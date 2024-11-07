Роста цен на социально важный продукт удалось избежать

В этом году урожай масличных культур в России вырос вопреки ожиданиям. Премьер-министр Михаил Мишустин 7 ноября на заседании правительства отметил прирост в этом сегменте, несмотря на заморозки, паводки и засухи в регионах страны. Высокие показатели обеспечат внутренний рынок, что позволяет ожидать стабильных цен на подсолнечное масло в магазинах, комментируют эксперты URA.RU.
Вступительное слово Мишустин начал с благодарности работникам сельского хозяйства за то, что они сделали для стабильного развития отрасли, обеспечения потребностей в стране и выполнения экспортных обязательств. В частности, отметил премьер, хороший прирост показали масличные культуры — соя, подсолнечник и рапс.
«Причем несмотря на погодные условия, с которыми столкнулись наши аграрии: весной и летом была непростая ситуация — заморозки, паводки, засуха», — сказал председатель правительства.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что осенние полевые работы в стране находятся в финальной стадии. Несмотря на погодные аномалии, с которыми аграрии сталкивались в этом году, в целом уборочная кампания завершается штатно. Масличных культур по итогам года будет собрано порядка 28 млн т, из которых соя и рапс приблизятся к рекордным значениям 7 млн и 4,6 млн тонн соответственно.
Также собрано более 128 млн тонн зерна при внутреннем потреблении 87 млн тонн. По итогам года результат войдет в пятерку лучших в новейшей истории России и позволит сохранить значительный экспортный потенциал, подчеркнула министр. Сахарной свеклы соберут около 44 млн тонн, что позволит произвести 6,3-6,4 млн тонн сахара и полностью обеспечить внутренние потребности. Урожай картофеля в организованном секторе составит 7,4 млн тонн.
По огурцам и томатам ожидается выход на максимальный объем — порядка 1,6 млн тонн по итогам года. По рису Россия близка к рекорду за всю историю современной России — ожидается урожай около 1,2 млн тонн. Также, несмотря на весенние заморозки, соберут около 1,7 млн тонн плодов и ягод, что выше средних значений за последние пять лет.
Глава Минсельхоза добавила, что в этом году наблюдается рост доли рынка отечественной селекции, в том числе виден значительный прогресс по подсолнечнику, сое и рапсу. Также аграрии все больше используют российские семена картофеля, сахарной свеклы, кукурузы — раньше по этим культурам была почти полная зависимость от импорта из недружественных стран.
Михаил Мишустин попросил министра «крайне внимательно отнестись к подготовке посевной кампании 2025 года» и «все, что необходимо аграриям, уже сегодня продумать». В частности, проработать с главой Минфина Антоном Силуановым вопросы достаточности средств.
«И, конечно, по цене. Также очень важно, чтобы экономика предложения, которой мы занимаемся, была достаточна и по плодоовощной продукции. Крайне внимательно нужно следить за обеспечением продуктами. Знаю, что вы этим занимаетесь вместе с Минэкономразвития. Просьба держать руку на пульсе», — сказал премьер.
То, что премьер отметил хороший прирост урожая масличных культур, означает, что правительство высоко оценивает обеспеченность внутреннего рынка. Это, в свою очередь, говорит, что цены на подсолнечное масло должны оставаться стабильными, по крайней мере, в пределах текущей инфляции, говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Рост сопутствующих издержек у аграриев все равно есть — это логистика, оплата труда, обновление оборудования. Но это укладывается в те самые 8% годовой инфляции. Насыщенность рынка позволяет полагать, что за эти рамки цены не выйдут», — отметил эксперт.
Если по итогам сезона будет зафиксирован переизбыток масличных, возможно, будут отменены вывозные пошлины на них, допускает собеседник URA.RU. Хотя стоит учитывать, что в связи с ростом доходов населения потребление внутри страны тоже растет, в том числе за счет сферы общественного питания.
Прирост урожая масличных может быть связан как раз с непростыми погодными условиями, которые наблюдались в начале аграрного сезона, комментирует экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук Леонид Холод. «Когда прошли те самые весенние заморозки, аграриям нужно было принимать меры.
На страховые выплаты уходит время, они пришли только к осени. Многие предприятия засеяли вместо погибшей части озимых культур как раз масличные. Поэтому заморозки парадоксальным образом обеспечили рост показателей по ним», — говорит эксперт.
Обеспеченность отечественными семенами по-прежнему остается достаточно низкой, в том числе по масличным культурам, подчеркивает академик РАН, доктор биологических наук Виктор Драгавцев. Между тем, ситуация постепенно улучшается, особенно в некоторых регионах, например, Краснодарском крае. Прирост урожая подсолнечника, сои и рапса эксперт связывает с тем, что в целом погода в течение сезона все-таки была благоприятной, особенно во второй его половине.
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