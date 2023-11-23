На итоговом саммите ОДКБ Путин не упомянул Армению

Над союзниками нависла по-настоящему серьезная угроза

23 ноября 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Итоговый саммит ОДКБ прошел без Армении, но это не стало главной темой в повестке — Владимир Путин обозначил по-настоящему серьезную угрозу Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Минске сегодня прошло итоговое заседание Совета коллективной безопасности. Из шести стран в нем участвовало пять — Армения впервые проигнорировала саммит. Но лидеры внешне спокойно к этому отнеслись, а президент Путин в публичной части даже не упомянул о демарше союзника. Акцентными темами стали военное сотрудничество и противодействие террористическим угрозам. По словам аналитиков, если границы ОДКБ уже под надежной защитой, то от терроризма, как дал понять Путин, пока никто не застрахован. Модерировал заседание Совета президент Белоруссии Александр Лукашенко — его страна в этом году председательствовала в ОДКБ (в 2024-м эти функции перейдут Казахстану). В публичной части совещания Лукашенко назвал уходящий год «стремительным в плане развития геополитической обстановки», а график работы ОДКБ — «напряженным». Но именно такой режим позволил белорусскому лидеру сегодня сказать, что ОДКБ «остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств-членов и Евразийского региона в целом». Но без проблем, причем внутри организации, не обошлось — Армения отказалась от участия в саммите. Реакция Лукашенко на это была предельно лаконична: «Проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не совершать демарши». Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил демарш и оказался единственным из лидеров ОДКБ, кто сегодня не пожал руку союзникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин, получив слово, дипломатично заявил, что ОДКБ весь год «проводила работу, способствующую упрочению союзнической связи на принципах уважения и учета интересов друг друга и поддержки». «Тем самым на практике содействовали укреплению ключевой миссии ОДКБ как региональной оборонительной структуры, ответственной за поддержание мира и стабильности на обширном евразийском пространстве», — сказал президент. Путин не видит проблем во взаимодействии стран-участниц. К тому же ОДКБ, по его словам, в этом году расширила контакты с «естественными партнерами» — ШОС и СНГ. «Особо отмечу предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил. Заработал Координационный совет по биологической безопасности. В фокусе его внимания — вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты. Расширяется военно-техническое сотрудничество», — сказал Путин. Российские системы ПВО уже защищают южные границы ОДКБ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Отметим, что для защиты от военных угроз ОДКБ ранее приняла решение о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО). В октябре комплексы ПВО были поставлены в Киргизию, а накануне саммита в Минске Путин сообщил о размещении двух дивизионов комплексов С-300 в Таджикистане. В своем выступлении Путин остановился и на укреплении сотрудничества по линии спецслужб и правоохранительных органов. «Продолжено проведение операции ОДКБ „Наемник“, направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», — подчеркнул российский лидер. Он отметил, что страны ОДКБ, в том числе «Россия не приемлет терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира». «Нами, — продолжил президент, — совместно реализовывался комплекс мероприятий по борьбе с экстремизмом, транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и оборотом наркотиков». Одним из первых удар может принять Таджикистан: попытки проникновения боевиков в республику в этом году уже были Фото: Владимир Андреев © URA.RU Теме террористической безопасности Путин уделяет особое внимание во время своих встреч с коллегами по ОДКБ, равно как и по СНГ, ЕАЭС, ШОС. Актуальность ее возросла после прихода к власти в Афганистане запрещенного в России террористического движения «Талибан*». Из членов ОДКБ общую границу с Афганистаном имеет Таджикистан (до границы с Киргизией — всего 1,1 тысяча километров, с Казахстаном — 2,4 тысячи), а из состава СНГ также граничат Узбекистан и Туркменистан. В октябре 2022 года, на саммите «Россия — Центральная Азия» (участвовала вся «пятерка»), Путин призвал «работать с действующими властями Афганистана», противников которых «подпитывают западные спецслужбы». Тогда же он заявил об угрозе проникновения боевиков в соседние страны и распространения экстремистской идеологии. Риски дестабилизации в регионе возросли на фоне внезапной эскалации палестино-израильского конфликта после нападения боевиков ХАМАС на мирных израильтян. Израиль ответил еще более жестко. Косвенно это уже коснулось России: в Дагестане организованная толпа, через соцсети настроенная против евреев, ворвалась на территорию аэропорта Махачкалы, куда прилетел самолет из Тель-Авива. Путин тогда назвал «главных бенефициаров мировой нестабильности» — правящие элиты США, которые хотят отодвинуть Россию от решения региональных проблем. Американская администрация, убежден президент РФ, — главный бенефициар нестабильности в мире Фото: Official White House / Erin Scott Путин в общении с коллегами и ранее призывал развивать контртеррористическое направление. Ведь никто не может спрогнозировать, где когда и как проявит себя терроризм, говорят эксперты. В Афганистане же сосредоточено более 20 международных террористических группировок, многие из которых — на севере страны, в приграничье с Центрально-Азиатскими республиками. Ими, по мнению аналитиков, и могут воспользоваться западные спецслужбы для дестабилизации обстановки в регионе. Еще в 2022 году спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявлял, что США и Великобритания «всемерно способствуют усилению позиции и деструктивного потенциала афганского крыла [запрещенного в РФ, признанного террористическим] „Исламского государства“» (так называемое ИГИЛ-К). На территории Афганистана насчитывают не меньше 20 террористических группировок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Талибан»* за многие годы стал первой организацией, которая полностью контролирует территорию Афганистана. Но он не стремится бороться с другими группировками. Это позволяет боевикам из стран Ближнего Востока спокойно перебираться в Афганистан и «комфортно себя там чувствовать», говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Они-то и могут стать источником риска», — полагает политолог. Радикализм «может вспыхнуть в любой момент», отметил в разговоре с URA.RU гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. «Триггером может стать не просто внешнее вмешательство, а еще и социальные проблемы, бедность, неравенство, уязвимость населения перед радикальными явлениями. Последствия могут быть серьезными», — убежден Тимофеев. В России около 20% мусульман, и этот фактор могут использовать и западные спецслужбы, и радикальные формирования для раскачивания ситуации в стране Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Политологи это связывают с нестабильностью в самом Афганистане. Талибы* не могут укрепиться во власти, а внутренний кризис, считает старший преподаватель департамента политической науки ВШЭ Леонид Исаев, усугубляется ухудшающейся гуманитарной ситуацией. Это заставляет ОДКБ, по мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова, быть готовой реагировать на такие угрозы в Центральной Азии. Эксперт отмечает, что неформальные контакты российских властей с талибами* продолжаются, но никто не забывает, что «эта группировка — радикальная». «А в составе РФ 20% населения — мусульмане. Поэтому любые поползновения на внутриполитическое поле России исламского радикализма для руководства страны неприемлемо. Эти угрозы власти пытаются пресечь», — пояснил Семибратов. Одна из террористических группировок считает президента Таджикистана Эмомали Рахмона личным врагом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор Аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко прогнозирует, что российские власти на этом фоне начнут выстраивать отношения с оппозиционным «Талибану» Фронтом национального сопротивления Афганистана (ФНСА). Это мнение он объясняет тем, что в Афганистане «стремительно укрепляет позиции» не только ИГИЛ*** (более 20 тысяч боевиков), но и запрещенная в Таджикистане террористическая группировка «Джамаат Ансарулла», или «Движение талибов* Таджикистана» (состоит из таджиков). Недавно она начала готовить рядом с таджикистанской границей террористов-смертников. Эта группировка, отмечает эксперт, ориентирована на экспансию на постсоветском пространстве, а президент Таджикистана Эмомали Рахмон для них — личный враг. Как сообщал контртеррористический комитет Казахстана, в начале сентября боевики «Джамаат Ансаруллы» уже пытались проникнуть в Таджикистан, но были остановлены спецслужбами. Там также заявили о повышенной активности группировки в информационной сфере. Статья по теме Путин принял лидера Таджикистана в главном дворце Кремля Если добавить к этому имеющиеся социально-экономические проблемы в Центрально-Азиатских государствах, активность западных спецслужб, готовых использовать ситуацию в своих интересах, «возникает реальный риск внезапного обрушения сложившегося режима безопасности», убежден Андрей Серенко. «Задача ОДКБ и России — не допустить этого. Судя по всему, повестка ОДКБ становится полем личной приоритетной активности и для Путина», — заключил политолог. *«Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация **«Аль-Каида» — запрещенная в РФ террористическая группировка ***ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Минске сегодня прошло итоговое заседание Совета коллективной безопасности. Из шести стран в нем участвовало пять — Армения впервые проигнорировала саммит. Но лидеры внешне спокойно к этому отнеслись, а президент Путин в публичной части даже не упомянул о демарше союзника. Акцентными темами стали военное сотрудничество и противодействие террористическим угрозам. По словам аналитиков, если границы ОДКБ уже под надежной защитой, то от терроризма, как дал понять Путин, пока никто не застрахован. Модерировал заседание Совета президент Белоруссии Александр Лукашенко — его страна в этом году председательствовала в ОДКБ (в 2024-м эти функции перейдут Казахстану). В публичной части совещания Лукашенко назвал уходящий год «стремительным в плане развития геополитической обстановки», а график работы ОДКБ — «напряженным». Но именно такой режим позволил белорусскому лидеру сегодня сказать, что ОДКБ «остается неотъемлемым элементом обеспечения безопасности ее государств-членов и Евразийского региона в целом». Но без проблем, причем внутри организации, не обошлось — Армения отказалась от участия в саммите. Реакция Лукашенко на это была предельно лаконична: «Проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не совершать демарши». Путин, получив слово, дипломатично заявил, что ОДКБ весь год «проводила работу, способствующую упрочению союзнической связи на принципах уважения и учета интересов друг друга и поддержки». «Тем самым на практике содействовали укреплению ключевой миссии ОДКБ как региональной оборонительной структуры, ответственной за поддержание мира и стабильности на обширном евразийском пространстве», — сказал президент. Путин не видит проблем во взаимодействии стран-участниц. К тому же ОДКБ, по его словам, в этом году расширила контакты с «естественными партнерами» — ШОС и СНГ. «Особо отмечу предпринимаемые совместные усилия по совершенствованию коллективных сил быстрого развертывания и оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил. Заработал Координационный совет по биологической безопасности. В фокусе его внимания — вопросы предотвращения угроз, связанных с разработкой и применением биологического оружия, обеспечения радиационной, химической и медицинской защиты. Расширяется военно-техническое сотрудничество», — сказал Путин. Отметим, что для защиты от военных угроз ОДКБ ранее приняла решение о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО). В октябре комплексы ПВО были поставлены в Киргизию, а накануне саммита в Минске Путин сообщил о размещении двух дивизионов комплексов С-300 в Таджикистане. В своем выступлении Путин остановился и на укреплении сотрудничества по линии спецслужб и правоохранительных органов. «Продолжено проведение операции ОДКБ „Наемник“, направленной на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», — подчеркнул российский лидер. Теме террористической безопасности Путин уделяет особое внимание во время своих встреч с коллегами по ОДКБ, равно как и по СНГ, ЕАЭС, ШОС. Актуальность ее возросла после прихода к власти в Афганистане запрещенного в России террористического движения «Талибан*». Из членов ОДКБ общую границу с Афганистаном имеет Таджикистан (до границы с Киргизией — всего 1,1 тысяча километров, с Казахстаном — 2,4 тысячи), а из состава СНГ также граничат Узбекистан и Туркменистан. В октябре 2022 года, на саммите «Россия — Центральная Азия» (участвовала вся «пятерка»), Путин призвал «работать с действующими властями Афганистана», противников которых «подпитывают западные спецслужбы». Тогда же он заявил об угрозе проникновения боевиков в соседние страны и распространения экстремистской идеологии. Риски дестабилизации в регионе возросли на фоне внезапной эскалации палестино-израильского конфликта после нападения боевиков ХАМАС на мирных израильтян. Израиль ответил еще более жестко. Косвенно это уже коснулось России: в Дагестане организованная толпа, через соцсети настроенная против евреев, ворвалась на территорию аэропорта Махачкалы, куда прилетел самолет из Тель-Авива. Путин тогда назвал «главных бенефициаров мировой нестабильности» — правящие элиты США, которые хотят отодвинуть Россию от решения региональных проблем. Путин в общении с коллегами и ранее призывал развивать контртеррористическое направление. Ведь никто не может спрогнозировать, где когда и как проявит себя терроризм, говорят эксперты. В Афганистане же сосредоточено более 20 международных террористических группировок, многие из которых — на севере страны, в приграничье с Центрально-Азиатскими республиками. Ими, по мнению аналитиков, и могут воспользоваться западные спецслужбы для дестабилизации обстановки в регионе. Еще в 2022 году спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявлял, что США и Великобритания «всемерно способствуют усилению позиции и деструктивного потенциала афганского крыла [запрещенного в РФ, признанного террористическим] „Исламского государства“» (так называемое ИГИЛ-К). «Талибан»* за многие годы стал первой организацией, которая полностью контролирует территорию Афганистана. Но он не стремится бороться с другими группировками. Это позволяет боевикам из стран Ближнего Востока спокойно перебираться в Афганистан и «комфортно себя там чувствовать», говорит научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Они-то и могут стать источником риска», — полагает политолог. Радикализм «может вспыхнуть в любой момент», отметил в разговоре с URA.RU гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. «Триггером может стать не просто внешнее вмешательство, а еще и социальные проблемы, бедность, неравенство, уязвимость населения перед радикальными явлениями. Последствия могут быть серьезными», — убежден Тимофеев. Политологи это связывают с нестабильностью в самом Афганистане. Талибы* не могут укрепиться во власти, а внутренний кризис, считает старший преподаватель департамента политической науки ВШЭ Леонид Исаев, усугубляется ухудшающейся гуманитарной ситуацией. Это заставляет ОДКБ, по мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова, быть готовой реагировать на такие угрозы в Центральной Азии. Эксперт отмечает, что неформальные контакты российских властей с талибами* продолжаются, но никто не забывает, что «эта группировка — радикальная». Директор Аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко прогнозирует, что российские власти на этом фоне начнут выстраивать отношения с оппозиционным «Талибану» Фронтом национального сопротивления Афганистана (ФНСА). Это мнение он объясняет тем, что в Афганистане «стремительно укрепляет позиции» не только ИГИЛ*** (более 20 тысяч боевиков), но и запрещенная в Таджикистане террористическая группировка «Джамаат Ансарулла», или «Движение талибов* Таджикистана» (состоит из таджиков). Недавно она начала готовить рядом с таджикистанской границей террористов-смертников. Эта группировка, отмечает эксперт, ориентирована на экспансию на постсоветском пространстве, а президент Таджикистана Эмомали Рахмон для них — личный враг. Как сообщал контртеррористический комитет Казахстана, в начале сентября боевики «Джамаат Ансаруллы» уже пытались проникнуть в Таджикистан, но были остановлены спецслужбами. Там также заявили о повышенной активности группировки в информационной сфере. Если добавить к этому имеющиеся социально-экономические проблемы в Центрально-Азиатских государствах, активность западных спецслужб, готовых использовать ситуацию в своих интересах, «возникает реальный риск внезапного обрушения сложившегося режима безопасности», убежден Андрей Серенко. «Задача ОДКБ и России — не допустить этого. Судя по всему, повестка ОДКБ становится полем личной приоритетной активности и для Путина», — заключил политолог. *«Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация **«Аль-Каида» — запрещенная в РФ террористическая группировка ***ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация