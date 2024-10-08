Путин сорвал планы Запада по развалу СНГ

Президент РФ Владимир Путин сорвал планы Запада на Содружество Независимых Государств (СНГ). Развалить СНГ так и не удалось, хотя такие попытки предпринимались буквально с первого дня основания организации в декабре 1991 года. А председательство России в 2024-м еще больше укрепило связи между государствами, сказали URA.RU эксперты. Сакральной нитью для всех стран-участниц является победа в Великой Отечественной войне, одна на всех победа над фашизмом.
Московский саммит СНГ начался более чем с двухчасовой задержкой, передает с места событий корреспондент URA.RU. До этого Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а после — с премьером Армении Николом Пашиняном. Судя по тому, что обе встречи длились не менее часа, лидеры без спешки обсудили самые главные вопросы.
Их коллеги тем временем стали собираться в Большом Кремлевском дворце. До приезда в Кремль белорусский лидер Александр Лукашенко успел размяться — поколоть дрова, а премьер Армении Пашинян еще до встречи с Путиным прокатился по центру Москвы на велосипеде, несмотря на дождливую погоду.
По традиции модерировал руководитель страны-председателя СНГ. В этом году это — Россия.
Путин сразу заявил: «Содружество Независимых Государств развивается. Все собравшиеся здесь лидеры выступают за дальнейшее углубление сотрудничества».
Российский лидер отметил, что «удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже расширить наработанные за многие годы проживания в составе единого государства экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи». «На всем пространстве наблюдается позитивная динамика. Например, товарооборот России [со странами СНГ] только за семь месяцев вырос на внушительные 7,7 процента — до 63,2 млрд долларов», — сообщил Путин.
Главы учредили звание «Город трудовой славы» на пространстве всего СНГ (в России это звание давно существует). «Оно будет присваиваться за коллективный вклад в бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Путин.
2025 год — юбилейный год победы над фашизмом. В связи с этим лидеры приняли совместное обращение к жителям своих стран и мировой общественности, которое зачитал белорусский президент Александр Лукашенко. «Мы призываем народы государств Содружества и народы не допускать возрождения фашизма, нацизма, милитаризма, пресекать попытки развязывания новой мировой войны, — зачитал Лукашенко. –
Нельзя забывать принципиальных оценок преступной деятельности нацистских главарей, которые даны Нюрнбергским трибуналом и подтверждены Генеральной Ассамблеей ООН. Попытки возложить равную ответственность за развязывание войны на Советский Союз и нацистскую Германию аморальны и кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от «коричневой чумы»».
Лидеры государств утвердили, что в 2025 году председательство в СНГ перейдет Таджикистану. Но и в этом году все они еще встретятся в России: сначала на саммите БРИС в Казани, а в декабре — на традиционном неформальном саммите, накануне Нового года.
Главный итог председательства России с СНГ — это то, что Содружество сохранилось, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Никто не заявил о выходе, никто не присоединился к антироссийским санкциям.
Это говорит об устойчивости СНГ как организации. Может быть, неожиданной для многих. Если распада не произошло, значит, страны, входящие в СНГ, заинтересованы в нем», — подчеркнул эксперт.
СНГ — единственная организация, куда входят конфликтующие между собой Армения и Азербайджан. СНГ объединяет Киргизию и Таджикистан, у которых тоже не разрешены территориальные споры (также они входят в ОДКБ, а еще в одно интеграционное объединение на постсоветском пространстве ЕАЭС — только Киргизия). После грузино-осетинской войны (август 2008 года) из СНГ в 2009-м вышла Грузия. Но, отметил политолог, Тбилиси попросил сохранить свое присутствие более чем в 30 договорах, так как выход из СНГ только из-за разрыва отношений с Россией повлек бы разрыв и со всеми остальными странами-участницами.
Формально из СНГ не вышли ни Украина, ни Молдавия. Киев, по словам Жарихина, «политически громко хлопнул дверью». «Но Украина осталась, потому что власти понимали, что не стоит усложнять отношения с другими странами СНГ. То же самое касается Молдовы», — пояснил политолог.
Как заявил URA.RU первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, у стран Содружества «есть потребность в сотрудничестве». «Это так, даже если это не нравится тем, кто злоумышляет против нашего общего пространства. А тем, кто хочет из него вырваться, потребность быть вместе, притяжение пространства СНГ не дает реализовать свою мечту, несмотря на все потуги. Даже Украина и Молдова: процедуры по их выходу из СНГ не завершены, хотя Украина воюет с Россией, а Молдова хочет не просто разорвать связи с нами, она идет к тому, чтобы слиться с Румынией и на этом закончить историю молдавской государственности», — отметил Затулин.
И именно сегодня на саммите президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил собрать всю «семью СНГ» в прежнем составе. «Я абсолютно уверен — так и будет. Это — вопрос времени», — убежден он.
Связующим звеном СНГ, несмотря ни на что, остается Россия, сказал URA.RU депутат Затулин. «Наша страна не может не играть ключевую роль. Просто посмотрите на карту, чтобы понять, почему», — сказал депутат.
Как раз это — масштабы России — и пугали соседей, убежден научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он пояснил, что СНГ создавалось как «система по разводу бывших советских республик». «Поэтому считалось, что оно изначально было обречено на гибель. И отсюда все слухи, что СНГ развалится. Но Россия смогла вдохнуть в СНГ новое содержание. Наши страны объединяет общая история и общая победа, — пояснил Журавлев. –
Отношение к организации даже внутри СНГ двойственное: некоторых наших соседей до сих пор пугает то, что они выглядят маленькими детьми на фоне России, другие просто радуются, что экономические связи не нарушены. Но потенциал у Содружества, бесспорно, есть. И Россия за этот год его реализовала».
По словам Журавлева, это проявляется и в росте товарооборота, и в развитии социальных связей. Главное — «не случилось изгнания русского языка». Но это не означает, что России удалось ослабить влияние Запада на соседей. Об этом говорит, например, недавнее исследование ИНИОН РАН содержания школьных учебников стран Центральной Азии. Россия в них предстает в образе «колонизатора».
«Это все списано с английских учебников, с одной стороны. С другой — это и есть те самые подростковые комплексы наших соседей, которые боятся выглядеть слабыми на фоне России. Учебники они, конечно, не будут переписывать. Но Россия должна сама ненавязчиво менять это отношение к себе», — убежден политолог.
По сути, идеологической основой СНГ, сакральной нитью остается победа в Великой Отечественной войне, объяснил URA.RU эксперт Владимир Жарихин. Поэтому Путин еще год назад предложил объявить 2025-й годом единства в борьбе с нацизмом, а сегодня лидеры приняли сегодня обращение. «Советская Украина тоже была победителем в той войне. Но современная Украина перешла в разряд проигравших. Поэтому ее герой не маршал Павел Рыбалко, а националист Степан Бандера. Но даже Армения [с которой у России сложные отношения] не ставит вопрос о пересмотре итогов Великой Отечественной. Для абсолютного большинства стран СНГ это общая победа, общий праздник», — заключил Жарихин.
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