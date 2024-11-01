Хуснуллин отчитался о масштабной стройке федеральной трассы до Екатеринбурга. Фото

Хуснуллин: на трассе М-12 до Екатеринбурга уложили 550 тысяч тонн асфальтобетона

02 ноября 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

При строительстве объекта применяют современные технологии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дорожники завершили основные работы на третьем этапе участка Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Работы велись с нуля, а сейчас здесь уложили почти 550 тысяч тонн асфальтобетона. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. «При строительстве Дюртюли — Ачит вообще активно используют новейшие технологии. Асфальт на трассе создавали по методу объемного проектирования. Благодаря этому покрытие будет устойчиво к деформации и растрескиванию из-за низких температур и высокой интенсивности трафика», — пояснил Хуснуллин. По его словам, покрытие готово и на мосту через Большую Сарану — самом крупном сооружении третьего этапа. Для безопасности на объекте будет работать система мониторинга, которая фиксирует любые изменения, а при критических параметрах сигнализирует об этом на пульт управления. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле составляла 50%. Открытие движения по всей дороге планируется в конце 2024 года. М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита. Фото: telegram-канал Марата Хуснуллина Фото: telegram-канал Марата Хуснуллина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дорожники завершили основные работы на третьем этапе участка Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Работы велись с нуля, а сейчас здесь уложили почти 550 тысяч тонн асфальтобетона. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. «При строительстве Дюртюли — Ачит вообще активно используют новейшие технологии. Асфальт на трассе создавали по методу объемного проектирования. Благодаря этому покрытие будет устойчиво к деформации и растрескиванию из-за низких температур и высокой интенсивности трафика», — пояснил Хуснуллин. По его словам, покрытие готово и на мосту через Большую Сарану — самом крупном сооружении третьего этапа. Для безопасности на объекте будет работать система мониторинга, которая фиксирует любые изменения, а при критических параметрах сигнализирует об этом на пульт управления. В рамках строительства третьего этапа дороги Дюртюли — Ачит планировалось возвести две развязки, пять мостов и семь путепроводов. Готовность участка трассы М-12 «Восток» в Свердловской области еще в апреле составляла 50%. Открытие движения по всей дороге планируется в конце 2024 года. М-12 вольется в Пермский тракт от Ачита.