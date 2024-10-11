Курганские слухи: двойная проверка Жоги

О сложной задаче Шумкова, зарплатах медиков и последнем соратнике Богомолова. Выпуск 1094

11 октября 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову пришлось вмешаться в дела вуза, подведомственного Москве. В мэрии Кургана тем временем все чаще кидают косые взгляды на нового директора департамента ЖКХ Александра Медведева, потому что чиновников завалили жалобами на отсутствие отопления. Также элитные адвокаты готовятся к битве за коллегу, медикам снизили выплаты, а в полиции продолжается кадровый голод. Все это в нашей рубрике «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артем Жога инспектирует дороги, перемещаясь по Уралу Фото: Размик Закарян © URA.RU Жога инспектирует дороги По слухам, новый полпред президента России в УрФО Артем Жога предпочел автомобиль для своих рабочих поездок по Уралу. «Говорят, это связано с желанием Жоги лично проверить состояние дорог — одна из ключевых проблем, которая волнует жителей Урала», — обсуждают сплетники. Таким образом, поговаривают они, Жога хочет оценить, насколько дороги соответствуют стандартам и какие направления требуют особого внимания. За первую неделю на посту полномочного представителя президента Жога помимо Екатеринбурга посетил Челябинск, Нижний Тагил и 11 октября работал в Кургане. Везде он передвигается в сопровождении наземного кортежа. Шумкову приходится отдуваться за проблемную стройку КГУ Губернатор Вадим Шумков вынужден лично торопить подрядчика со строительством бассейна в Заозерном, хотя этим как заказчик должна заниматься ректор КГУ Надежда Дубив. По слухам, за несколько лет стройки она никак не пыталась контролировать рабочие процессы. «КГУ направлялись федеральные деньги на объект, а Дубив не предпринимает никаких действий по поводу затянувшейся стройки. Вмешиваться в решение проблемы неоднократно приходилось Шумкову и давать нагоняй застройщику», — судачат сплетники. Бассейн начали строить в 2022 году, но за это время успели приступить только к монтажу первого этажа. На объект дополнительно выделяли деньги и продлевали срок сдачи. Шумков выбил средства на стройки, но исполнители буксуют По слухам, губернатор Вадим Шумков сумел обеспечить регион финансированием для новых строительных проектов, получив значительные средства от правительства. Однако, несмотря на деньги, проблемы начались на местах: «В округах и городе строительство буксует, а выделенные средства осваиваются с трудом. Шумков сделал все, чтобы область получила финансирование, но местные управленцы не могут справиться с задачами и нормально развернуть работу», — говорят слухачи. При этом обсуждают, что вопросы в этой связи возникнут к врио замгубернатора Константину Малышеву. Валерий Яковлев ушел на пенсию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Самый опытный глава из команды Богомолова ушел на пенсию По слухам, бывший глава Варгашинского округа Валерий Яковлев, которого называют человеком из команды экс-губернатора Олега Богомолова, решил уйти на заслуженный отдых, чтобы посвятить время своему здоровью и увлечению садоводством. «Валерий Федорович трудился много лет и даже после выборов губернатора остался, чтобы помочь в переходный период, но теперь, наконец, решил сосредоточиться на себе», — обсуждают слухачи. Яковлев покинул пост 9 октября, и до избрания нового главы округа его обязанности будет исполнять заместитель Татьяна Михалева. Экс-замгубернатора Архипов устроился в уральский холдинг Бывший заместитель губернатора Владимир Архипов, по слухам, ушел работать в крупный промышленный холдинг Урала. «Архипов после ухода из госслужбы нашел себе место, на котором хочется надолго задержаться. Говорят, что сейчас решил себя попробовать в горнодобывающей сфере, устроившись на работу в крупный холдинг Свердловской области», — сплетничают слухачи. Нового главу департамента АПК ищут среди бывших сотрудников На должность директора департамента агропромышленного комплекса активно ищут нового руководителя, имеющего опыт работы в данной сфере. По слухам, правительство делает акцент именно на бывших чиновников ведомства. «Кандидатура экс-глава АПК Владимира Архипова была бы идеальной, но у него него нет планов возвращаться на госслужбу. Еще одним вариантом мог бы быть Сергей Ватагин, ушедший в бизнес, но у него вся семья в Катайске», — судачат сплетники. Аграрий Алексей Кремлев покинул пост и. о. директора ведомства 4 октября. На этой должности он проработал около четырех месяцев. В департаменте АПК пустует место руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU …, но придется ставить кого-то из замов Из-за кадрового голода правительство будет вынуждено подыскивать замену для экс-директора департамента АПК Кремлева среди заместителей. «Скорее всего могут оставить замдиректора Антона Притчина. На Татьяну Сандакову у властей надежды точно уже нет, да и она от должности первого зама с радостью готова отказаться», — обсуждает сплетники. Чиновники бегут на вахту из мэрий округов Муниципальные служащие начали все чаще увольняться ради работы вахтовым методом на Севере. Причина — низкие зарплаты и недооценка их труда. «Некоторые сотрудники не выдерживают тяжелой работы за маленькие деньги. Уходят даже, получив повышение до начальников и замначальников отделов. Потому что ответственности появляется больше, а доходов больше не имеют. В итоге кладут заявление на стол, и — на вахту», — обсуждают слухачи. Коллеги присматриваются к новому директору департамента ЖКХ Новый директор департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Кургана Александр Медведев еще не завоевал доверия коллег. А все из-за стиля работы экс-директора Романа Медведева. «Бывший руководитель Роман Медведев работал и днем и ночью. Его приемник Александр Медведев в трудоголизме уличен не был, а потому коллеги еще сомневаются относительно его персоны на должности», — болтают слухачи. В Кургане проходит подключение к отоплению многоквартирных домов. Депутат от «Партии пенсионеров» стремится установить связи с «Единой Россией» По слухам, депутат от «Партии пенсионеров» Дмитрий Белозеров решил установить контакты с представителями «Единой России» вместо того, чтобы объединяться с другими оппозиционерами. «Его все чаще замечают в компании депутатов-единороссов, чего с другими оппозиционерами обычно не было. Вместе с ними он участвует в работе, посещает организации, а в думе даже говорят о его заслугах наравне с единороссами», — обсуждают слухачи. Ранее в кулуарах уже ходили разговоры о возможных связях «Партии пенсионеров» с властями и «Единой Россией». Источники говорили, что при помощи этих связей пенсионеры смогли продвинуть нужного кандидата. Белозеров в думе представляет интересы компании «Такси Максим,» принадлежащей миллиардеру Максиму Белоногову. Андрей Чудаков (в центре) курировал в Кургане строительство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-чиновник выплатил штраф Бывший глава управления капстроительства Кургана Андрей Чудаков исправно выплатил 100 тысяч штрафа, назначенного судом. Это наказание им было получено за превышение полномочий при строительстве улицы Мальцева и установке надписи Курган на набережной. «У Чудакова, кроме пенсии, иных доходов нет, но он заплатил штраф в положенный срок. Если по новому уголовному делу его заставят оплатить экспертизы или ущерб, то так и банкротом можно стать на старости лет», — обсуждают в Кургане. Другие слухачи, наоборот, утверждают, что для него эта сумма как «капля в море». Чудаков в апреле был признан виновным в превышении полномочий. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что он подписывал недостоверные документы для оплаты незавершенной дороги и совершил заказ конструкции без аукциона (буквы «Курган» стоят на набережной). В настоящее время экс-чиновник является фигурантом дела о нарушениях при строительстве канализации в Восточном микрорайоне Кургана. Заявленный ущерб от его действий составляет более 35 миллионов рублей. Члены команды нового прокурора области придут на высокие должности Сплетники опасаются, что новый областной прокурор Владислав Московских привезет с собой сотрудников, которые займут ключевые и высокооплачиваемые должности в ведомстве региона. «В Тюмени вместе с прокурором работали несколько сотрудников, приехавшие вслед за ним из ХМАО в 2019 году. Говорят, что им сделано предложение о переезде, и некоторые ответили согласием. Учитывая размеры зарплат в Тюмени и Кургане, люди явно не согласятся на понижение уровня жизни — значит, их зовут на повышение, вероятно в будущем», — обсуждают новое назначение прокурора курганцы. Владислав Московских в начале октября указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от должности прокурора Тюменской области и назначен в курганский регион. Его приезд в Курган ожидается на днях. Предшественник Московских, экс-прокурор области Андрей Назаров вышел в конце мая на пенсию и уехал на родину в Челябинскую область. В курганском следкоме ждут нового руководителя Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Силовики гадают, кто станет замруководителя следкома Жители региона размышляют, кто станет заместителем руководителя следственного управления региона. «Конкретики пока нет, но все уверены, что это будет силовик из Свердловской области», — утверждают болтуны. Вероятнее всего, повысят кого-то из руководителей следственных отделов Свердловской области. Гадать можно до бесконечности — у соседей более 40 таких отделов, усмехаются курганцы. В Кургане — острая нехватка сотрудников ГАИ Госавтоинспекция испытывает катастрофическую нужду в кадрах. Объявления о наборе сотрудников появляются все чаще в соцсетях и на сайтах полиции и ГАИ. «Низкие зарплаты и большая загруженность привели к тому, что из городского взвода уволилась половина сотрудников дорожной полиции. Одни идут на заводы или переводятся в другие отделы и ведомства, другие уезжают из региона», — фиксируют проблему знатоки. Кандидаты в водители едут за правами на восток области Жители Кургана утверждают, что не во всех экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции региона одинаково строгие требования. Сторонники теории, что «в Кургане невозможно сдать на права» советуют ехать сдавать экзамены в определенный район. «В Макушино экзаменаторы не столь придирчивы к кандидатам на практической части в „городе“, вдобавок движение там спокойнее, чем в областном центре. Желающим поскорее получить корочки советуют ехать туда на сдачу», — утверждают знакомые новоявленных обладателей прав. Марина Толстикова стала фигурантом уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Элитные адвокаты вступятся за коллегу Сплетники утверждают, что защиту адвоката Марины Толстиковой по уголовному делу о препятствии следствию будут вести одни из самых авторитетных ее коллег. Предполагается, что противостоять обвинению будут Павел Сорокин, Владимир Вагин и многолетний партнер Толстиковой Олег Попов. «Это высшая лига адвокатуры области. Если следователи составили обвинение наспех, то защитники от него камня на камне не оставят», — судачат горожане. Адвоката Толстикову следователи обвиняют в уничтожении возможных доказательств по делу. Было заявлено, что женщина самовольно взяла телефон своего клиента, которого обвиняют в преступлениях, и вынесла технику из здания следкома. После этого из аппарата якобы пропали ценные для следствия сведения. Следователи даже просили арестовать Толстикову, но суд им в такой мере пресечения отказал. … и говорят о нарушениях в деле МУП «Прометей» Недавно поступившее в суд дело бывшего врио директора МУП «Прометей» мэрии Кургана Антона Гурьева грозит пополнить список возвратов в прокуратуру. «По одному из обвинений Гурьева уже имеются достаточные основания, чтобы вернуть дело следствию на устранение. Обвиняемый сам юрист и адвокаты у него опытные — дело с большой долей вероятности придется повторно дорабатывать», — намекают наслышанные об аспектах обвинения курганцы. Бывшего юриста и врио директора городского МУП «Прометей» обвиняют в 28 случаях злостного неисполнения решений судов. Также ему вменяют в вину оказание некачественных услуг при ремонте дома, приведших к травме горожанки. Сам Гурьев, бывший врио руководителя МУП всего полгода, находится в данный момент в СИЗО по обвинению в превышении полномочий. Ему инкриминируют причинение ущерба бюджету на 4,3 миллиона рублей при невыполнении ремонта домов компанией «Прометей» вместе с подрядчиками. Уголовные дела возвращают на доработку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Меж тем количество уголовных дел с ошибками растет В области год от года фиксируется все больше дел с ошибками в обвинительных актах. Нарушения находят в судах и возвращают на доработку следственным органам. «Даже самые грубые подсчеты показывают, что за последние два года количество возвратов выросло почти в три раза. Кому-то пора перестать гнаться за показателями и подходить к своей работе более ответственно», — говорят слухачи. Другие уверены, что проблема глубже. Силовые структуры покидают квалифицированные сотрудники. Дефицит кадров отражается на качестве работы. Пожарные теряют время из-за нумерации квартир В некоторых многоквартирных домах Кургана не упорядочена нумерация квартир, из-за чего пожарным приходится терять драгоценное время в поисках нужной. «В некоторых домах города, чаще бывших общежитиях, пожарные на выезде блуждают из подъезда в подъезд. Номера квартир в таких домах идут вразброс, поэтому на поиск условной квартиры под номером 22 уходит драгоценное время, если пожар еще не очевиден», — говорят сплетники. Также болтают, что разброс номеров бывает настолько большой, что квартира с номером 159 — в третьем подъезде, а следующий номер 160 — в первом. По слухам, даже жители таких домов в поисках квартиры не помощники, даже если знают номера в своем подъезде. В БСМП снова возникли проблемы с зарплатами сотрудников По слухам, в Курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) снова начались проблемы с выплатами сотрудникам. Медикам без какого-либо приказа и без заключения дополнительных соглашений урезали на 10% доплаты за выполнение обязанностей по уборке своих кабинетов и палат. «Медперсонал выполняет работу санитарок за половину от оклада, а теперь им еще и снизили выплаты, о чем они узнали лишь постфактум, получив расчетные листы», — делятся слухачи. Сотрудники недовольны и утверждают, что при прежнем руководстве таких ситуаций не возникало. Ранее сообщалось, что в конце июля 2024 года экс-главврач Сергей Воронин покинул больницу, и с тех пор обязанности руководителя исполняет Константин Плутахин. Главврач переехал из Курганской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-главврача хотят уволить по статье У бывшего главврача Шадринской ЦРБ Сергея Никитина может измениться запись в трудовой книжке о причине увольнения, судачат шадринцы. «Никитин не понес наказание за нарушение, которое ранее выявила прокуратура. Учитывая это, ведомство может затребовать у депздрава соответствующих мер. Например, изменения записи в трудовой книжке на «увольнение в связи с утратой доверия», — рассказывают слухачи. Об увольнении Сергея Никитина и его супруги — экономиста из ЦРБ шадринцы сообщили в сентябре 2024 года. Однако депздрав на тот момент сообщил, что и. о. главврача ушел в очередной отпуск. Ранее прокуратура выявила, что Никитин своей супруге единолично выписал стимулирующие выплаты. Решение было отменено, но наказали за это нарушение другого сотрудника. Никитины уехали из Шадринска Супруги Никитины после увольнения из ЦРБ покинули Шадринск, отмечают сплетники. «У супругов есть дом в Шадринском районе и в другом городе. В Шадринске их давно уже никто не видел. Они уехали после увольнения», — заметили горожане. Шадринская ЦРБ не предоставляет документы в суд Затягиваются суды по искам бывших сотрудников Шадринской ЦРБ к больнице, так как ответчик, по слухам, не предоставляет документы вовремя. «Суды по искам к Шадринской ЦРБ рассматриваются долго: документы требуемые не предоставлены, то курганский адвокат не готов. Складывается впечатление, что там полная неорганизованность», — говорят сплетники. Курганская компании зарабатывает на мигрантах Курганская компания, которая оформляет грузовики на мигрантов, по слухам, получает бюджетные деньги. «Компания получает гранты на 5 млн от администрации и заключила договор на ремонт двора на ул. Савельева. При этом на грузовиках, которые возят стройматериалы, работают мигранты без страховки, российских водительских прав, тахографа. Грузовики оформляются по договору купли-продажи или аренды на мигрантов, чтобы компания не несла ответственности. Мигранты говорят, что денег никому за грузовики не платили, и сами никаких денег не получали по договорам. Они ждут, что с ними расплатятся в конце сезона» — судачат слухачи. Медикам недоплатили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганцы вспомнили про «мертвые души» В Курганской БСМП заподозрили наличие «мертвых душ» в коллективе. «Недавно в новостях рассказывали про аферу с фиктивным трудоустройством сотрудников в больнице Санкт-Петербурга. Схема не нова. Выводы делать сложно, но есть вопрос: как объяснить, что при реальном дефиците специалисты не могут устроиться в БСМП», — подозревают медики. Проверки мигрантов тормозят стройки Некоторые застройщики создают себе проблемы, нанимая на работу мигрантов. Полиция регулярно устраивает облавы и ловит десятки нарушителей, а бизнесменам приходится спешно искать им замену. «На стройках в Заозерном уже не раз задерживали мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. Для бизнесменов такая рабочая сила выгодна, но чревата большими штрафами. К тому же, на поиски новых бригад уходит время, а это стопорит работы на объектах», — обсуждают слухачи. Курганцы в концертных залах сидят в верхней одежде Из-за похолодания в регионе и отсутствия отопления курганцам в концертных залах домов культуры приходится сидеть в куртках и пальто. «В ДКМ все еще нет отопления и там настолько холодно, что в гардеробе предупреждают: лучше не сдавайте одежду — замерзнете», — говорят сплетники. Рекомендациям, по слухам, горожане следуют и сидят в зале перед артистами с верхней одежде. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатору Курганской области Вадиму Шумкову пришлось вмешаться в дела вуза, подведомственного Москве. В мэрии Кургана тем временем все чаще кидают косые взгляды на нового директора департамента ЖКХ Александра Медведева, потому что чиновников завалили жалобами на отсутствие отопления. Также элитные адвокаты готовятся к битве за коллегу, медикам снизили выплаты, а в полиции продолжается кадровый голод. Все это в нашей рубрике «Слухи». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Жога инспектирует дороги По слухам, новый полпред президента России в УрФО Артем Жога предпочел автомобиль для своих рабочих поездок по Уралу. «Говорят, это связано с желанием Жоги лично проверить состояние дорог — одна из ключевых проблем, которая волнует жителей Урала», — обсуждают сплетники. Таким образом, поговаривают они, Жога хочет оценить, насколько дороги соответствуют стандартам и какие направления требуют особого внимания. За первую неделю на посту полномочного представителя президента Жога помимо Екатеринбурга посетил Челябинск, Нижний Тагил и 11 октября работал в Кургане. Везде он передвигается в сопровождении наземного кортежа. Шумкову приходится отдуваться за проблемную стройку КГУ Губернатор Вадим Шумков вынужден лично торопить подрядчика со строительством бассейна в Заозерном, хотя этим как заказчик должна заниматься ректор КГУ Надежда Дубив. По слухам, за несколько лет стройки она никак не пыталась контролировать рабочие процессы. «КГУ направлялись федеральные деньги на объект, а Дубив не предпринимает никаких действий по поводу затянувшейся стройки. Вмешиваться в решение проблемы неоднократно приходилось Шумкову и давать нагоняй застройщику», — судачат сплетники. Бассейн начали строить в 2022 году, но за это время успели приступить только к монтажу первого этажа. На объект дополнительно выделяли деньги и продлевали срок сдачи. Шумков выбил средства на стройки, но исполнители буксуют По слухам, губернатор Вадим Шумков сумел обеспечить регион финансированием для новых строительных проектов, получив значительные средства от правительства. Однако, несмотря на деньги, проблемы начались на местах: «В округах и городе строительство буксует, а выделенные средства осваиваются с трудом. Шумков сделал все, чтобы область получила финансирование, но местные управленцы не могут справиться с задачами и нормально развернуть работу», — говорят слухачи. При этом обсуждают, что вопросы в этой связи возникнут к врио замгубернатора Константину Малышеву. Самый опытный глава из команды Богомолова ушел на пенсию По слухам, бывший глава Варгашинского округа Валерий Яковлев, которого называют человеком из команды экс-губернатора Олега Богомолова, решил уйти на заслуженный отдых, чтобы посвятить время своему здоровью и увлечению садоводством. «Валерий Федорович трудился много лет и даже после выборов губернатора остался, чтобы помочь в переходный период, но теперь, наконец, решил сосредоточиться на себе», — обсуждают слухачи. Яковлев покинул пост 9 октября, и до избрания нового главы округа его обязанности будет исполнять заместитель Татьяна Михалева. Экс-замгубернатора Архипов устроился в уральский холдинг Бывший заместитель губернатора Владимир Архипов, по слухам, ушел работать в крупный промышленный холдинг Урала. «Архипов после ухода из госслужбы нашел себе место, на котором хочется надолго задержаться. Говорят, что сейчас решил себя попробовать в горнодобывающей сфере, устроившись на работу в крупный холдинг Свердловской области», — сплетничают слухачи. Нового главу департамента АПК ищут среди бывших сотрудников На должность директора департамента агропромышленного комплекса активно ищут нового руководителя, имеющего опыт работы в данной сфере. По слухам, правительство делает акцент именно на бывших чиновников ведомства. «Кандидатура экс-глава АПК Владимира Архипова была бы идеальной, но у него него нет планов возвращаться на госслужбу. Еще одним вариантом мог бы быть Сергей Ватагин, ушедший в бизнес, но у него вся семья в Катайске», — судачат сплетники. Аграрий Алексей Кремлев покинул пост и. о. директора ведомства 4 октября. На этой должности он проработал около четырех месяцев. …, но придется ставить кого-то из замов Из-за кадрового голода правительство будет вынуждено подыскивать замену для экс-директора департамента АПК Кремлева среди заместителей. «Скорее всего могут оставить замдиректора Антона Притчина. На Татьяну Сандакову у властей надежды точно уже нет, да и она от должности первого зама с радостью готова отказаться», — обсуждает сплетники. Чиновники бегут на вахту из мэрий округов Муниципальные служащие начали все чаще увольняться ради работы вахтовым методом на Севере. Причина — низкие зарплаты и недооценка их труда. «Некоторые сотрудники не выдерживают тяжелой работы за маленькие деньги. Уходят даже, получив повышение до начальников и замначальников отделов. Потому что ответственности появляется больше, а доходов больше не имеют. В итоге кладут заявление на стол, и — на вахту», — обсуждают слухачи. Коллеги присматриваются к новому директору департамента ЖКХ Новый директор департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Кургана Александр Медведев еще не завоевал доверия коллег. А все из-за стиля работы экс-директора Романа Медведева. «Бывший руководитель Роман Медведев работал и днем и ночью. Его приемник Александр Медведев в трудоголизме уличен не был, а потому коллеги еще сомневаются относительно его персоны на должности», — болтают слухачи. В Кургане проходит подключение к отоплению многоквартирных домов. Депутат от «Партии пенсионеров» стремится установить связи с «Единой Россией» По слухам, депутат от «Партии пенсионеров» Дмитрий Белозеров решил установить контакты с представителями «Единой России» вместо того, чтобы объединяться с другими оппозиционерами. «Его все чаще замечают в компании депутатов-единороссов, чего с другими оппозиционерами обычно не было. Вместе с ними он участвует в работе, посещает организации, а в думе даже говорят о его заслугах наравне с единороссами», — обсуждают слухачи. Ранее в кулуарах уже ходили разговоры о возможных связях «Партии пенсионеров» с властями и «Единой Россией». Источники говорили, что при помощи этих связей пенсионеры смогли продвинуть нужного кандидата. Белозеров в думе представляет интересы компании «Такси Максим,» принадлежащей миллиардеру Максиму Белоногову. Экс-чиновник выплатил штраф Бывший глава управления капстроительства Кургана Андрей Чудаков исправно выплатил 100 тысяч штрафа, назначенного судом. Это наказание им было получено за превышение полномочий при строительстве улицы Мальцева и установке надписи Курган на набережной. «У Чудакова, кроме пенсии, иных доходов нет, но он заплатил штраф в положенный срок. Если по новому уголовному делу его заставят оплатить экспертизы или ущерб, то так и банкротом можно стать на старости лет», — обсуждают в Кургане. Другие слухачи, наоборот, утверждают, что для него эта сумма как «капля в море». Чудаков в апреле был признан виновным в превышении полномочий. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что он подписывал недостоверные документы для оплаты незавершенной дороги и совершил заказ конструкции без аукциона (буквы «Курган» стоят на набережной). В настоящее время экс-чиновник является фигурантом дела о нарушениях при строительстве канализации в Восточном микрорайоне Кургана. Заявленный ущерб от его действий составляет более 35 миллионов рублей. Члены команды нового прокурора области придут на высокие должности Сплетники опасаются, что новый областной прокурор Владислав Московских привезет с собой сотрудников, которые займут ключевые и высокооплачиваемые должности в ведомстве региона. «В Тюмени вместе с прокурором работали несколько сотрудников, приехавшие вслед за ним из ХМАО в 2019 году. Говорят, что им сделано предложение о переезде, и некоторые ответили согласием. Учитывая размеры зарплат в Тюмени и Кургане, люди явно не согласятся на понижение уровня жизни — значит, их зовут на повышение, вероятно в будущем», — обсуждают новое назначение прокурора курганцы. Владислав Московских в начале октября указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от должности прокурора Тюменской области и назначен в курганский регион. Его приезд в Курган ожидается на днях. Предшественник Московских, экс-прокурор области Андрей Назаров вышел в конце мая на пенсию и уехал на родину в Челябинскую область. Силовики гадают, кто станет замруководителя следкома Жители региона размышляют, кто станет заместителем руководителя следственного управления региона. «Конкретики пока нет, но все уверены, что это будет силовик из Свердловской области», — утверждают болтуны. Вероятнее всего, повысят кого-то из руководителей следственных отделов Свердловской области. Гадать можно до бесконечности — у соседей более 40 таких отделов, усмехаются курганцы. В Кургане — острая нехватка сотрудников ГАИ Госавтоинспекция испытывает катастрофическую нужду в кадрах. Объявления о наборе сотрудников появляются все чаще в соцсетях и на сайтах полиции и ГАИ. «Низкие зарплаты и большая загруженность привели к тому, что из городского взвода уволилась половина сотрудников дорожной полиции. Одни идут на заводы или переводятся в другие отделы и ведомства, другие уезжают из региона», — фиксируют проблему знатоки. Кандидаты в водители едут за правами на восток области Жители Кургана утверждают, что не во всех экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции региона одинаково строгие требования. Сторонники теории, что «в Кургане невозможно сдать на права» советуют ехать сдавать экзамены в определенный район. «В Макушино экзаменаторы не столь придирчивы к кандидатам на практической части в „городе“, вдобавок движение там спокойнее, чем в областном центре. Желающим поскорее получить корочки советуют ехать туда на сдачу», — утверждают знакомые новоявленных обладателей прав. Элитные адвокаты вступятся за коллегу Сплетники утверждают, что защиту адвоката Марины Толстиковой по уголовному делу о препятствии следствию будут вести одни из самых авторитетных ее коллег. Предполагается, что противостоять обвинению будут Павел Сорокин, Владимир Вагин и многолетний партнер Толстиковой Олег Попов. «Это высшая лига адвокатуры области. Если следователи составили обвинение наспех, то защитники от него камня на камне не оставят», — судачат горожане. Адвоката Толстикову следователи обвиняют в уничтожении возможных доказательств по делу. Было заявлено, что женщина самовольно взяла телефон своего клиента, которого обвиняют в преступлениях, и вынесла технику из здания следкома. После этого из аппарата якобы пропали ценные для следствия сведения. Следователи даже просили арестовать Толстикову, но суд им в такой мере пресечения отказал. … и говорят о нарушениях в деле МУП «Прометей» Недавно поступившее в суд дело бывшего врио директора МУП «Прометей» мэрии Кургана Антона Гурьева грозит пополнить список возвратов в прокуратуру. «По одному из обвинений Гурьева уже имеются достаточные основания, чтобы вернуть дело следствию на устранение. Обвиняемый сам юрист и адвокаты у него опытные — дело с большой долей вероятности придется повторно дорабатывать», — намекают наслышанные об аспектах обвинения курганцы. Бывшего юриста и врио директора городского МУП «Прометей» обвиняют в 28 случаях злостного неисполнения решений судов. Также ему вменяют в вину оказание некачественных услуг при ремонте дома, приведших к травме горожанки. Сам Гурьев, бывший врио руководителя МУП всего полгода, находится в данный момент в СИЗО по обвинению в превышении полномочий. Ему инкриминируют причинение ущерба бюджету на 4,3 миллиона рублей при невыполнении ремонта домов компанией «Прометей» вместе с подрядчиками. Меж тем количество уголовных дел с ошибками растет В области год от года фиксируется все больше дел с ошибками в обвинительных актах. Нарушения находят в судах и возвращают на доработку следственным органам. «Даже самые грубые подсчеты показывают, что за последние два года количество возвратов выросло почти в три раза. Кому-то пора перестать гнаться за показателями и подходить к своей работе более ответственно», — говорят слухачи. Другие уверены, что проблема глубже. Силовые структуры покидают квалифицированные сотрудники. Дефицит кадров отражается на качестве работы. Пожарные теряют время из-за нумерации квартир В некоторых многоквартирных домах Кургана не упорядочена нумерация квартир, из-за чего пожарным приходится терять драгоценное время в поисках нужной. «В некоторых домах города, чаще бывших общежитиях, пожарные на выезде блуждают из подъезда в подъезд. Номера квартир в таких домах идут вразброс, поэтому на поиск условной квартиры под номером 22 уходит драгоценное время, если пожар еще не очевиден», — говорят сплетники. Также болтают, что разброс номеров бывает настолько большой, что квартира с номером 159 — в третьем подъезде, а следующий номер 160 — в первом. По слухам, даже жители таких домов в поисках квартиры не помощники, даже если знают номера в своем подъезде. В БСМП снова возникли проблемы с зарплатами сотрудников По слухам, в Курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) снова начались проблемы с выплатами сотрудникам. Медикам без какого-либо приказа и без заключения дополнительных соглашений урезали на 10% доплаты за выполнение обязанностей по уборке своих кабинетов и палат. «Медперсонал выполняет работу санитарок за половину от оклада, а теперь им еще и снизили выплаты, о чем они узнали лишь постфактум, получив расчетные листы», — делятся слухачи. Сотрудники недовольны и утверждают, что при прежнем руководстве таких ситуаций не возникало. Ранее сообщалось, что в конце июля 2024 года экс-главврач Сергей Воронин покинул больницу, и с тех пор обязанности руководителя исполняет Константин Плутахин. Экс-главврача хотят уволить по статье У бывшего главврача Шадринской ЦРБ Сергея Никитина может измениться запись в трудовой книжке о причине увольнения, судачат шадринцы. «Никитин не понес наказание за нарушение, которое ранее выявила прокуратура. Учитывая это, ведомство может затребовать у депздрава соответствующих мер. Например, изменения записи в трудовой книжке на «увольнение в связи с утратой доверия», — рассказывают слухачи. Об увольнении Сергея Никитина и его супруги — экономиста из ЦРБ шадринцы сообщили в сентябре 2024 года. Однако депздрав на тот момент сообщил, что и. о. главврача ушел в очередной отпуск. Ранее прокуратура выявила, что Никитин своей супруге единолично выписал стимулирующие выплаты. Решение было отменено, но наказали за это нарушение другого сотрудника. Никитины уехали из Шадринска Супруги Никитины после увольнения из ЦРБ покинули Шадринск, отмечают сплетники. «У супругов есть дом в Шадринском районе и в другом городе. В Шадринске их давно уже никто не видел. Они уехали после увольнения», — заметили горожане. Шадринская ЦРБ не предоставляет документы в суд Затягиваются суды по искам бывших сотрудников Шадринской ЦРБ к больнице, так как ответчик, по слухам, не предоставляет документы вовремя. «Суды по искам к Шадринской ЦРБ рассматриваются долго: документы требуемые не предоставлены, то курганский адвокат не готов. Складывается впечатление, что там полная неорганизованность», — говорят сплетники. Курганская компании зарабатывает на мигрантах Курганская компания, которая оформляет грузовики на мигрантов, по слухам, получает бюджетные деньги. «Компания получает гранты на 5 млн от администрации и заключила договор на ремонт двора на ул. Савельева. При этом на грузовиках, которые возят стройматериалы, работают мигранты без страховки, российских водительских прав, тахографа. Грузовики оформляются по договору купли-продажи или аренды на мигрантов, чтобы компания не несла ответственности. Мигранты говорят, что денег никому за грузовики не платили, и сами никаких денег не получали по договорам. Они ждут, что с ними расплатятся в конце сезона» — судачат слухачи. Курганцы вспомнили про «мертвые души» В Курганской БСМП заподозрили наличие «мертвых душ» в коллективе. «Недавно в новостях рассказывали про аферу с фиктивным трудоустройством сотрудников в больнице Санкт-Петербурга. Схема не нова. Выводы делать сложно, но есть вопрос: как объяснить, что при реальном дефиците специалисты не могут устроиться в БСМП», — подозревают медики. Проверки мигрантов тормозят стройки Некоторые застройщики создают себе проблемы, нанимая на работу мигрантов. Полиция регулярно устраивает облавы и ловит десятки нарушителей, а бизнесменам приходится спешно искать им замену. «На стройках в Заозерном уже не раз задерживали мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. Для бизнесменов такая рабочая сила выгодна, но чревата большими штрафами. К тому же, на поиски новых бригад уходит время, а это стопорит работы на объектах», — обсуждают слухачи. Курганцы в концертных залах сидят в верхней одежде Из-за похолодания в регионе и отсутствия отопления курганцам в концертных залах домов культуры приходится сидеть в куртках и пальто. «В ДКМ все еще нет отопления и там настолько холодно, что в гардеробе предупреждают: лучше не сдавайте одежду — замерзнете», — говорят сплетники. Рекомендациям, по слухам, горожане следуют и сидят в зале перед артистами с верхней одежде. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.