Систему здравоохранения в России ждет перезагрузка

Особые права получат участники СВО и их семьи

15 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин в преддверии Дня медицинского работника посетил Центр медицины катастроф «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Фото: Георгий Бергал © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти изменят качество оказываемых медицинских услуг, а также усилят поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Так эксперты URA.RU комментируют визит премьера Михаила Мишустина в Центр медицины катастроф «НМХЦ им. Н.И. Пирогова». По их мнению, правительство выстраивает новую систему здравоохранения, которая должна отвечать современным запросам граждан. Сотрудники центра обеспечивают координацию сил и средств службы в более чем 2,5 тысячи чрезвычайных ситуациях ежегодно, участвуют в непосредственном оказании медицинской помощи пострадавшим, совместно с другими федеральными медицинскими центрами организуют ежегодно более 170 тысяч телемедицинских консультаций по схеме «врач-врач», выполняют более тысячи медицинских эвакуаций пациентов. «Как отметил президент, развитие системы здравоохранения является ключевым направлением нашей деятельности, причем на всех уровнях. Правительство, конечно, уделяет этому особое внимание», — сказал Мишустин. Модернизация системы здравоохранения — один из приоритетов работы правительства Фото: Георгий Бергал © URA.RU Он отметил, что по инициативе главы государства Владимира Путина правительство запустило модернизацию первичного звена: строятся современные больницы скорой медицинской помощи, обновляются их автопарки. В прошлом году в регионы поставлено более тысячи машин скорой. В I квартале текущего — уже свыше 900, а к концу года будет еще более тысячи. Развивается санитарная авиация, которая дает возможность перевозить пострадавших из труднодоступных мест, отметил Мишустин. В прошлом году за счет бюджета совершили более 12,5 тысячи вылетов, и число эвакуированных пациентов превысило 16 тысяч. «В любом деле главное — это люди. В нашей стране много отличных специалистов в сфере здравоохранения, в том числе и в этом центре», — подчеркнул глава правительства. Статья по теме Путин ускорил модернизацию медицины на фоне санкций Стоит напомнить, что в России реализуется национальный проект «Здравоохранение». В текущем году на него предусмотрено почти 319 млрд рублей. Уровень достижения, по состоянию на 8 июня, составляет 97,32%. Вместе с тем, как ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова, регионам следует уделить особое внимание своевременному выполнению всех мероприятий, поскольку 2023 и следующий год являются ключевыми с точки зрения подведения итогов за весь период его реализации. Прошлое правительство проводило оптимизацию системы здравоохранения, что вызвало общественные протесты и недовольства в части качества медицины. Сейчас Мишустин выстраивает новую систему здравоохранения, которая должна отвечать современным запросам граждан, считает президент Центра политических и социальных исследований Георгий Федеров. «Мишустин контролирует ситуацию лично с учетом прошлой коронавирусной инфекции, в том числе, чтобы ситуации не пришла к окончательному коллапсу. Сейчас есть потребность на восстановление медицины и переход на новый и качественный уровень. Наладить ее таким образом, чтобы общество было довольно. В больших городах одна обеспеченность, а в некоторых сельских поселениях ее вообще нет. И без государственного вмешательства мы можем получить не просто недоступность медицины для обычного населения, но и вообще ее отсутствие, что потянет за собой социальные проблемы, поэтому все находится на личном контроле премьера», — считает эксперт. Государство изменит систему здравоохранения, основываясь на мнении граждан Фото: Анна Майорова © URA.RU Политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин считает, что последствия коронавирусной инфекции заставили власти взглянуть на систему здравоохранения по-новому. «Внимание к социальным вопросам в сфере здравоохранения в обществе остается на максимальном уровне у премьера. Если смотреть опросы ВЦИОМ, то показатели уровня медицинских услуг, по мнению граждан, достаточно низкие. Тут правительство делает уже ответ на общественный запрос, имея обратную связь. Власти демонстрируют, что вопрос находится на контроле, и эти вещи находятся в постоянном фокусе властей. Еще одна важная история — специальная военная операция. Во-первых, это медицинское обслуживание мобилизованных. Во-вторых, это помощь членам семей мобилизованных, к которым правительство демонстрирует внимание и заботу», — отмечает Карягин. Правительство ежегодно обновляет парк медицинской техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В данный момент необходимо уделить наибольшее внимание увеличению финансирования системы здравоохранения, полагает первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко. «Премьер прекрасно понимает, что необходимо увеличить финансирование всей системы. Это и обеспечение медицинской техникой, и повышение заработных плат. Последние 15 лет все говорят о хроническом недофинансировании системы здравоохранения, о проблемах с кадрами, о проблемах в законодательстве в отношении условий оказания медицинской помощи, требований качества и объему — это наиболее существенные моменты. Именно поэтому он посещает медицинские учреждения, чтобы лично осмотреть „болезненные точки“ и принять соответствующие решения в дальнейшем», — говорит Прохоренко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти изменят качество оказываемых медицинских услуг, а также усилят поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Так эксперты URA.RU комментируют визит премьера Михаила Мишустина в Центр медицины катастроф «НМХЦ им. Н.И. Пирогова». По их мнению, правительство выстраивает новую систему здравоохранения, которая должна отвечать современным запросам граждан. Сотрудники центра обеспечивают координацию сил и средств службы в более чем 2,5 тысячи чрезвычайных ситуациях ежегодно, участвуют в непосредственном оказании медицинской помощи пострадавшим, совместно с другими федеральными медицинскими центрами организуют ежегодно более 170 тысяч телемедицинских консультаций по схеме «врач-врач», выполняют более тысячи медицинских эвакуаций пациентов. «Как отметил президент, развитие системы здравоохранения является ключевым направлением нашей деятельности, причем на всех уровнях. Правительство, конечно, уделяет этому особое внимание», — сказал Мишустин. Он отметил, что по инициативе главы государства Владимира Путина правительство запустило модернизацию первичного звена: строятся современные больницы скорой медицинской помощи, обновляются их автопарки. В прошлом году в регионы поставлено более тысячи машин скорой. В I квартале текущего — уже свыше 900, а к концу года будет еще более тысячи. Развивается санитарная авиация, которая дает возможность перевозить пострадавших из труднодоступных мест, отметил Мишустин. В прошлом году за счет бюджета совершили более 12,5 тысячи вылетов, и число эвакуированных пациентов превысило 16 тысяч. Стоит напомнить, что в России реализуется национальный проект «Здравоохранение». В текущем году на него предусмотрено почти 319 млрд рублей. Уровень достижения, по состоянию на 8 июня, составляет 97,32%. Вместе с тем, как ранее говорила вице-премьер Татьяна Голикова, регионам следует уделить особое внимание своевременному выполнению всех мероприятий, поскольку 2023 и следующий год являются ключевыми с точки зрения подведения итогов за весь период его реализации. Прошлое правительство проводило оптимизацию системы здравоохранения, что вызвало общественные протесты и недовольства в части качества медицины. Сейчас Мишустин выстраивает новую систему здравоохранения, которая должна отвечать современным запросам граждан, считает президент Центра политических и социальных исследований Георгий Федеров. «Мишустин контролирует ситуацию лично с учетом прошлой коронавирусной инфекции, в том числе, чтобы ситуации не пришла к окончательному коллапсу. Политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин считает, что последствия коронавирусной инфекции заставили власти взглянуть на систему здравоохранения по-новому. «Внимание к социальным вопросам в сфере здравоохранения в обществе остается на максимальном уровне у премьера. Если смотреть опросы ВЦИОМ, то показатели уровня медицинских услуг, по мнению граждан, достаточно низкие. В данный момент необходимо уделить наибольшее внимание увеличению финансирования системы здравоохранения, полагает первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко. «Премьер прекрасно понимает, что необходимо увеличить финансирование всей системы. Это и обеспечение медицинской техникой, и повышение заработных плат. Последние 15 лет все говорят о хроническом недофинансировании системы здравоохранения, о проблемах с кадрами, о проблемах в законодательстве в отношении условий оказания медицинской помощи, требований качества и объему — это наиболее существенные моменты. Именно поэтому он посещает медицинские учреждения, чтобы лично осмотреть „болезненные точки“ и принять соответствующие решения в дальнейшем», — говорит Прохоренко.