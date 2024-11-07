Роста цен на социально важный продукт удалось избежать

Аграрии смогли обеспечить им внутренний рынок после заморозков, засухи и дождей

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Хороший урожай обеспечит внутренний рынок, что позволит сохранить стабильные цены в магазинах
Хороший урожай обеспечит внутренний рынок, что позволит сохранить стабильные цены в магазинах Фото:

В этом году урожай масличных культур в России вырос вопреки ожиданиям. Премьер-министр Михаил Мишустин 7 ноября на заседании правительства отметил прирост в этом сегменте, несмотря на заморозки, паводки и засухи в регионах страны. Высокие показатели обеспечат внутренний рынок, что позволяет ожидать стабильных цен на подсолнечное масло в магазинах, комментируют эксперты URA.RU.

Подсолнечное масло не будет дорожать сверх уровня общей инфляции, отмечает эксперт
Подсолнечное масло не будет дорожать сверх уровня общей инфляции, отмечает эксперт
Фото:

Вступительное слово Мишустин начал с благодарности работникам сельского хозяйства за то, что они сделали для стабильного развития отрасли, обеспечения потребностей в стране и выполнения экспортных обязательств. В частности, отметил премьер, хороший прирост показали масличные культуры — соя, подсолнечник и рапс.

«Причем несмотря на погодные условия, с которыми столкнулись наши аграрии: весной и летом была непростая ситуация — заморозки, паводки, засуха», — сказал председатель правительства.
Осенние полевые работы находятся на финальной стадии
Осенние полевые работы находятся на финальной стадии
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Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что осенние полевые работы в стране находятся в финальной стадии. Несмотря на погодные аномалии, с которыми аграрии сталкивались в этом году, в целом уборочная кампания завершается штатно. Масличных культур по итогам года будет собрано порядка 28 млн т, из которых соя и рапс приблизятся к рекордным значениям 7 млн и 4,6 млн тонн соответственно.

Также собрано более 128 млн тонн зерна при внутреннем потреблении 87 млн тонн. По итогам года результат войдет в пятерку лучших в новейшей истории России и позволит сохранить значительный экспортный потенциал, подчеркнула министр. Сахарной свеклы соберут около 44 млн тонн, что позволит произвести 6,3-6,4 млн тонн сахара и полностью обеспечить внутренние потребности. Урожай картофеля в организованном секторе составит 7,4 млн тонн.

Минсельхоз отмечает рост доли отечественных семян, в том числе масличных культур
Минсельхоз отмечает рост доли отечественных семян, в том числе масличных культур
Фото:

По огурцам и томатам ожидается выход на максимальный объем — порядка 1,6 млн тонн по итогам года. По рису Россия близка к рекорду за всю историю современной России — ожидается урожай около 1,2 млн тонн. Также, несмотря на весенние заморозки, соберут около 1,7 млн тонн плодов и ягод, что выше средних значений за последние пять лет.

Глава Минсельхоза добавила, что в этом году наблюдается рост доли рынка отечественной селекции, в том числе виден значительный прогресс по подсолнечнику, сое и рапсу. Также аграрии все больше используют российские семена картофеля, сахарной свеклы, кукурузы — раньше по этим культурам была почти полная зависимость от импорта из недружественных стран.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил максимально внимательно отнестись к подготовке к посевной кампании 2025 года
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Михаил Мишустин попросил министра «крайне внимательно отнестись к подготовке посевной кампании 2025 года» и «все, что необходимо аграриям, уже сегодня продумать». В частности, проработать с главой Минфина Антоном Силуановым вопросы достаточности средств.

«И, конечно, по цене. Также очень важно, чтобы экономика предложения, которой мы занимаемся, была достаточна и по плодоовощной продукции. Крайне внимательно нужно следить за обеспечением продуктами. Знаю, что вы этим занимаетесь вместе с Минэкономразвития. Просьба держать руку на пульсе», — сказал премьер.
Рост показателя по масличным могли обеспечить как раз майские заморозки, считает эксперт
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

То, что премьер отметил хороший прирост урожая масличных культур, означает, что правительство высоко оценивает обеспеченность внутреннего рынка. Это, в свою очередь, говорит, что цены на подсолнечное масло должны оставаться стабильными, по крайней мере, в пределах текущей инфляции, говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Рост сопутствующих издержек у аграриев все равно есть — это логистика, оплата труда, обновление оборудования. Но это укладывается в те самые 8% годовой инфляции. Насыщенность рынка позволяет полагать, что за эти рамки цены не выйдут», — отметил эксперт.

Спрос на продукты в России будет расти, в том числе благодаря сфере общепита
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если по итогам сезона будет зафиксирован переизбыток масличных, возможно, будут отменены вывозные пошлины на них, допускает собеседник URA.RU. Хотя стоит учитывать, что в связи с ростом доходов населения потребление внутри страны тоже растет, в том числе за счет сферы общественного питания.

Прирост урожая масличных может быть связан как раз с непростыми погодными условиями, которые наблюдались в начале аграрного сезона, комментирует экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук Леонид Холод. «Когда прошли те самые весенние заморозки, аграриям нужно было принимать меры.

 На страховые выплаты уходит время, они пришли только к осени. Многие предприятия засеяли вместо погибшей части озимых культур как раз масличные. Поэтому заморозки парадоксальным образом обеспечили рост показателей по ним», — говорит эксперт.

Обеспеченность отечественными семенами по-прежнему остается достаточно низкой, в том числе по масличным культурам, подчеркивает академик РАН, доктор биологических наук Виктор Драгавцев. Между тем, ситуация постепенно улучшается, особенно в некоторых регионах, например, Краснодарском крае. Прирост урожая подсолнечника, сои и рапса эксперт связывает с тем, что в целом погода в течение сезона все-таки была благоприятной, особенно во второй его половине.

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В этом году урожай масличных культур в России вырос вопреки ожиданиям. Премьер-министр Михаил Мишустин 7 ноября на заседании правительства отметил прирост в этом сегменте, несмотря на заморозки, паводки и засухи в регионах страны. Высокие показатели обеспечат внутренний рынок, что позволяет ожидать стабильных цен на подсолнечное масло в магазинах, комментируют эксперты URA.RU. Вступительное слово Мишустин начал с благодарности работникам сельского хозяйства за то, что они сделали для стабильного развития отрасли, обеспечения потребностей в стране и выполнения экспортных обязательств. В частности, отметил премьер, хороший прирост показали масличные культуры — соя, подсолнечник и рапс. Министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что осенние полевые работы в стране находятся в финальной стадии. Несмотря на погодные аномалии, с которыми аграрии сталкивались в этом году, в целом уборочная кампания завершается штатно. Масличных культур по итогам года будет собрано порядка 28 млн т, из которых соя и рапс приблизятся к рекордным значениям 7 млн и 4,6 млн тонн соответственно. Также собрано более 128 млн тонн зерна при внутреннем потреблении 87 млн тонн. По итогам года результат войдет в пятерку лучших в новейшей истории России и позволит сохранить значительный экспортный потенциал, подчеркнула министр. Сахарной свеклы соберут около 44 млн тонн, что позволит произвести 6,3-6,4 млн тонн сахара и полностью обеспечить внутренние потребности. Урожай картофеля в организованном секторе составит 7,4 млн тонн. По огурцам и томатам ожидается выход на максимальный объем — порядка 1,6 млн тонн по итогам года. По рису Россия близка к рекорду за всю историю современной России — ожидается урожай около 1,2 млн тонн. Также, несмотря на весенние заморозки, соберут около 1,7 млн тонн плодов и ягод, что выше средних значений за последние пять лет. Глава Минсельхоза добавила, что в этом году наблюдается рост доли рынка отечественной селекции, в том числе виден значительный прогресс по подсолнечнику, сое и рапсу. Также аграрии все больше используют российские семена картофеля, сахарной свеклы, кукурузы — раньше по этим культурам была почти полная зависимость от импорта из недружественных стран. Михаил Мишустин попросил министра «крайне внимательно отнестись к подготовке посевной кампании 2025 года» и «все, что необходимо аграриям, уже сегодня продумать». В частности, проработать с главой Минфина Антоном Силуановым вопросы достаточности средств. То, что премьер отметил хороший прирост урожая масличных культур, означает, что правительство высоко оценивает обеспеченность внутреннего рынка. Это, в свою очередь, говорит, что цены на подсолнечное масло должны оставаться стабильными, по крайней мере, в пределах текущей инфляции, говорит директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «Рост сопутствующих издержек у аграриев все равно есть — это логистика, оплата труда, обновление оборудования. Но это укладывается в те самые 8% годовой инфляции. Насыщенность рынка позволяет полагать, что за эти рамки цены не выйдут», — отметил эксперт. Если по итогам сезона будет зафиксирован переизбыток масличных, возможно, будут отменены вывозные пошлины на них, допускает собеседник URA.RU. Хотя стоит учитывать, что в связи с ростом доходов населения потребление внутри страны тоже растет, в том числе за счет сферы общественного питания. Прирост урожая масличных может быть связан как раз с непростыми погодными условиями, которые наблюдались в начале аграрного сезона, комментирует экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук Леонид Холод. «Когда прошли те самые весенние заморозки, аграриям нужно было принимать меры. Обеспеченность отечественными семенами по-прежнему остается достаточно низкой, в том числе по масличным культурам, подчеркивает академик РАН, доктор биологических наук Виктор Драгавцев. Между тем, ситуация постепенно улучшается, особенно в некоторых регионах, например, Краснодарском крае. Прирост урожая подсолнечника, сои и рапса эксперт связывает с тем, что в целом погода в течение сезона все-таки была благоприятной, особенно во второй его половине.
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