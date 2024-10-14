Депутату гордумы Екатеринбурга Чачину грозит реальный срок

При этом он сам жаждет суда, обвиняя силовиков

14 октября 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Виталия Чачина (на фото) относят к фракции миллиардера Виталия Кочеткова Фото: Илья Московец © URA.RU Уголовное дело в отношении депутата гордумы Екатеринбурга до конца года передадут в суд, а в ближайшее время политику официально предъявят обвинение по пункту «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с использованием служебного положения), предполагающей реальное лишение свободы. Об этом URA.RU сообщил источник. «Обвинение Чачину предъявят уже к концу этой недели, а дело в суд будет направлено до конца года», — поделился он. В Следственном комитете от комментариев воздержались, в прокуратуре заявили, что не обладают информацией по теме. Губернатор в 2023-м отказался снимать Чачина с выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU История тянется полтора года. В июле 2023 года стало известно, что Чачина подозревают в ограничении конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался ООО «Сити Билдинг», где Чачин является управляющим. Он, по версии следствия, договорился с владельцем компании «Техностройкомплект» (ТСК, полностью аффилирована с «Сити Билдингом») Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта. Уголовное дело возбудили в разгар подготовки к выборам в гордуму, перед конференцией «Единой России», где должны были окончательно определить кандидатов от партии. СК несколько раз приостанавливал производство Фото: Илья Московец © URA.RU Поскольку Чачин шел на выборы в составе антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»), в политтусовке была популярна версия, что дело является политическим и его цель — спровоцировать губернатора Евгения Куйвашева, по совместительству секретаря реготделения ЕР, к снятию Чачина с выборов. Но Куйвашев, знакомый с Чачиным лично, решил этого не делать. Бизнесмен в итоге на выборах победил (в Ленинском округе №12) — не без сопротивления со стороны мэрии. Ожидалось, что после выборов дело развалится. К тому же президент РФ Владимир Путин 17 апреля подписал поправки в УК РФ, полностью декриминализирующие деяние Чачина. Однако 18 апреля было возбуждено новое уголовное дело, которое следствие объединило с первоначальным — по тому же п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (максимальное наказание — шесть лет колонии). В дело включили еще четыре эпизода, и вменяемый Чачину доход от исполненных контрактов вырос с 66,5 миллионов рублей до 250 млн. При этом претензий со стороны заказчиков и финансовых проверяющих к Чачину, судя по данным из открытых источников, не было. Статья по теме У СК и ФСБ новые претензии к депутату гордумы Екатеринбурга В СК считают, что Чачин и Заварухин договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн). При этом УФАС, по данным URA.RU, ранее обнаружила признаки сговора только в двух аукционах — по мосту в Богдановском и ремонту в Тульской области. В разговоре с URA.RU Чачин заявил, что сам даже настаивает на направлении дела в суд, «поскольку следствие не хочет проводить честное расследование, а лишь исполняет указы прокуратуры». Он также пояснил корреспонденту, что уголовное дело дважды приостанавливалось и возобновлялось, «когда это было выгодно прокуратуре и УФАС в рамках арбитражных споров». Незаконность этих постановлений он прямо сейчас пытается доказать в вышестоящих инстанциях. «Если меня в чем-то обвиняют, хотелось бы честного и непредвзятого расследования. Почему не было нормальных экспертиз, допросов потенциальных участников аукционов, которым я якобы ограничил конкуренцию, очных ставок? Ответы на эти вопросы мы сейчас и пытаемся найти», — заявил депутат. В деле, по его словам, «нет ни одного доказательства, кроме решения УФАС, которое 1 июля было отменено в связи с его пересмотром». Кроме того, Чачин и его команда спорят в арбитраже с УФАС, которое на разных этапах так же меняло свою позицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело в отношении депутата гордумы Екатеринбурга до конца года передадут в суд, а в ближайшее время политику официально предъявят обвинение по пункту «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции с использованием служебного положения), предполагающей реальное лишение свободы. Об этом URA.RU сообщил источник. «Обвинение Чачину предъявят уже к концу этой недели, а дело в суд будет направлено до конца года», — поделился он. В Следственном комитете от комментариев воздержались, в прокуратуре заявили, что не обладают информацией по теме. История тянется полтора года. В июле 2023 года стало известно, что Чачина подозревают в ограничении конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался ООО «Сити Билдинг», где Чачин является управляющим. Он, по версии следствия, договорился с владельцем компании «Техностройкомплект» (ТСК, полностью аффилирована с «Сити Билдингом») Сергеем Заварухиным не снижать сумму контракта. Уголовное дело возбудили в разгар подготовки к выборам в гордуму, перед конференцией «Единой России», где должны были окончательно определить кандидатов от партии. Поскольку Чачин шел на выборы в составе антимэрской коалиции миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»), в политтусовке была популярна версия, что дело является политическим и его цель — спровоцировать губернатора Евгения Куйвашева, по совместительству секретаря реготделения ЕР, к снятию Чачина с выборов. Но Куйвашев, знакомый с Чачиным лично, решил этого не делать. Бизнесмен в итоге на выборах победил (в Ленинском округе №12) — не без сопротивления со стороны мэрии. Ожидалось, что после выборов дело развалится. К тому же президент РФ Владимир Путин 17 апреля подписал поправки в УК РФ, полностью декриминализирующие деяние Чачина. Однако 18 апреля было возбуждено новое уголовное дело, которое следствие объединило с первоначальным — по тому же п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (максимальное наказание — шесть лет колонии). В дело включили еще четыре эпизода, и вменяемый Чачину доход от исполненных контрактов вырос с 66,5 миллионов рублей до 250 млн. При этом претензий со стороны заказчиков и финансовых проверяющих к Чачину, судя по данным из открытых источников, не было. В СК считают, что Чачин и Заварухин договаривались не только по мосту в Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн). При этом УФАС, по данным URA.RU, ранее обнаружила признаки сговора только в двух аукционах — по мосту в Богдановском и ремонту в Тульской области. В разговоре с URA.RU Чачин заявил, что сам даже настаивает на направлении дела в суд, «поскольку следствие не хочет проводить честное расследование, а лишь исполняет указы прокуратуры». Он также пояснил корреспонденту, что уголовное дело дважды приостанавливалось и возобновлялось, «когда это было выгодно прокуратуре и УФАС в рамках арбитражных споров». Незаконность этих постановлений он прямо сейчас пытается доказать в вышестоящих инстанциях. «Если меня в чем-то обвиняют, хотелось бы честного и непредвзятого расследования. Почему не было нормальных экспертиз, допросов потенциальных участников аукционов, которым я якобы ограничил конкуренцию, очных ставок? Ответы на эти вопросы мы сейчас и пытаемся найти», — заявил депутат. В деле, по его словам, «нет ни одного доказательства, кроме решения УФАС, которое 1 июля было отменено в связи с его пересмотром». Кроме того, Чачин и его команда спорят в арбитраже с УФАС, которое на разных этапах так же меняло свою позицию.