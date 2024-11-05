Мишустин создал прецедент для стран бывшего СССР

Российско-белорусские отношения — пример интеграции для других бывших советских республик в рамках Евразийского экономического союза и СНГ. Премьер-министр Михаил Мишустин 5 ноября посетил Минск, где принял участие в заседании Совета министров Союзного государства. Эксперты URA.RU отмечают, что объединения стран помогают выравнивать экономический потенциал и развитие участников.
Общие правила и роуминг
Заседание Совета министров прошло в преддверии Высшего госсовета Союзного государства, приуроченного к 25-летнему юбилею объединения. Главы России и Белоруссии должны встретиться в начале декабря в Минске. Большинство принятых Советом министров решений будут направлены на утверждение президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко.
«Российское и белорусское правительства ведут активнейшую работу по реализации договора о создании Союзного государства. В январе завершили исполнение основных направлений на предыдущую трехлетку, а также 28 союзных программ. Мы заложили надежный фундамент для проведения скоординированной промышленной и аграрной политики, приступили к формированию общих правил конкуренции, транспортного рынка — все это необходимо для создания единого экономического пространства», — сказал Мишустин.
Этой зимой на заседании высшего госсовета утвержден 31 план мероприятий, они содержат свыше 300 задач, шестая часть из них уже выполнена. Набран неплохой темп, необходимо его развивать, отметил российский премьер. «Интеграция ощутима: взаимный товарооборот за восемь месяцев текущего года прибавил 6%, достигнув почти 3 трлн российских рублей», — сообщил Мишустин.
Важной для решения кадровых вопросов задачей глава российского правительства назвал создание Сетевого университета союзного государства. Опорными площадками для него станут Казанский федеральный и Белорусский государственный технологический университеты. На заседании приняли также совместные меры по совершенствованию услуг мобильной связи. Ранее бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства. С 1 марта 2025 года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить комфортные тарифы для телефонных разговоров и передачи данных. Они должны быть сопоставимы с теми, которые сейчас действуют для домашней сети, подчеркнул Мишустин.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отметил, что за 25 лет Россия и Белоруссия создали уникальную интеграционную модель: при полном сохранении суверенитета обеих стран сформированы условия для обеспечения комфортной жизни и работы граждан двух государств, а также дальнейшего развития экономического сотрудничества.
Михаил Мишустин в заявлении по итогам заседания подчеркнул, что заседание Совмина подтвердило настрой России и Белоруссии на дальнейшее развитие взаимовыгодной интеграции. «Уверен, что принятые сегодня решения позволят серьезно продвинуться в достижении основополагающих целей договора Союзного государства».
Сигнал для других
Тематика заседания Совета министров тесно пересекается с повесткой Евразийского экономического союза, в который входят и Россия, и Белоруссия, и обсуждениями в рамках Содружества независимых государств. Но в решении этих вопросов в двусторонних отношениях Москва и Минск продвинулись дальше, чем ЕАЭС и СНГ в целом, говорит заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
«Роль Белоруссии здесь примечательна тем, что развитие взаимоотношений с ней идет в авангарде. Тот же вопрос обеспечения безопасности финансовых транзакций с Минском уже решен, мы спокойно торгуем в национальных валютах, учитывая, что обе страны находятся под серьезными санкциями. Те тенденции, которые сейчас видны в двусторонних переговорах, через два-три года будут прослеживаться в отношениях с другими партнерами, в том числе со странами ЕАЭС и других объединений, куда входит РФ», — говорит эксперт.
Собеседник URA.RU отмечает, что в отличие от заседаний ЕАЭС, на встречах в рамках Союзного государства акцент делается на более конкретные задачи — организацию совместных производств, импортозамещение, сотрудничество в высокотехнологичных отраслях, таких как энергетика и космос. Отмена роуминга между Россией и Белоруссией тоже должна стать прецедентом для Казахстана, Армении и Киргизии. Российские операторы к ней уже готовы, а белорусские пока сопротивляются, потому что их абоненты часто ездят в Россию и дополнительно оплачивают связь за рубежом. Для решения вопроса нужна политическая воля, говорит Евгений Семибратов.
«Также сейчас очень важно, чтобы с точки зрения законодательства предприятия обеих стран были равны и могли свободно участвовать в госзакупках. То есть белорусские компании будет иметь доступ к российскому рынку уже не только на основании положений о Таможенном союзе, но и в широком смысле смогут участвовать в развитии двусторонней кооперации», — подчеркнул эксперт.
Сквозная тема всех обсуждений между Россией и Белоруссией — западные санкции и то, как работать в этих условиях. На повестке дальнейшее решение вопросов финансирования, совместный поиск путей трансграничных расчетов, отмечает экономист Николай Кульбака. «Самые актуальные вопросы — как продавать на экспорт и получать деньги, и наоборот, как импортировать и оплачивать», — говорит собеседник URA.RU.
Несмотря на прогресс в сотрудничестве, между российскими и белорусскими компаниями есть неурегулированные конфликтные вопросы, связанные с некоторыми рынками. Их не принято афишировать, но они существуют. Диалог на высшем государственном уровне может способствовать разрешению этих противоречий.
Смысл экономических объединений — способствовать выравниванию экономического потенциала участников. В российско-белорусских отношениях это выравнивание происходит, говорит профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института государственной службы и управления РАНХиГС Вадим Евсеев. «Геополитических вызовов много, руководства государств на них отвечают. При этом вопросы качества жизни тесно связаны с безопасностью, поэтому страны рассматривают вопросы развития оборонно-промышленного комплекса и таких ключевых сфер, как энергетика», — комментирует эксперт.
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