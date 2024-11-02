За день Этнографический диктант написали более 530 тысяч человек

Большой этнографический диктант проходит по всей России с 1 до 8 ноября. По итогам первого дня количество участников превысило 530 тысяч человек. Принять участие в просветительской акции можно онлайн, либо на площадке проекта в своем регионе. Также написать диктант могут жители других стран, владеющие русским, английским или испанским языками.
По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Евгения Баринова, это один из самых важных и массовых проектов агентства. Первый диктант был организован в 2016 году Министерством национальной политики Удмуртской Республики. Тогда в нем приняли участие около 90 тысяч человек. «С каждым годом эта цифра росла в геометрической прогрессии, и уже в прошлом году наш диктант написали 3,5 миллиона человек. Впервые с Большим этнографическим диктантом познакомились люди на вновь возвращенных в Россию территориях», — рассказал руководитель ФАДН Евгений Баринов.
Диктант позволит участникам проверить свои знания по истории, культуре и традициям народов, проживающих в РФ. Однако, по словам Баринова, проект никогда не ставил первостепенной задачей определить эрудицию участников. Скорее он направлен на привлечение внимания людей к истории, культуре и традициям представителей разных национальностей России. «В свою очередь это способствует укреплению межнационального мира и согласия в Российской Федерации», — уверен Баринов.
В этом году в разработке вопросов для диктанта приняли сами граждане. Каждый желающий смог внести лепту в реализацию проекта и предложить собственный вопрос. «В целом, это народный диктант. И в этом году он стал еще ближе, — говорит руководитель ФАДН. — Нам поступило более 100 народных вопросов о культуре, языках, обычаях и традициях народов Российской Федерации». Организаторы просветительской акции надеются, что в следующем году они получат еще больше вопросов от самих участников. Ведь самые интересные и сложные вопросы о культуре и традициях народов нашей страны могут задать ее носители.
Задания в диктанте состоят из общих и уникальных для каждого региона вопросов. Максимально можно набрать 100 баллов. Ответить на все вопросы нужно за 45 минут. Сертификат участника онлайн формата с указанием результатов можно получить сразу после прохождения Диктанта в электронном виде. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте до 13 ноября.
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