Россия и Иран готовят блокаду Запада

Россия и Иран способны организовать блокаду Запада на мировом газовом рынке. Как объяснил URA.RU специалист по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов, предстоящее подписание газового контракта между РФ и Ираном может разрушить гегемонию США и ЕС в этой сфере. Этот проект, считает эксперт, стал одним из поводов для необъявленного визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Иран. У двух стратегических партнеров есть и другие далеко идущие планы, утверждает Курбанов.
- Сегодняшний визит премьер-министра Михаила Мишустина в Иран не анонсировался. Но известно, что вскоре должна состояться встреча лидеров стран и почти готов к подписанию Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. На ваш взгляд, чем может быть вызван этот необъявленный визит?
- Дело в том, что на подходе еще и газовый контракт между двумя странами. Россия и Иран обладают большими газовыми запасами, но в отношении обеих стран действуют санкции Запада, и они должны как-то выходить из этого положения. Учитывая объемы газовых запасов, Россия и Иран могут, объединив усилия, на фоне блокады со стороны Запада сами объявить такую блокаду.
- Что это значит?
- Россия и Иран обладают огромными запасами природного газа в мире — более 70%. Имея такое преимущество, они могут установить цену на газ.
Если Запад, США постараются снизить ее, сделать это у них уже не получится, потому что большая часть запасов находится на территории России и Ирана, которые и будут диктовать цену на бирже. Поэтому необходима была встреча первых лиц, в данном случае, со стороны России — это премьер-министр Мишустин. Это подготовка большого контракта, который станет контрактом века.
- Ситуация на Ближнем Востоке сыграла роль в этом неожиданном визите?
- Эскалация конфликта имеет большое значение, потому что мир находится на пороге Третьей мировой войны. Это также требует обсуждения общих вопросов, которые касаются всех сфер сотрудничества. Иран играет ключевую роль на Ближнем Востоке, и это — союзное государство для России. Власти двух стран объединяют возможности, чтобы противостоять однополярному миру, мафиозному миру англосаксов.
- На ваш взгляд, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве будет способствовать усилению союза России и Ирана не только на политическом поле, но и в экономике?
- Конечно. Отношения между Россией и Ираном оказывают воздействие на развитие всех отраслей — и политической, и экономической, и военно-технической. Наше сотрудничество в этом и заключается.
Главное — иметь верного союзника, друга. Персидская система Ирана заключается в том, что все союзники и друзья Ирана на Ближнем Востоке будут дружить с Россией. Получается, границы РФ расширяются, Россия получает надежный тыл.
- Вы очень оптимистично смотрите на развитие российско-иранских отношений. Но многие эксперты с приходом к власти реформиста Масуда Пезешкиана говорили о том, что он может начать заигрывать с Западом. Несет ли это какие-то угрозы для нас?
- Нет, здесь нужно понимать, что политику Ирана определяет не президент, а Верховный лидер — Али Хаменеи. Президент же может что-то объявить, что-то прокомментировать, но решения зависят от верховного духовенства. На Западе говорят, что Иран поставляет оружие России для СВО, но этого никто не видит — куда уходит оружие, кто кому помогает, как это все организовано.
Что касается Пезешкиана, он сказал, что является сторонником Али Хаменеи, значит, для него приказы верховного лидера — это закон. То есть он может называться реформатором, более того, в Иране все время были реформаторы, кроме покойного Раиси, но они никак не повлияли отрицательно на Иран. Иран всегда имел конкретный курс и согласно ему развивался.
- Пожалуй, один из ключевых вопросов двусторонней повестки, наверняка Мишустин во время переговоров с Пезешкианом эту тему тоже затрагивал, — это транспортный коридор «Север — Юг». Там были определенные трудности, связанные со строительством железнодорожной ветки на севере Ирана. Как сейчас обстоят дела?
- Совершенно верно, трудности есть. Они связаны со строительством участка железной дороги «Решт — Астара» протяженностью 162 км. Работы ведутся, хотя и очень трудно, так как там горные перевалы, а это значит, нужно строить тоннели, мосты. В ближайшие несколько лет, думаю, все будет готово.
Плюс, думаю, вскоре будет доступна магистраль через Зангезур. Главное — выход к Персидскому заливу. Все это для России является хорошим шансом выйти на мировые рынки.
Эта тема, безусловно, одна из главных в сегодняшнем визите Мишустина в Иран. Коридор «Север — Юг» — это ключевой проект, который должен воплотиться в жизнь и который важен для обоих государств.
- Какие перспективы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества между Россией и Ираном вы видите? Ведь сейчас наша доля во внешнеторговом обороте Ирана всего один-два процента. И наверняка сегодня на переговорах Мишустина с руководством Ирана эта тема затрагивалась.
- Перспективы очень большие. Уже сейчас иранские товары присутствуют практически везде. Иран становится конкурентом Китая, потому что страна большая, в Иране практически бесплатные энергоресурсы, плюс дешевая рабочая сила. Кстати, многие китайские компании перевели свои производства в Иран. Страна имеет хороший технологический потенциал и навыки. Поэтому я думаю, что товарооборот между двумя странами в перспективе будет только расти, и он превысит объемы торговли с другими странами. Уже сейчас самолеты из России в Иран летают регулярно, и они полные в том числе потому, что есть интерес со стороны российских инвесторов. Бизнес играет важнейшую роль в развитии экономических связей, создании прочной торгово-экономической платформы между Россией и Ираном.
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