИКС (без учета новых членов) — в 1992 году доля в мировом ВВП была 16,7 процента, а в 2022 году — 31,4 процента. Прогноз на 2028 год — 33,8 [процента], БРИКС с новыми членами — 38 процентов глобального ВВП», — отметил Путин.
Такая тенденция, по словам президента, не зависит от политической конъюнктуры — это объективный процесс. Поэтому, убежден Путин, Россия должна воспользоваться возможностями и преимуществами, которые открываются перед ней. Для этого обновляется нацпроект «Международная кооперация и экспорт», а губернаторы должны активизироваться и обеспечить региональным экспортерам выход на мировые рынки с продукцией с высокой добавленной стоимостью. Только за 7 месяцев этого года несырьевой экспорт вырос на 5% и достиг почти 90 млрд долларов.
Путин обозначил пять пунктов, по которым предстоит работать. Это вопросы платежей, которые осложнены из-за «враждебных действий со стороны западных элит». Это увеличившиеся расходы экспортеров на логистику, перевалку грузов, страховку и прочее. Предстоит расширять зоны свободной торговли, чтобы снизить «уровень тарифной защиты» и облегчить ведение торговли. Путин сделал акцент на расширении программы «Сделано в России» — она позволяет продвигать российские бренды, готовую продукцию на зарубежных рынках.
Наконец, по словам президента, федеральное правительство и регионы должны синхронизировать свои внешнеэкономические стратегии. «Мы будем поддерживать усилия субъектов в экспортной сфере, — пообещал Путин. — Поддержка экспортеров, наращивание поставок российской продукции на внешние рынки — это общая задача и бизнеса, федеральных и региональных властей, институтов развития и представителей за рубежом».
Едва ли не впервые за все время существования Госсовета большая часть заседания прошла в закрытом режиме. По окончанию секретарь ГС Алексей Дюмин объяснил это спецификой темы — вряд ли стоит раскрывать свои планы западным «друзьям». Дюмин отметил, что экспортная продукция — это «стратегический ресурс и ключ к развитию и экономической независимости страны». Власти будут поддерживать предприятия-экспортеры, которые обеспечивают поступления в региональные бюджеты.
«У каждого региона есть свой экспортный потенциал, есть определенный задел, наработки, которые надо развивать. Президент видит сегодняшнюю картину, поэтому создал новую комиссию Госсовета — по экспорту. Сегодня президенту были представлены предложения по развитию экспорта», — отметил Дюмин, но подробности раскрывать не стал.
Санкционная политика Запада и разрыв прямых связей с США и их союзниками в Европе нарушили сложившиеся, начиная еще с 1990-х годов, экспортные цепочки. Это вынудило бизнес искать новых внешних партнеров, но без помощи властей наладить новые контакты крайне сложно, объяснили URA.RU эксперты личное включение Путина в этот процесс. По сути, президент раскрыл новую стратегию экспортной политики.
По словам лидера предпринимательской организации «Опора России» Александра Калинина, который участвовал в дискуссии, развитие экспорта «дает стране свободно конвертируемую валюту» и подталкивает развитие технологий. «Те, кто экспортирует, находятся на пике технологических возможностей, на равных конкурируют с другими игроками.
Априори это — игроки мирового уровня. И чем больше в России будет таких игроков, тем сильнее будет наша собственная экономика», — объяснил Калинин.
И здесь — особая роль регионов. Во время своих зарубежных визитов Путин включает в состав российской делегации губернаторов. Достаточно вспомнить его госвизит в Узбекистан, где прошел форум регионов и создан совет регионов, который возглавили лидеры двух стран — Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев.
Вовлечение губернаторов в реализацию стратегии экспорта, объяснил URA.RU Калинин, связано с тем, что новые связи в первую очередь формируются именно на их уровне. «Президент вовлекает губернаторов, чтобы они осмысленно занялись экспортом и координировали свои стратегии. От присутствия первых лиц в бизнес-миссиях, на выставках и форумах зависит, как примут наш бизнес за рубежом. Взять, например, китайскую провинцию Гуанчжоу, где население — как в России: если туда поедет бизнес-миссия без первых лиц, системный диалог построить не получится. Губернаторы ездят не потому, что им хочется путешествовать, а потому, что они помогают бизнесу выстраивать новые связи», — объяснил Калинин.
Фактически Путин видит в главах регионов с одной стороны, посредников, с другой — гарантов экспортно-импортных операций, полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Связано это в том числе с переходом на бартерные схемы из-за трудностей с платежами.
«Наши экспортеры, которые до сих пор были разрознены, консолидируются и координируются региональными властями. Это облегчает решение логистических, транспортных, финансовых и других вопросов. Поэтому это направление усиливается и в рамках Госсовета», — отметил Климанов.
Новую внешнеэкономическую стратегию директор Фонда бизнес-дипломатии, торговый советник Российского экспортного центра Михаил Панченков объяснил URA.RU тем, что для развития этого направления нужны новые инструменты, отличные от тех, которые использовались при взаимодействии с Европой. Важны и личные связи между лидерами страны, считает эксперт. Путин выстроил доверительные отношения с лидерами тех стран, которые интересны России с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества.
Но, по словам Панченкова, важны и горизонтальные связи, то есть прямое сотрудничество российских субъектов с регионами других стран. «На этом уровне можно быстрее найти точки для взаимодействия, и это будет эффективнее. Это сотрудничество затрагивает тот сектор, тот слой компаний, которые создают основную платформу для взаимодействия — это малый и средний бизнес. И государству нужно помочь выстроить им отношения», — заключил эксперт.
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