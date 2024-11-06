Россия ускорит отмену роуминга в трех странах

Отмена роуминга между Россией и Белоруссией приблизила аналогичные договоренности с Казахстаном, Арменией и Киргизией. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его коллега из РБ Роман Головченко по итогам Совета министров союзного государства в Минске объявили, что уже в марте 2025 года абоненты двух стран получат больше бесплатных входящих минут и интернет-трафик по домашним тарифам. Эксперты URA.RU отмечают, что снижение роуминговых тарифов в ЕАЭС в следующем году реально, но нужна политическая воля на высшем уровне.
Нужно идти дальше
Во вступительном слове на заседании Совета министров Мишустин подчеркнул, что тарифы для абонентов российских и белорусских операторов связи должны быть сопоставимы с теми, которые действуют для домашней сети. Это позволит людям сократить свои расходы и недорого общаться между собой. Российский премьер напомнил, что ранее бесплатными стали входящие вызовы в роуминге, теперь необходимо идти дальше.
Уже после заседания Роман Головченко сообщил, что по решению Совмина будет подготовлен проект решения Высшего госсовета союзного государства. В нем пропишут снижение для белорусских и российских абонентов межоператорских тарифов с 1 марта 2025 года. Ожидается, что стоимость услуг будет сопоставима с применяемыми в домашней сети.
«Не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 Гб передачи данных в месяц. Это позволит гражданам на территории союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и впервые — значительным объемом передачи данных. Хочу подчеркнуть, что и технически, и экономически это не такое простое решение. Но таково поручение президентов, и оно выполнено», — сказал Головченко.
«Белорусы ездят в Россию, россияне — в Белоруссию. Конечно, всем хочется, чтобы телефонные разговоры, интернет-трафик оплачивались по домашним тарифам, привычным для людей. Мы выполняем поручение президентов, шаг за шагом идем. И сегодня приняли целый ряд важнейших решений, чтобы тарифы могли быть сопоставимы с домашней сетью», — добавил во время совместного заявления Мишустин.
На очереди — ЕАЭС
В рамках Евразийской экономической комиссии долгое время обсуждается вопрос установления более комфортных межоператорских тарифов с Казахстаном, Арменией и Киргизией. В марте прошлого года Евразийская экономическая комиссия разослала всем крупным операторам государств ЕАЭС запрос информации о количестве абонентов, объеме и стоимости услуг, оказанных абонентам. Также к письму была приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС, согласно которой к первому кварталу 2025 года операторы должны снизить ставки международных взаиморасчетов.
В сентябре этого года в пресс-службе ЕЭК сообщили, что конца этого года комиссия представит проект по использованию тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территории государств — членов ЕАЭС.
Ряд вопросов, входящих в повестку ЕАЭС, активнее всего решается в рамках союзного государства России и Белоруссии, и отмена роуминга — один из них, говорит заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозом РУДН Евгений Семибратов.
«В рамках Евросоюза роуминг уже несколько лет как отменен. Если мы позиционируем наши страны как единое пространство, этот шаг является важным. Когда человек прилетает в Минск и идет по городу, у него нет ощущения, что находишься в другой стране. Но об этом напоминает оператор связи в смс о роуминге. Российские операторы уже согласились на отмену, но белорусские были не совсем согласны. В РФ постоянно проживает большое количество белорусов, у них сим-карты своей страны и, естественно, компании в случае отмены недополучат доходы», — объясняет эксперт.
За решением по роумингу между Россией и Белоруссией последуют аналогичные соглашения с Казахстаном, Киргизией и Арменией, полагает собеседник URA.RU. Вопросы у операторов в этих странах те же, и важно создать прецедент, чтобы они увидели, что это реализуемо и не несет существенных рисков для сотовых компаний.
Нужна политическая воля
Для абонента мобильная связь — единый продукт: он заплатил деньги и хочет, чтобы все работало, желательно без доплат. Но для операторов все по-другому: каждая операция имеет свою стоимость, объясняет доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» Александр Тимошенко.
«Раньше у нас даже внутри страны действовали отдельные междугородние тарифы. Сейчас этого нет, потому что все операторы в основном имеют присутствие по всей России, и передача данных идет внутри сети. Междугородние операции на самом деле не бесплатны, просто они уже заложены в тариф. А для международного роуминга такой возможности нет, потому что по приезду в другую страну вы подключаетесь к сети другой компании, и затраты несет она, а не ваш оператор.
Любая передача данных или звонок — это деньги, и возникает вопрос, кто за них отвечает. Между операторами должны быть договоренности, и они есть, но в каждом случае разные. Поэтому, когда абонент приезжает в Китай, у него один тариф, в Бразилии — другой, в Казахстане — третий», — объясняет эксперт.
То, что операторы неохотно идут на снижение тарифов, которое для абонента должно выглядеть как отмена роуминга, может быть связано с отсутствием договоренности, сколько, например, киргизская сотовая компания должна перечислить российской при новых ценах. Многие жители Кыргызстана ездят работать в Россию, и для его операторов может быть важным вопрос льготной стоимости допуска к российским сетям. Также компании из стран-партнеров по ЕАЭС могут опасаться, что российская «большая четверка» захочет вытеснить их с местных рынков, полагает Александр Тимошенко.
При этом, вполне возможно, что от нововведений операторы больше получат, чем потеряют, отмечает эксперт. Им нужно увидеть возможности зарабатывать на отмене роуминга. В переходе на сети четвертого поколения компании также видели риски, и поставщики 4G-оборудования объясняли им, как строить бизнес после модернизации.
Для государства отмена роуминга с партнерами — важный шаг к созданию свободного экономического пространства. Это ускоряет развитие экономики, повышает возможности коммуникации и укрепляет связи, объясняет интернет-омбудсмен, член генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев.
«Но для этого нужна политическая воля. Сами по себе коммерсанты от возможности извлечь выгоду не отказываются. С Белоруссией это произошло быстрее, потому что с ней у России более тесная интеграция. Заявления ЕЭК о снижении тарифов с 2025 года — это пока только намерение. Нужны решения на высшем уровне. При этом, если президенты ставят задачу, это значит, что вопрос уже проработан, и возможности найдены», — говорит эксперт.
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