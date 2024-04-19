Как изменилось здравоохранение РФ за время работы Мишустина

Справились с пандемией и помощью раненым в СВО, впереди — новые вызовы

19 апреля 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

За последние три года в России создано и реконструировано порядка 3,5 тысяч больниц, поликлиник и ФАПов Фото: Георгий Бергал © URA.RU В здравоохранении РФ за те четыре года, что правительств возглавляет Михаил Мишустин, изменились подходы к эпидемиологии, медицине катастроф и взаимодействию с пациентами. Но, чтобы вывести медицину в России на новый уровень, необходимы дополнительно триллионы рублей ежегодно и новые фундаментальные меры, о которых URA.RU рассказала доктор медицинских наук Гузель Улумбекова. Мишустин на открытии расширенной коллегии Минздрава отметил, что благодаря стараниям врачей впервые продолжительность жизни в РФ достигла абсолютного максимума — 73,5 лет. Также в России продолжают реализовываться важные программы, и выделяются средства на их финансирование. «Спасибо за очень ответственный и непростой труд. За вашу верность профессии, за внимательное отношение к окружающим, за заботу о тех, кто в ней нуждается. Благодаря усилиям всего медицинского сообщества удалось достичь существенного результата», — поблагодарил работников здравоохранения Мишустин. Новость по теме Мишустин оценил работу Минздрава РФ и напомнил, что важнее цифр Правительство и Минздрав за прошедшие четыре года связывают несколько больших испытаний, самым сложным из них стала пандемия Covid-19. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в России в январе 2020 года. В начале февраля был создан оперативный штаб, а уже в июле 2020 года были введены в строй 21 новая инфекционная больница и 16 госпиталей на базе Минобороны РФ. Эпидемия потребовала от Минздрава пересборки системы вакцинации, в 2020 году количество лабораторий для производства вакцин увеличилось троекратно и достигло 438. Прорывным результатом отчественной медицины стал «Спутник V», которым россияне прививались с 2020 по 2022 год вплоть до значительного сокращения последствий пандемии. Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Консилиум врачей в палате интенсивной терапии в ковидном госпитале. Россия. Челябинск. 27 октября 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эпидемия коронавируса, помимо постройки больниц, увеличения количества персонала и лабораторий, способствовала перезапуску реформы цифровизации медицинских услуг. В 2020 году стало, наконец, понятно, что не нужно собирать множество больных людей у окон регистратур в поликлиниках, и все это можно заменить удобной электронной записью. «В период распространения коронавируса мы активно внедряли цифровые технологии в здравоохранении — онлайн-оформление электронных больничных, доступ к результатам ПЦР-тестов и записи на вакцинацию через Интернет. Получен первый успешный опыт использования технологий искусственного интеллекта для распознавания медицинских снимков. Началось внедрение практики проведения телемедицинских консультаций между врачами в разных уголках страны», — заявил Михаил Мишустин в мае 2021 года. Голикова, Мурашко и Мишустин осматривают мобильный госпиталь в Федеральном центре медицины катастроф НМХЦ им. Н. И. Пирогова Фото: Георгий Бергал © URA.RU Сейчас в России 11 видов медицинских документов выдается с помощью портала Госуслуг, удаленно производится запись к большинству специалистов, даже узкого профиля, практикуется «удаленный» прием и консультации. Начало СВО в феврале 2022 года дало старт следующим изменениям — в медицине катастроф и оказанию помощи раненым, развитию протезирования и пластической хирургии. К декабрю 2022 года было построено 9 военных госпиталей, часть антиковидных «мощностей» было ориентировано на помощь раненым. Появились собственные разработки сложных протезов, а их получение кратно ускорилось — с нескольких лет до трех месяцев. Статья по теме Путин объявил о новом этапе модернизации медицины в России О том, эффективна ли работа правительства и министерства здравоохранения, и какие задачи по развитию медицины перед ними стоят на ближайшие шесть лет, URA.RU рассказала доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова. Ученый считает, что в прошедшие четыре года российское здравоохранение со всеми задачами справилось удовлетворительно, принимая во внимание недостаточное финансирование. «Для примера, в 2023 году государственное финансирование здравоохранения составило 3,5% ВВП России. Чтобы достичь поставленной президентом задачи финансирования здравоохранения в 5% ВВП, необходимо ежегодно дополнительно выделять по 2 трлн рублей», — назвала необходимые суммы Улумбекова. Рентгеновский аппарат в новой детской поликлинике города Курган, декабрь 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фундаментальной проблемой отрасли, отметила собеседник агентства, является дефицит кадров. Минздрав и регионы предпринимают меры организационного характера для привлечения дополнительных кадров. «Это целевой прием, увеличение количества бюджетных мест в медицинских вузах, предоставление социального жилья. Но все эти меры, к сожалению, существенного влияния на решение вопроса с дефицитом медицинских кадров не имеют. Сейчас перед российским здравоохранением поставлены три ключевые задачи», — рассказала доктор медицинских наук. Увеличить оплату труда Собеседник агентства отметила, что во-многом дефицит кадров связан с небольшой оплатой труда медиков. Задачу по ее повышению и выравниванию по регионам в своем Послании Федеральному Собранию поставил президент РФ Владимир Путин. Это первоочередная задача, которая сейчас стоит перед всем здравоохранением. «В отрасли необходимо установить минимальные и единые по стране оклады в привязке к МРОТ: среднему медперсоналу — 2 МРОТ, врачам — 3 МРОТ, профессорско-преподавательскому составу медицинских вузов — 3,5 МРОТ, медицинских колледжей — 2,5 МРОТ. Вузы и колледжи также важны, потому что именно они отвечают за качество подготовки кадров в здравоохранении, а значит, и за качество медпомощи», — подчеркнула доктор медицинских наук. Если нет возможности заранее записаться через портал Госулсуг, в большинстве поликлиник России действует электронная очередь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Создать систему всеобщего лекарственного обеспечения «В дополнение к тем мерам, которые сегодня реализуются, необходимо создать систему всеобщего лекарственного обеспечения. Это означает, что лекарства, выписанные врачом в амбулаторных условиях, в поликлиниках, будут доступны не только гражданам, которые имеют льготы, как сегодня, но и всем гражданам, кому врач выписал рецепт. Именно так сегодня происходит в большинстве развитых стран. Это позволит предотвратить обострение хронических заболеваний и развитие грозных осложнений», — рассказала Улумбекова. Повысить качество медобслуживания Российские врачи, пояснила доктор медицинских наук, чтобы совершенствоваться и продолжать развивать клиническое мышление, должны обеспечиваться на рабочих местах современными рекомендациями и широкими источниками информации. Для этого в век цифровых технологий и ежегодного удвоения медицинской информации, считает собеседник агентства, необходимо создать условия для ускоренной трансляции новых медицинских знаний всем практикующим медицинским работникам, студентам и преподавателям, что, в своей совокупности, является небольшой статьей расходов. Статья по теме Мишустин сделал шаг к «большой четверке» «Это напрямую следует из качества медицинского образования, качества преподавания и материальной базы. Конечно, реализация всех трех вышеназванных задач требует расширения финансирования. Но меры в здравоохранении отразятся на экономике страны, в целом, очень позитивно. Мы повысим доступность и качество медицинской помощи, соответственно, снизим смертность населения. Каждая сохраненная жизнь — это вклад в экономику страны. В Японии каждая йена вложенная в медицину приносит экономике три йены, в России, по нашим подсчетам, этот эффект составит 1 к 6», — заключила Гузель Улумбекова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В здравоохранении РФ за те четыре года, что правительств возглавляет Михаил Мишустин, изменились подходы к эпидемиологии, медицине катастроф и взаимодействию с пациентами. Но, чтобы вывести медицину в России на новый уровень, необходимы дополнительно триллионы рублей ежегодно и новые фундаментальные меры, о которых URA.RU рассказала доктор медицинских наук Гузель Улумбекова. Мишустин на открытии расширенной коллегии Минздрава отметил, что благодаря стараниям врачей впервые продолжительность жизни в РФ достигла абсолютного максимума — 73,5 лет. Также в России продолжают реализовываться важные программы, и выделяются средства на их финансирование. Правительство и Минздрав за прошедшие четыре года связывают несколько больших испытаний, самым сложным из них стала пандемия Covid-19. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в России в январе 2020 года. В начале февраля был создан оперативный штаб, а уже в июле 2020 года были введены в строй 21 новая инфекционная больница и 16 госпиталей на базе Минобороны РФ. Эпидемия потребовала от Минздрава пересборки системы вакцинации, в 2020 году количество лабораторий для производства вакцин увеличилось троекратно и достигло 438. Прорывным результатом отчественной медицины стал «Спутник V», которым россияне прививались с 2020 по 2022 год вплоть до значительного сокращения последствий пандемии. Эпидемия коронавируса, помимо постройки больниц, увеличения количества персонала и лабораторий, способствовала перезапуску реформы цифровизации медицинских услуг. В 2020 году стало, наконец, понятно, что не нужно собирать множество больных людей у окон регистратур в поликлиниках, и все это можно заменить удобной электронной записью. Сейчас в России 11 видов медицинских документов выдается с помощью портала Госуслуг, удаленно производится запись к большинству специалистов, даже узкого профиля, практикуется «удаленный» прием и консультации. Начало СВО в феврале 2022 года дало старт следующим изменениям — в медицине катастроф и оказанию помощи раненым, развитию протезирования и пластической хирургии. К декабрю 2022 года было построено 9 военных госпиталей, часть антиковидных «мощностей» было ориентировано на помощь раненым. Появились собственные разработки сложных протезов, а их получение кратно ускорилось — с нескольких лет до трех месяцев. О том, эффективна ли работа правительства и министерства здравоохранения, и какие задачи по развитию медицины перед ними стоят на ближайшие шесть лет, URA.RU рассказала доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова. Ученый считает, что в прошедшие четыре года российское здравоохранение со всеми задачами справилось удовлетворительно, принимая во внимание недостаточное финансирование. Фундаментальной проблемой отрасли, отметила собеседник агентства, является дефицит кадров. Минздрав и регионы предпринимают меры организационного характера для привлечения дополнительных кадров. «Это целевой прием, увеличение количества бюджетных мест в медицинских вузах, предоставление социального жилья. Но все эти меры, к сожалению, существенного влияния на решение вопроса с дефицитом медицинских кадров не имеют. Сейчас перед российским здравоохранением поставлены три ключевые задачи», — рассказала доктор медицинских наук. Собеседник агентства отметила, что во-многом дефицит кадров связан с небольшой оплатой труда медиков. Задачу по ее повышению и выравниванию по регионам в своем Послании Федеральному Собранию поставил президент РФ Владимир Путин. Это первоочередная задача, которая сейчас стоит перед всем здравоохранением. «В дополнение к тем мерам, которые сегодня реализуются, необходимо создать систему всеобщего лекарственного обеспечения. Это означает, что лекарства, выписанные врачом в амбулаторных условиях, в поликлиниках, будут доступны не только гражданам, которые имеют льготы, как сегодня, но и всем гражданам, кому врач выписал рецепт. Именно так сегодня происходит в большинстве развитых стран. Это позволит предотвратить обострение хронических заболеваний и развитие грозных осложнений», — рассказала Улумбекова. Российские врачи, пояснила доктор медицинских наук, чтобы совершенствоваться и продолжать развивать клиническое мышление, должны обеспечиваться на рабочих местах современными рекомендациями и широкими источниками информации. Для этого в век цифровых технологий и ежегодного удвоения медицинской информации, считает собеседник агентства, необходимо создать условия для ускоренной трансляции новых медицинских знаний всем практикующим медицинским работникам, студентам и преподавателям, что, в своей совокупности, является небольшой статьей расходов. «Это напрямую следует из качества медицинского образования, качества преподавания и материальной базы. Конечно, реализация всех трех вышеназванных задач требует расширения финансирования. Но меры в здравоохранении отразятся на экономике страны, в целом, очень позитивно. Мы повысим доступность и качество медицинской помощи, соответственно, снизим смертность населения. Каждая сохраненная жизнь — это вклад в экономику страны. В Японии каждая йена вложенная в медицину приносит экономике три йены, в России, по нашим подсчетам, этот эффект составит 1 к 6», — заключила Гузель Улумбекова.