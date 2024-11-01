01 ноября 2024

Хуснуллин отчитался о масштабной стройке федеральной трассы до Екатеринбурга. Фото

Хуснуллин: на трассе М-12 до Екатеринбурга уложили 550 тысяч тонн асфальтобетона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подтопление в Ревде на улице Коммуны. Свердловская область, пермский тракт, автодорога пермь екатеринбург, трасса м12
При строительстве объекта применяют современные технологии Фото:

Дорожники завершили основные работы на третьем этапе участка Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Работы велись с нуля, а сейчас здесь уложили почти 550 тысяч тонн асфальтобетона. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

«При строительстве Дюртюли — Ачит вообще активно используют новейшие технологии. Асфальт на трассе создавали по методу объемного проектирования. Благодаря этому покрытие будет устойчиво к деформации и растрескиванию из-за низких температур и высокой интенсивности трафика», — пояснил Хуснуллин.

По его словам, покрытие готово и на мосту через Большую Сарану — самом крупном сооружении третьего этапа. Для безопасности на объекте будет работать система мониторинга, которая фиксирует любые изменения, а при критических параметрах сигнализирует об этом на пульт управления.

В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле составляла 50%. Открытие движения по всей дороге планируется в конце 2024 года. М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожники завершили основные работы на третьем этапе участка Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Работы велись с нуля, а сейчас здесь уложили почти 550 тысяч тонн асфальтобетона. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. «При строительстве Дюртюли — Ачит вообще активно используют новейшие технологии. Асфальт на трассе создавали по методу объемного проектирования. Благодаря этому покрытие будет устойчиво к деформации и растрескиванию из-за низких температур и высокой интенсивности трафика», — пояснил Хуснуллин. По его словам, покрытие готово и на мосту через Большую Сарану — самом крупном сооружении третьего этапа. Для безопасности на объекте будет работать система мониторинга, которая фиксирует любые изменения, а при критических параметрах сигнализирует об этом на пульт управления. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле составляла 50%. Открытие движения по всей дороге планируется в конце 2024 года. М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...