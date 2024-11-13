Общественный транспорт в регионах дотянут до уровня Москвы

Развитие общественного транспорта и такси поможет разгрузить дороги России и сократить количество пробок. Невозможно развивать населенные пункты, не модернизируя городской транспорт, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время открытого диалога «100 вопросов о будущем России» в национальном центре «Россия». Как рассказали URA.RU эксперты, вывод решения проблем на федеральный уровень поможет внедрить интеллектуальные транспортные системы, хорошо показавшие себя в Москве, в регионы России.
Вице-премьера Марата Хуснуллина встретил не только полный зал коллег и участников диалога, но и тех, кто решил посмотреть мероприятие по онлайн-трансляции. На сайте национального центра «Россия» можно было заранее отправить вопросы, поэтому все замерли в ожидании начала. Конечно, за ограниченное время сложно было ответить на все вопросы. Но Марат Хуснуллин затронул, кажется, все волнующие россиян проблемы — строительство нового жилья, льготные ипотеки, отопительный сезон, модернизация ЖКХ.
Комфортную жизнь сложно представить без свободного перемещения между городами и внутри них. Поэтому, по словам вице-премьера, бурное развитие населенных пунктов создало системную проблему для работы автобусов, трамваев, электричек и так далее.
«Невозможно развивать населенные пункты без модернизации общественного транспорта. Поэтому для нас сейчас угроза ближайшая — это пробки во всех городах», — отметил Марат Хуснуллин. Он привел в пример Москву, где последние годы очень активно развивают сеть общественного транспорта. Как сообщил вице-премьер, если губернаторы и мэры в крупных городах не возьмут этот вопрос под контроль, то проблем станет лишь больше.
Чтобы решить эту проблему, власти выделили для себя несколько базовых составляющих — это улучшение общественного транспорта, управление парковочными пространствами и развитие такси. Для этого подготовили новый национальный проект.
«Он подразумевает, что в каждом городе создадим интеллектуальную транспортную систему управления общественным транспортом. Мы соединим его в одну систему. И не менее чем до 85% как минимум доведем состояние автобусов до нормативного», — отметил вице-премьер, отвечая на вопрос.
Это, кстати, поможет и с безопасностью на дорогах, и со снижением количества аварий. Ведь, как сообщил Марат Хуснуллин, автомобилизация россиян до 2030 года вырастет примерно в полтора раза. Чтобы снизить транспортные издержки и сдержать рост автомобилепользования, в России используют все доступные инструменты, считает директора Института транспортного планирования Михаил Якимов.
«Этот тренд был реализован почти во всех европейских городах. Однако Россия существенно отличается размахом своей территории. Поэтому автомобилизация, это скорее благо для жителей. Это нужно учитывать, проводя сбалансированную политику поддержки общественного и вкладывание в развитие новой инфраструктуры для индивидуального транспорта», — объяснил эксперт URA.RU необходимость такого нацпроекта.
Освещение проблемы на федеральном уровне просто необходимо, ведь во многих городах отмечается переуплотнение застройки, из-за чего появились пробки, отмечает независимый транспортный эксперт Дмитрий Адамидов. И теперь власти будут искать компромисс, как обеспечить транспортную доступность, не уменьшая количество строящихся объектов. Один из них — цифровизация и введение интеллектуальной транспортной системы, о которой говорил вице-премьер. Сюда входят платные парковки, выделенные полосы для автобусов и такси, алгоритмы работы светофоров, мониторинг ситуации в реальном времени, интерактивные табло, которые показывают, через сколько приедет нужный автобус или трамвай, и так далее.
«Цифровизация в отрасли помогает снизить аварийность на дорогах и следить за тем, как водят наши граждане. Если сравнить, что было на дорогах лет 20-30 назад и сейчас, это просто небо и земля. Если удастся преодолеть проблему с импортозамещением серверов и программных обеспечений, то это будет лишь плюсом.
Кроме того, многие мечтают о беспилотном транспорте — в целом, тут идет большой прогресс. Его можно будет использовать на маршрутах и обеспечить чуть ли не круглосуточное курсирование по городу. Это тоже повышает транспортную доступность людей и снижает количество аварий», — отмечает Дмитрий Адамидов.
И тут, по словам члена комитета Госдумы по транспорту, президента Союза транспортников России Виталия Ефимова, можно взять опыт Москвы, где конкурентоспособность машин постепенно снижается. «Естественно, правительство выделяет на это большие деньги, несколько триллионов рублей из бюджета. Дороги и общественный транспорт получают особое финансирование в агломерациях, а не только столице и других крупных городах», — отметил депутат.
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