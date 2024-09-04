Путин ускорит перестройку главного маршрута в Китай

Власти России ускорят перестройку ключевого маршрута в Китай. Модернизация Восточного полигона железных дорог увеличит объем перевозок. О важности этого проекта президент Владимир Путин сообщил на совещании по развитию инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на ВЭФ-2024.
«Знаю, что бизнес совместно с регионами, федеральными органами власти реализует большие планы по модернизации и строительству причалов, других объектов портовой инфраструктуры, — сказал президент.- Нужно поддержать эти проекты. При этом важно расширить подъездные пути и к морским портам, наращивать провозные возможности железных дорог».
Путин отметил, что третий этап модернизации Восточного полигона предусматривает рост провозной способности до 270 млн тонн по итогам 2032 года, а также более эффективное распределение грузопотоков к портам Приморского транспортного узла Ванино и Советская Гавань.
«Мы планомерно, на постоянной основе „расшиваем“ „узкие места“ БАМа и Транссиба. По итогам текущего года их провозная способность должна увеличиться до 180 миллионов тонн», — сказал Путин.
Восточный полигон — это экспортный путь на Восток, в частности, в Китай. Он важен, поскольку провозные способности железной дороги в этом направлении и раньше были низкими, а с учетом новых реалий и расширения сотрудничества с КНР — тем более, объяснил Дмитрий Адамидов. «Кроме увеличения грузооборота, модернизация даст еще и импульс к развитию регионов Дальневосточного федерального округа», — добавил эксперт.
Собеседник URA.RU добавил, что модернизация полигона не решит проблему полностью, скорее всего потребуется также строительство нефтепродуктопроводов, чтобы экспортировать по ним наливные грузы.
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