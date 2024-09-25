Президент Владимир Путин ответил на угрозы Запада ударами вглубь России. На заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию под руководством главы государства внесены изменения в ядерную доктрину. Эксперты URA.RU объяснили, что президент определил условия, при которых наша страна применит ядерное оружие.
В начале встречи президент напомнил, что заседание Совета Безопасности по ядерному сдерживанию является плановым и проводится два раза в год. Путин предложил обсудить вопросы обновления основ государственной политики по этой теме. Он напомнил, что документ, как и военная доктрина, официально определяет и детализирует ядерную стратегию России. Страна, по его словам, осознает «колоссальную мощь ядерного оружия».
«Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией безопасности нашего государства и граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире. Однако современная военно-политическая обстановка динамично меняется. Мы обязаны учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников. Важно прогнозировать развитие ситуации и адаптировать положения документа к нынешним реалиям», — подчеркнул глава государства.
По результатам анализа и оценки необходимости корректировок, Путин предложил внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия:
«Так, в проекте Основ расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания <...> В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию».
Путин добавил, что в документе будут отражены условия перехода России к применению ядерного оружия. Рассматривать ответный удар страна будет после получения достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими государственной границы. В том числе, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. Воспользоваться оружием массового поражения Россия сможет, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
«В завершении отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации», — резюмировал Путин.
Россия готовится к возможному расширению угроз в отношении страны, пояснил URA.RU директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников. Совещание по сдерживанию и изменение ядерной доктрины — необходимый шаг на фоне недружественной активности Запада, считает он.
«Совещание служит сигналом, что Россия готова к любой ядерной и неядерной угрозе. НАТО формирует конфликты по всей границе РФ. Не следует предоставлять противникам возможность питать иллюзии о том, что агрессия в отношении России останется безнаказанной. Важно демонстрировать собственные возможности и охладить горячие головы за океаном. НАТО — агрессивный блок и не скрывает своих планов. Он нацелен на начало вооруженного конфликта с Россией, претендуя на территории в Заполярье, планирует осуществить экспансию, формируя военные базы в до недавнего времени мирной Финляндии. НАТО всячески испытывает Россию на прочность», — подчеркнул он.
В технической и политической готовности России к применению ядерного оружия в случае реальной угрозы существованию страны, сомнений быть не должно, подчеркнул научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций ИМЭМО РАН, эксперт в области ядерного вооружения Дмитрий Стефанович. Однако, по его словам, ситуация пока «не выглядит настолько катастрофической».
«Угроза ядерной эскалации присутствует всегда, это и есть часть сдерживания. Естественно, в условиях практически прямой конфронтации ядерных держав эта угроза только растет. В то же время, не сказал бы, что в последнее время как-то особо прокачивается информационное пространство по ядерной теме. В прошлом году дискуссии были более активными», — добавил он.
Россия оставляет неопределенность для Запада в вопросах применения ядерного оружия, утверждает политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. Официальная Москва, по его словам, не объявляет заранее, как будет реагировать на ту или иную атаку противника.
«Даже в предыдущей стратегии указывалось, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на ядерное применение, либо на ядерную угрозу, либо на попытку применить ядерное оружие. Россия, в свою очередь, может использовать неопределенное количество и тип ядерного оружия, — продолжил Маркелов.
— Неопределенность заключается в том, что Россия не объявляет заранее, как будет реагировать на атаку. Это создает непредсказуемость и непонимание у противоположной стороны — что будет считаться разрешенным использовать. Неопределенность в доктрине очень эффективна и вызывает психические реакции у Запада».
Совещание по ядерному сдерживанию, сообщения о готовности полигона на Новой Земле и другие новости, связанные с этой сферой нацелены на укрепление позиций России в ядерной сфере, отметил политолог. Он также уверен, что речь об усилении позиции на потенциальных мирных переговорах. Собеседник URA.RU также отметил, что в последнее время все больше в зарубежных СМИ «говорят о мире» или конференции с участием России, которая должна состояться в ноябре этого года.
«Сейчас идет борьба за повышение ставок. Все действия Зеленского, все, что происходит в ООН и в России, направлено на то, чтобы выйти на переговоры с сильной позицией. Американцы используют спекулятивные и манипулятивные темы, например, разрешение на поставку дальнобойного оружия. Россия, в свою очередь, делает ответные шаги, например, усиливает ядерную сферу. Это демонстрация отсутствия „красных линий“ и увеличение непредсказуемости. Россия также увеличивает численность вооруженных сил, развивает новые виды вооружения, размещает вооружение в Белоруссии и другие действия», — сказал Маркелов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.