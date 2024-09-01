МИД: Россия изменит ядерную доктрину

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Россия проведет анализ последних конфликтов в мире и изменит свою ядерную доктрину, заявил Рябков
Россия проведет анализ последних конфликтов в мире и изменит свою ядерную доктрину, заявил Рябков Фото:

Ядерную доктрину Российской Федерации ждут изменения. Россия изменит ее после анализа последних конфликтов и действий Запада в связи российско-украинским конфликтом (СВО). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет», — сказал ТАСС замминистра. Рябков также отметил, что анализу подвергнутся не только конфликты последних лет, но и эскалационный курс западных коллег в связи с специальной военной операцией.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение о необходимости рассмотрения изменений в ядерной доктрине страны. Он отметил, что к такому шагу подталкивают разработки западных стран, направленные на создание ядерных боеприпасов сверхмалой мощности. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков поддержал данную инициативу и отметил, что американская политика в данной области служит поводом для пересмотра российской ядерной доктрины.

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Ядерную доктрину Российской Федерации ждут изменения. Россия изменит ее после анализа последних конфликтов и действий Запада в связи российско-украинским конфликтом (СВО). Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет», — сказал ТАСС замминистра. Рябков также отметил, что анализу подвергнутся не только конфликты последних лет, но и эскалационный курс западных коллег в связи с специальной военной операцией. Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение о необходимости рассмотрения изменений в ядерной доктрине страны. Он отметил, что к такому шагу подталкивают разработки западных стран, направленные на создание ядерных боеприпасов сверхмалой мощности. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков поддержал данную инициативу и отметил, что американская политика в данной области служит поводом для пересмотра российской ядерной доктрины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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