США вернутся в Афганистан, чтобы оттуда провоцировать Россию и поддерживать напряженность в регионе. Это будет влиять на обстановку и в странах Центральной Азии, объяснил URA.RU глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович в интервью URA.RU в преддверии саммита ОДКБ в Астане. Очередная попытка подготовки «цветной революции» в Киргизии, предотвращенная 12 ноября, — один из примеров того, что внешние угрозы реальны.
- На саммите ОДКБ в Астане 28 ноября лидеры должны рассмотреть межгосударственную программу по укреплению границы Таджикистана и Афганистана. Об этой программе впервые заговорили еще 13 лет назад, но разработана она была только сейчас. Что изменилось за эти годы?
- Очевидно, что программа остается более чем актуальной, потому что границу нужно закрыть от проникновения и боевиков, и наркотиков, и контрабанды. Появилась надежда на более договороспособное правительство в Кабуле, потому что пока там были американцы, они не были заинтересованы в сотрудничестве. Судя по всему, какой-то прогресс по вопросам безопасности есть. В последние 10 лет проводились учения и подготовка пограничников в Таджикистане, усиливалась охрана, поставлялась новая техника. Предполагаю, что ОДКБ просто выходит на новый этап и будет разрабатывать новые меры с учетом сотрудничества с той стороной. В Афганистане сменился режим, он укрепился во власти, и поэтому решается вопрос о совместном регулировании границы.
- Из стран ОДКБ с Афганистаном граничит только Таджикистан, из СНГ — еще Туркменистан и Узбекистан. Программа на них может быть как-то расширена?
- Опыт показал, что ОДКБ наиболее адаптирована для решения афганского вопроса. Поэтому я предполагаю, что Узбекистану и Туркменистану придется подписывать какие-то рамочные соглашения с ОДКБ, чтобы участвовать в этих мероприятиях [по защите границы]. Когда в 2021 году нужно было резко усилить военную охрану границы, это делалось через ОДКБ.
- Россия пытается сотрудничать с талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация, — ред.), Киргизия и Казахстан исключили «Талибан» из списка запрещенных организаций. И тем не менее, все считают, что Афганистан — это потенциальная угроза. Или отношение не такое радикальное, как было раньше?
- Ситуация действительно улучшилась, потому что США, пока они там присутствовали, зачастую использовали Афганистан для того, чтобы оказывать давление на Центральную Азию. Сегодняшнее правительство в Кабуле, по сути, не имеет иного выхода, кроме как развивать с нами сотрудничество, потому что без этого талибы не могут восстанавливать экономику страны. Они вынуждены искать какие-то компромиссы с Россией.
Я считаю, что за последние три года мы действительно добились прогресса в переговорах с ними. Публично не озвучивается, какие именно договоренности в сфере безопасности достигнуты, но то, что Москва постепенно идет к исключению «Талибана» из списка террористических организаций, и что это делают другие страны, тоже говорит, что Россия смогла договориться с Кабулом.
- А как быть с ИГИЛ (ИГИЛ, Исламское государство, ИГ — запрещенная в России террористическая организация), лагеря которого находятся на севере Афганистана?
- ИГИЛ — это все-таки противник «Талибана». Они с 2021 года, и даже раньше, еще при американцах, вели войну против талибов. Поэтому вполне естественно, что против ИГИЛ выступает и Россия, и «Талибан». В этом смысле мы — союзники просто потому, что наш враг — это и их враг.
- Каково влияние США в Афганистане? Есть ли у Штатов возможность давления на талибов?
- Влияние США сокращено, но оно продолжает присутствовать. При этом я не исключаю, что американцы будут принимать меры по свержению режима талибов, чтобы создать какой-то более враждебный России режим. Сейчас вся политика США в Евразии подчинена логике борьбы с Россией и Китаем. Штатам было бы очень интересно попытаться снова дестабилизировать Афганистан и оттуда грозить сразу обоим своим противникам.
- То есть Афганистан снова может стать вот этой площадкой, которая будет использоваться для глобального конфликта?
- США будут пытаться, скорее всего, дестабилизировать Афганистан. Возможно, через переворот, через финансирование каких-то группировок — того же ИГИЛ. Они будут пытаться это делать, да.
- Как это может отразиться на странах ОДКБ?
- Задача ОДКБ — противостоять такому развитию событий, потому что нашим странам не нужен новый ареал хаоса у наших границ.
- За время своего существования ОДКБ лишь единожды выступила в защиту интересов одного из своих членов — в январе 2022 года в Казахстане, где была предпринята попытка госпереворота. На ваш взгляд, это может где-то повториться в обозримой перспективе? В Киргизии вот в этом году уже дважды силовики выявляли инициаторов протестов и госпереворота.
- Такие риски есть. В январе 2022 года была предпринята только одна попытка проведения «цветной революции», организованной США, но далеко не единственная. За тот год было минимум еще три попытки организации «цветных революций» в Центральной Азии — в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.
Думаю, что США от этой практики отказываться не будут и будут предпринимать новые попытки создать зону хаоса, начать гражданскую войну в одной из стран ОДКБ, СНГ, чтобы таким образом создать новую зону нестабильности на границах с Россией. При таких попытках дестабилизировать ситуацию ОДКБ вновь может быть задействована. Но надеюсь, что с новыми американскими покушениями будет справляться не армия, а спецслужбы.
- Страны Центральной Азии (члены ОДКБ) и Армения заявляют о многовекторности своей политики. В текущих условиях это несет какие-то риски безопасности и организации «цветных революций»?
- Безусловно, это играет свою негативную роль, но не только в отношении стран Центральной Азии. В Грузии мы наблюдаем новую попытку провести «цветную революцию». В Белоруссии это было несколько раз. К сожалению, это действительно результат многовекторной политики. Если брать пример Казахстана, логичным выводом после подавления мятежа в 2022 году был бы арест тех американских структур, которые стояли за его организацией, и выдворение из страны тех американских агентов-дипломатов, которые занимались работой с экстремистами. Но это сделано не было, чтобы не ссориться с американцами.
Та же самая ситуация была в Киргизии после попытки переворота в ноябре 2022 года. Его участники какое-то время пробыли в тюрьме, но в этом году их отпустили на свободу, потому что в дело вмешались американцы. Очень многие участники каракалпакского восстания в Узбекистане в июле 2022 года смогли сбежать в США через Казахстан. Это результат недостаточно последовательных репрессий против них со стороны властей.
Показное благодушие может очень дорого стоить. Это создает опасный прецедент: те, кто один раз пытался развязать гражданскую войну, кто выводил людей на улицу, кто пытался привести страну к краху, до сих пор находятся на свободе, могут поддерживать отношения с американцами и, соответственно, могут предпринять новое покушение на государственную власть. Слишком умеренные меры против американской агентуры в Центральной Азии создают большие риски.
- Что, на ваш взгляд, сегодня влечет большие риски странам ОДКБ — риски «цветных революций», попытки госпереворотов или терроризм со стороны Афганистана?
- Все эти угрозы являются актуальными, и против каждой из них нужно принимать адекватные меры. Разумеется, их нужно разрабатывать и на площадках ОДКБ, и на площадках СНГ, создавать совместный фронт против наркотрафика и против подрывной деятельности США и НАТО, против терроризма и иных видов преступности. Безопасность — это дело коллективное. Мы не можем быть безразличны к проблемам соседей, и поэтому должны вести такую работу вместе.
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