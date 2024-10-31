Как россияне защищают свои деньги через покупку квартир

Недвижимость остается одним из самых популярных активов для инвестиций в России. По данным агентства IBC Real Estate, только за девять месяцев 2024 года общий объем вложений составил 495 млрд рублей. Это более чем в два раза выше результатов за аналогичные периоды с 2015 по 2022 годы. Наибольшим спросом у инвесторов пользуется жилье — на него пришлись 36% от всех инвестсделок.
URA.RU совместно с экспертами разобрали возможности и нюансы такого вида инвестирования. По словам специалистов, покупатели воспринимают вложения в недвижимость как защиту от инфляции на длительный период, несмотря на изменения рынка. В их глазах перспектива долгосрочного дохода является главным преимуществом этих вложений перед другим консервативным инструментом — банковскими вкладами.
Прибыль за счет ранних скидок
По словам руководителя инвестбанка «Синара» в Екатеринбурге Игоря Горбунова, главным преимуществом вложений в недвижимость для инвестора становится повышенная доходность от покупки квартиры на раннем этапе строительства. К моменту сдачи такое жилье вырастет в цене.
«Сейчас строительная отрасль в целом довольно устойчива, даже если судить только по регионам Урала. У нас работают много девелоперов — это как федеральные застройщики, так и региональные. И мы видим, что темпы строительства выросли, в том числе благодаря долгому периоду льготной ипотеки. Сейчас они начинают замедляться. Но те, кто покупал новостройки на этапе строительства, даже при условии замедления рынка недвижимости, все равно зарабатывают и имеют хорошую норму прибыльности от своих вложений», — заявил финансист.
Вложения в востребованные планировки
Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков выделил еще одно преимущество от инвестиций в жилье на начальной стадии. Дольщик, имеющий финансы для вложений, получает шанс приобрести в доме самые перспективные планировки и этажи, которые будут пользоваться спросом при сдаче квартиры в аренду или дальнейшей перепродаже.
Более того, в начале продаж застройщик даже может подстроиться под желания инвестора, говорят эксперты. «На старте продаж девелоперы готовы к более гибким договорам. Возможны индивидуальные технические решения для помещений, есть возможность изменить планировку или не возводить перегородки, которые в дальнейшем планируется демонтировать», — подчеркнули представители застройщика ЖК Clever Park — строительной компании Acons Group.
Защита от инфляции
При этом эксперты отметили, что игроки рынка используют вложения в строящуюся или готовую недвижимость прежде всего для защиты капитала от инфляции. По их словам, на длинной дистанции жилье, как правило, только дорожает.
«История современной России не знает примеров, когда жилая недвижимость значительно падала в цене без последующей корректировки, а вот ощутимый прирост стоимости большинство из нас ощутило на себе. В случае, если на руках у инвестора есть необходимая для покупки сумма, „железобетонные“ вложения в долгосрочной перспективе успешно конкурируют с банковскими вкладами или рынком ценных бумаг», — добавили аналитики Acons Group.
Игорь Горбунов уточнил, что инвесторы воспринимают жилье как консервативный актив с минимальными рисками, который генерирует стабильный доход долгое время. Прежде всего потому, что это материальный ресурс, который всегда будет пользоваться спросом.
Забота о будущем
Еще одним мотивом для вложений в недвижимость специалисты выделяют заботу о будущем. Покупатели часто приобретают квартиры как стартовый актив для своих детей. На период их взросления владельцы, как правило, сдают такое жилье в аренду, подчеркивают аналитики.
«В нашем районе много семей с детьми. И покупка квартиры на стадии строительства — способ, благодаря которому дети спустя время получат свое жилье. По нашей статистике, ежемесячно около 15-20% покупок — это повторные, которые делают жители Академического», — рассказала директор по продажам и маркетингу девелопера «Академический» (входит в ГК «КОРТРОС») Нина Голубцова.
Она отметила, что такая стратегия позволяет родителям брать квартиру в ипотеку на долгий срок, чтобы постепенно гасить ее за счет арендных платежей. При этом сегодня, по оценке Голубцовой, спрос на аренду в Екатеринбурге удерживается на высоком уровне. Эксперт предполагает, что в дальнейшем он будет только расти, поскольку текущее повышение ипотечных ставок и ужесточение условий льготных программ делают покупку своего жилья менее доступной для большинства людей.
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