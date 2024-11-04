Свердловчанку с пятью детьми выгоняют из их разбитой избушки

У дочки Надежды рак. Фото, видео

05 ноября 2024 в 08:02 Размер текста - 17 +

Дом оказался в собственности у дорожников Фото предоставлено героиней материала Надежда из села Обуховское живет с пятью детьми в ветхом деревянном доме площадью 40 квадратных метров. Недавно ей пришло известие о предстоящем выселении. Дело в том, что постройка, в которой проживает семья, находится на территории сухоложского филиала Свердловскавтодора и подлежит сносу. Женщина пыталась встать в очередь, чтобы получить жилье, безуспешно. История многодетной семьи, вынужденной выживать в нечеловеческих условиях, — в материале URA.RU. В доме по улице Мира, 308 Надежда живет всю жизнь. После школы ее брат уехал в ХМАО, где обосновался и создал собственную семью. Надежда же решила остаться в родных краях, вышла замуж и стала матерью. В 2019-м она с мужем развелась (сейчас он платит алименты). И вернулась в родительский дом. Дому несколько десятков лет Фото предоставлено героиней материала 40 квадратных метров, которые когда-то казались уютными, сейчас не соответствуют потребностям большой семьи. К тому же крыша протекает, полы неровные, штукатурка облупилась, краска с окон слезла, а тепло зимой — редкость. Денег на то, чтобы исправить положение, нет. «Дети стали часто болеть, их приходится укутывать в теплые одеяла, чтобы защитить от простуды. Да и туалет, к сожалению, на улице», — описала ситуацию Надежда (далее в тексте — ее цитаты). Несмотря на миниатюрность дома и нехватку денег, Надежда старается создать уют Фото предоставлено героиней материала «Старший сын, хоть и совершеннолетний, все еще студент. Несмотря на то, что он успевает подрабатывать, я как мать обязана ему помогать. Он, конечно, старается ничего не просить, даже сам пытается приобрести для дома что-то необходимое. Но сердце мое разрывается от мысли, что он еще молодой парень, которому следовало бы ходить на свидания, наслаждаться жизнью, а вместо этого он вынужден заботиться о младших сестрах и брате», — посетовала женщина. В начале июня руководство сухоложского филиала Свердловскавтодора уведомило Надежду, что до конца года ей и ее детям необходимо съехать: их жилье располагается на территории предприятия. Хотя решение назревало давно, администрация городского округа не может предоставить женщине, по ее словам, альтернативное жилое помещение. В попытке решить вопрос Надежда написала обращение в региональный минстрой. Там ей сообщили, что Свердловскавтодор решил снять объект с кадастрового учета. Старая печка — единственный источник тепла в доме Фото предоставлено героиней материала В 2012 году Надежда и ее муж решили воспользоваться госпрограммой и получили субсидию на 1,2 миллиона рублей на строительство собственного дома площадью 75 кв. м. «Но суммы явно не хватало для завершения строительства. Мы надеялись, что когда-то сможем накопить достаточно средств и завершить стройку». После развода бывший муж начал высказывать недовольство по поводу того, что он остался без половины своего имущества, включая недостроенный дом. Напряжение нарастало. «Я осознала, что самостоятельно завершить стройку не смогу из-за недостатка средств. Поэтому я решила передать проект своему мужу, который собирался достроить дом, продать его, а вырученные средства разделить между нами. К сожалению, он тоже забросил строительство. И из-за этого мне отказывают в предоставлении жилья по соцнайму». Женщина старается, чтобы дети не чувствовали себя ущемленными Фото предоставлено героиней материала Однако муж помогает. «Год назад у дочки поднялась температура, сильно разболелась спина. Мы обратились к врачам, Вику начали обследовать, и результаты анализов оказались плохие. Врачи предположили онкологию, Вику сразу же перевели в областную больницу. Пункция костного мозга подтвердила опасения: у дочки оказался острый лимфобластный лейкоз — рак крови. Уже почти год она проходит химиотерапию. Отец возит Вику на лечение в Екатеринбург. Конечно, в таких условиях, в таком разрушенном доме больному ребенку выздоравливать еще сложнее». У Вики год назад обнаружили онкологию Фото предоставлено героиней материала «Я стараюсь уделить внимание каждому ребенку, поддержать их, помочь советом. Но порой чувствую себя разбитой, словно несу на себе непосильный груз. Иногда мне кажется, что я не справлюсь. Что не смогу дать детям все необходимое, обеспечить им счастливое детство. Но потом смотрю на них и понимаю, что это моя миссия, мой долг». Свердловчанка верит в то, что в их жизни появятся люди, готовые поддержать и помочь в трудную минуту. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Сухого Лога. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Надежда из села Обуховское живет с пятью детьми в ветхом деревянном доме площадью 40 квадратных метров. Недавно ей пришло известие о предстоящем выселении. Дело в том, что постройка, в которой проживает семья, находится на территории сухоложского филиала Свердловскавтодора и подлежит сносу. Женщина пыталась встать в очередь, чтобы получить жилье, безуспешно. История многодетной семьи, вынужденной выживать в нечеловеческих условиях, — в материале URA.RU. В доме по улице Мира, 308 Надежда живет всю жизнь. После школы ее брат уехал в ХМАО, где обосновался и создал собственную семью. Надежда же решила остаться в родных краях, вышла замуж и стала матерью. В 2019-м она с мужем развелась (сейчас он платит алименты). И вернулась в родительский дом. 40 квадратных метров, которые когда-то казались уютными, сейчас не соответствуют потребностям большой семьи. К тому же крыша протекает, полы неровные, штукатурка облупилась, краска с окон слезла, а тепло зимой — редкость. Денег на то, чтобы исправить положение, нет. «Дети стали часто болеть, их приходится укутывать в теплые одеяла, чтобы защитить от простуды. Да и туалет, к сожалению, на улице», — описала ситуацию Надежда (далее в тексте — ее цитаты). «Старший сын, хоть и совершеннолетний, все еще студент. Несмотря на то, что он успевает подрабатывать, я как мать обязана ему помогать. Он, конечно, старается ничего не просить, даже сам пытается приобрести для дома что-то необходимое. Но сердце мое разрывается от мысли, что он еще молодой парень, которому следовало бы ходить на свидания, наслаждаться жизнью, а вместо этого он вынужден заботиться о младших сестрах и брате», — посетовала женщина. В начале июня руководство сухоложского филиала Свердловскавтодора уведомило Надежду, что до конца года ей и ее детям необходимо съехать: их жилье располагается на территории предприятия. Хотя решение назревало давно, администрация городского округа не может предоставить женщине, по ее словам, альтернативное жилое помещение. В попытке решить вопрос Надежда написала обращение в региональный минстрой. Там ей сообщили, что Свердловскавтодор решил снять объект с кадастрового учета. В 2012 году Надежда и ее муж решили воспользоваться госпрограммой и получили субсидию на 1,2 миллиона рублей на строительство собственного дома площадью 75 кв. м. «Но суммы явно не хватало для завершения строительства. Мы надеялись, что когда-то сможем накопить достаточно средств и завершить стройку». После развода бывший муж начал высказывать недовольство по поводу того, что он остался без половины своего имущества, включая недостроенный дом. Напряжение нарастало. «Я осознала, что самостоятельно завершить стройку не смогу из-за недостатка средств. Поэтому я решила передать проект своему мужу, который собирался достроить дом, продать его, а вырученные средства разделить между нами. К сожалению, он тоже забросил строительство. И из-за этого мне отказывают в предоставлении жилья по соцнайму». Однако муж помогает. «Год назад у дочки поднялась температура, сильно разболелась спина. Мы обратились к врачам, Вику начали обследовать, и результаты анализов оказались плохие. Врачи предположили онкологию, Вику сразу же перевели в областную больницу. Пункция костного мозга подтвердила опасения: у дочки оказался острый лимфобластный лейкоз — рак крови. Уже почти год она проходит химиотерапию. Отец возит Вику на лечение в Екатеринбург. Конечно, в таких условиях, в таком разрушенном доме больному ребенку выздоравливать еще сложнее». «Я стараюсь уделить внимание каждому ребенку, поддержать их, помочь советом. Но порой чувствую себя разбитой, словно несу на себе непосильный груз. Иногда мне кажется, что я не справлюсь. Что не смогу дать детям все необходимое, обеспечить им счастливое детство. Но потом смотрю на них и понимаю, что это моя миссия, мой долг». Свердловчанка верит в то, что в их жизни появятся люди, готовые поддержать и помочь в трудную минуту. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию Сухого Лога. Ответ ожидается.