Мишустин устранит очереди на дорогостоящие операции для россиян

Власти устранят очереди на сложные и дорогостоящие операции для россиян. Премьер-министр Михаил Мишустин 6 ноября во время визита в недавно открытый корпус высоких технологий «Национального исследовательского центра хирургии имени Вишневского» заявил о необходимости масштабировать новейшие методы лечения на всю страну. Как объяснили эксперты URA.RU, власти планируют инвестировать в здоровье населения, чтобы сохранить людей на рынке труда.
На входе в здание инновационного корпуса Мишустина встретил директор центра имени Вишневского, кардиохирург и изобретатель Амиран Ревишвили. Он показал премьеру разработки института и новейшие экспериментальные инструменты, позволяющие делать сложные операции с меньшим ущербом для организма человека, передает с места событий корреспондент URA.RU.
Ученый продемонстрировал Мишустину оборудование под названием «АМИКАРД», с помощью которого можно провести электрофизиологическую диагностику перед лечением аритмии. Его применение сокращает время операции и снижает лучевую нагрузку на пациентов и врачей. Другая интересная разработка центра, с которой ознакомился премьер, — аппарат для радиочастотной абляции (прижигание, удаление — прим. ред.). Он помогает лечить больных с мерцательной аритмией сердца, не прибегая к серьезному хирургическому вмешательству.
Ревишвили обратил внимание премьера на неинвазивные методы хирургии, которые сейчас представляют интерес для ученых. В будущем они дадут медикам возможность не прибегать к прямому вмешательству в тело пациентов, что в свою очередь сделает операции менее болезненными и более эффективными. Профессор продемонстрировал один из таких экспериментальных инструментов, который называется «Кибернож». Обычно его используют для лечения онкологий головного мозга, но в качестве нового метода внедрили для устранения патологически быстрых сердечных ритмов — тахиаритмий.
Еще одно достижение неинвазивной хирургии, которое показали премьеру — прибор для виртуальной биопсии с элементами искусственного интеллекта (ИИ). С помощью него врачи могут отсканировать опухоль и не брать образцы патологически растущей ткани хирургическими инструментами. В базе данных у врачей есть тысячи изображений разных видов опухолей, ИИ сверяет их и опухоль пациента, определяя с высокой точностью, злокачественная она или нет. Но конечный диагноз всегда ставит врач, рассказали медики центра корреспонденту URA.RU.
В одном из помещений Мишустин ознакомился с гибридной операционной. Она оснащена разными видами оборудования, чтобы специалисты могли проводить несколько сложных операций на человеке одновременно. Такой подход, например, позволяет врачам удалять не только раковую опухоль, но и проросшие в другие части тела метастазы. При необходимости в этом же помещении проводится рентген и много других процедур, поскольку вся медтехника находится под рукой у врача.
Медики также рассказали Мишустину, что базу данных клиники удалось создать с помощью собственных компонентов, в частности, — использовать российскую операционную систему. Премьер уточнил, не идет ли речь об Astra Linux, на что врачи ответили утвердительно. «Вам спасибо, потому что вы очень обрадовали меня. Переход на отечественное „железо“ и операционку — это непростая задача, в которой главное не навредить. Эти системы должны быть совместимы между собой. Первичные данные, которые сюда входят, должны быть удобны для использования другими медучреждениями, в том числе и теми, где люди стоят на первичном учете», — отметил премьер.
В конце мероприятия Мишустин в холле первого этажа встретился с заслуженными врачами центра. Премьер отметил, что благодаря их труду в клинику внедрили большое количество отечественных инноваций, приборов и инструментов. Он подчеркнул необходимость масштабировать эти изобретения на всю страну, чтобы можно было лечить как можно больше людей. Он обещал, что правительство соберется и подумает над тем, как поддержать компании, которые занимаются научно-исследовательскими и конструкторскими работами в этой отрасли.
Интерес властей к развитию высокотехнологичной медицинской помощи связан со стремлением обеспечить как можно большее число россиян таким видом услуг, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве Александр Коньков. По его мнению, масштабирование производства передовых хирургических инструментов и приборов устранит очереди на сложные и дорогостоящие операции.
«Мишустин сейчас посещает самые образцовые медицинские учреждения, чтобы взять оттуда лучшее и внедрить в остальные больницы и поликлиники. Их будут подтягивать к высокому стандарту. Не стоит также забывать, что высокотехнологичная медицинская помощь — это особый род медицины, который находится в компетенции федеральных властей. Если на данный момент у них нет возможности поставить сложное и дорогое оборудование в каждое лечебное учреждение в стране, то по крайней мере делается все возможное, чтобы люди имели свободный доступ к уже существующим клиникам», — отметил политолог.
Российское руководство планирует много инвестировать в здоровье населения, чтобы сохранить людей на рынке труда, объяснила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. «Этому поможет развитие малоинвазивной медицины, на которую обратил внимание Мишустин. Операции с минимальным вмешательством снизят инвалидизацию населения и не подорвут их трудоспособность. Да, это дорогостоящие операции, но они окупятся, потому что Россия получит здоровых людей», — резюмировала парламентарий.
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