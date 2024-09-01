МИД: Россия изменит ядерную доктрину

Ядерную доктрину Российской Федерации ждут изменения. Россия изменит ее после анализа последних конфликтов и действий Запада в связи российско-украинским конфликтом (СВО). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет», — сказал ТАСС замминистра. Рябков также отметил, что анализу подвергнутся не только конфликты последних лет, но и эскалационный курс западных коллег в связи с специальной военной операцией.
Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение о необходимости рассмотрения изменений в ядерной доктрине страны. Он отметил, что к такому шагу подталкивают разработки западных стран, направленные на создание ядерных боеприпасов сверхмалой мощности. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков поддержал данную инициативу и отметил, что американская политика в данной области служит поводом для пересмотра российской ядерной доктрины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.