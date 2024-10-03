Путин готовит страну к новым испытаниям

Президент Владимир Путин начал готовить страну к новым испытаниям. Спецоперация приведет только к перемирию, но не к полному разрешению украинского конфликта. Поэтому система управления должна быть готова к новым вызовам, сказал в интервью URA.RU политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. Поэтому, по его словам, назначение полпредом президента в УрФО Артема Жоги — это не пиаровский ход, начало изменения структурных принципов управления страной.
- Марат Фаатович, почему все-таки Жога стал, на ваш взгляд, новым полпредом президента в УрФО? Какие здесь заложены смыслы?
- Президент об этом говорил — у нас должна обновляться элита, и значительное место в ней должны занимать ветераны СВО. Мы сегодня еще не употребляем словосочетания «дошел до Авдеевки», «дошел до Угледара» и так далее, как говорим «дошел до Берлина», но это будет. И это имеет очень глубокий смысл.
- После окончания СВО?
- Не будет окончания СВО. То, что многие называют миром, на самом деле будет перемирием. Да, не будет таких ожесточенных боевых действий. Будет создана какая-то граница, которую мы будем признавать, а Запад — нет. Дальше будет какая-то серая зона — линия разделения враждующих сторон.
Но и мы, и наши противники будем держать значительные воинские соединения, и все будут готовиться ко второму, третьему этапу СВО. Потому что ни мы, ни они не сдадимся.
Поэтому формирование новой элиты из участников СВО — это фундамент сохранения нашей политики в отношении того, почему началась спецоперация, что стало причиной принятия четырех регионов в состав Российской Федерации.
Это все нужно цементировать. Доверяться здесь старой элите, которая формировалась в 1990-е годы, так называемым «ждунам», нельзя.
И второе — потребуется пересмотр военной подготовки мобилизационного резерва — это то, что у нас до сих пор проводилось очень формально. Военнообязанные должны будут регулярно ездить на сборы. Это нужно, чтобы мобрезерв находился всегда в форме, мог использовать современные виды вооружений. Тем более, что ко второй стадии СВО, думаю, будет очень много инноваций в военной технике. Основу и будут составлять ветераны СВО.
- Защита страны изнутри, получается? На «ждунов» здесь не будешь опираться, конечно.
- Это часть будущей политической борьбы, а она начнется, как только настанет какое-то перемирие. А оно, несомненно, будет — мы к этому стремимся, но на своих условиях. Все «ждуны» и те, кто не скрывает своей оппозиционности не конструктивной, поднимут голову — на это на Западе выделят огромные деньги.
Поэтому стоит задача — помочь адаптироваться ветеранам СВО, не допустить повторения ситуации, когда ребята возвращались из Афганистана и оказывались никому не нужными в своей стране. Поэтому нужны специальные программы подготовки, психологическая, медицинская, социальная поддержка. Без участия самих ветеранов эта работа будет гораздо менее эффективной.
В конечном счете, десятки тысяч людей будут кооптированы в этот процесс — в органы власти, в силовые ведомства, в социальные организации. И это все — большая армия. Неслучайно Жога сказал, что он — солдат, солдат Путина.
- Насколько безболезненно, на ваш взгляд, на Урале примут Жогу? Регион-то непростой, да и пришел Жога после опытнейшего Владимира Якушева.
- Смотрите, Якушев уже заявил, что будет помогать, и Жога наверняка будет опираться на «Единую Россию» и на Якушева. То есть преемственность — это очень важный нюанс с точки зрения понимания процессов. И я думаю, что Жога готов учиться, готов слушать, повышать свои компетенции.
Тем более, что в какой-то момент роль полпредств начнет пересматриваться. Тот стандарт полпредства, который существует сегодня, будет меняться, исходя из задач, которые будут возникать буквально через год-полтора. Полпредства координируют работу губернаторов, и они должны будут отслеживать новую политику.
У Жоги как раз есть преимущество по отношению к другим полпредам, которые не были на СВО. Он лучше всех понимает ветеранов, понимает, что собой представляют эти люди, какая у них мотивация, как с ними разговаривать. Научиться этому, не пройдя самому через войну, не потеряв там родных, невозможно. А вот научиться компетенциям полпреда при желании можно.
- А ведь впереди еще и парламентская кампания 2026 года. Срок для налаживания отношений с элитами совсем небольшой.
- Полпредство — это же не один полпред. Это команда. Второе — элитам пора прекратить играть в политические игры. Уверяю вас, после борьбы с коррупционерами на втором месте будет борьба с теми, кто заигрывается. С этими региональными фокусами пора заканчивать. Время такое.
- Жога похож на человека, который будет рубить с плеча?
- Мне кажется, он не будет этого делать. Конечно, он приведет своих людей. Конечно, кадровые изменения будут, но не резкие. Старые принципы формирования команд, взаимодействия с губернаторами потихоньку будут отмирать. Мы находимся в переходном периоде изменения управленческой структуры.
- Это, по сути, в разы повышает ответственность Жоги?
- Сто процентов. Люди недалекие, считающие себя великими, думают, что назначение Жоги — это пиаровский ход. Нет, это не пиаровский ход. Это начало изменения структурных принципов управления страной.
- Но в этом назначении волей-неволей уральцы видят ситуацию с назначением в 2012 году Игоря Холманских…
- Я понимаю, что вы имеете в виду. Но, смотрите, система управления, в том числе кадровая, всегда живая. Был опыт с Холманских — это тоже было важно с точки зрения тестирования системы на тот момент. Да, это было политическое решение, политическое назначение, но тест-то в итоге пройден — полпредство не развалилось, эффективность управления регионами сохранилась. То, что кто-то предъявляет какие-то претензии к личным качествам Холманских, допускаю. Но главное — система не пострадала.
Жога пришел на ключевой регион. И президент неслучайно сказал, что одна из основных его задач — это ВПК. Это тоже сигнал, который все должны уловить. Возвращаюсь к тому, что говорил ранее: это значит, что будет и вторая, и третья СВО. В политических кругах это открыто не произносится. Но экспертам понятно, какой скрытый смысл есть в назначении Жоги, какие задачи и почему поставил перед ним президент.
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