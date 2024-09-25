Россиян пересадят на популярный в Москве вид транспорта

В крупных городах России появятся такие же электробусы, как в Москве. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил развитие производства автобусов с электродвигателями и других видов общественного транспорта с генеральным директором КамАЗа Сергеем Когогиным. Эксперты URA.RU отмечают, что тиражировать московский опыт эксплуатации электробусов в другие города страны можно после создания в них зарядной инфраструктуры.
В ходе встречи Мишустин акцентировал внимание на том, что в общественный транспорт — «особая статья» задач правительства. «Программа, которая сегодня есть в стране, по обновлению парка пассажирского транспорта, — мы активно включились в ее работу. И особенно гордимся, конечно, автобусами на электрическом ходу. Здесь, в столице нашей Родины, в Москве», — сказал Мишустин.
Сергей Когогин отметил, что в Москве уже 2 000 электробусов. На вопрос премьер-министра о качестве их работы гендиректор КамАЗа ответил, что сегодня оно уже не вызывает вопросов. В 2023 году такие машины производитель отправил, кроме столицы, еще в несколько регионов.
«И, как я понимаю, это даже изменило отношение к общественному транспорту в таких городах, как Ростов, Волгоград, Курск, Липецк, — там появились небольшие партии наших электробусов. Рассчитываю, что теперь губернаторы будут думать, как расширить использование этого удобного, комфортабельного транспорта», — сказал руководитель «КамАЗа».
Объем производства электробусов КамАЗ на заводе в Башкортостане по итогам этого года планирует увеличить до 630, а всего автобусов произвести 2,5 тысячи. В дальнейшем производитель намерен наращивать выпуск. Объем инвестиций в предприятие превышает 6 млрд рублей — эти деньги пойдут на технологическую модернизацию и расширение производства. «У нас очень удачная техника получилась», — добавил Сергей Когогин.
Правительство выполняет задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным, — к 2030 году обновить 85% общественного транспорта. Сейчас для выполнения этих задач в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» готовится федеральная программа, где будет прописано, каким городам сколько единиц необходимо, объяснил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты России Илья Зотов.
«Выполнить указ президента можно только при слаженной работе власти и промышленного комплекса. КамАЗ — одно из ключевых предприятий России, выпускающих пассажирский транспорт. Одна из задач программы — планировать объемы поставок на длительные периоды, чтобы заводы могли рассчитывать производственный цикл заранее. Сейчас закупки проходят каждый год, это неудобно заводам», — говорит эксперт.
Благодаря обновлению автопарка люди смогут пользоваться более комфортным транспортом, а модернизация инфраструктуры, создание выделенных полос уменьшит время в пути. Доля электробусов будет расти, в том числе потому, что в последнее время удалось улучшить их характеристики, отметил Илья Зотов.
«В ближайшее время число электробусов в Москве планируют увеличить с двух до пяти тысяч. Причем с 2027 года все машины будут производиться с отечественной батареей. Для этого запущены два завода по производству аккумуляторов в Калининградской области и Москве. Пока батареи привозят из Китая. В Москве электробусы в эксплуатации с 2018 года, за это время дальность их хода без подзарядки увеличилась в 2 раза. Дальше ситуация продолжит меняться в лучшую сторону. Чтобы развивать движение электробусов в регионах, там нужно создавать сеть зарядных станций», — говорит собеседник URA.RU.
Во многих российских городах наиболее удачным вариантом замены парка общественного транспорта может стать покупка новых троллейбусов, которые в том числе производит КамАЗ. Они также имеют запас автономного хода, то есть могут работать как электробусы там, где нет возможности подключиться к контактной сети, комментирует старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Павел Зюзин. В городах, где нет контактной сети, альтернативой могут стать автобусы, работающие на газовом топливе.
В последние несколько лет отношение людей к общественному транспорту кардинально изменилось, отмечает эксперт. «Рухнули иллюзии, что покупка второго и третьего автомобиля в семье повышает мобильность. Ты все равно вынужден часами стоять в пробках, не понимаешь, во сколько приедешь на работу и сколько кругов вокруг офиса сделаешь, прежде чем, приткнешь свою машину к песочнице на детской площадке. И пошли по опыту других стран, где еще в 70-е годы обратили внимание на общественный транспорт.
Последние пять лет в России активно внедряют эту практику, наши машиностроители стали предлагать все более качественную технику. Автобусы КамАЗа сегодня по уровню эргономики и комфортабельности сопоставимы с легковыми автомобилями среднего сегмента», — говорит Павел Зюзин.
Модернизация парка и инфраструктуры — это не только комфорт, но и снижение аварийности. Федеральное финансирование — ключевая составляющая обновления общественного транспорта в регионах, подчеркнул эксперт в области транспорта Дмитрий Адамидов. Местные бюджеты не всегда могут выделить на это средства, поэтому без поддержки правительства не обойтись.
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