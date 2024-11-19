Депутаты Госдумы борются с демографическим спадом в России

Демографического спада, подобного сегодняшнему, Россия не видела с 2000 года. По данным Росстата за первое полугодие 2024 года рождаемость упала на 3% — с 616,2 до 599,6 тысячи. В связи с этим, за два года от депутатов Госдумы прозвучали десятки предложений, направленных на решение проблемы. URA.RU составило перечень самых ярких и спорных инициатив парламентариев, которые оценили эксперты.
Лотерея среди новорожденных
В ноябре вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных. Депутат заявлял, что для стимулирования рождаемости необходимо ежемесячно разыгрывать 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники.
С новым «Полем чудес», где нужно не слова угадывать, а предъявлять свидетельства о рождении, сравнил эту идею доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. «Любая лотерея подразумевает публичный розыгрыш, в противном случае эффекты не возникают, — считает политолог. — Возможно, сработает. Но это профанация социальной политики как таковой».
Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака назвал инициативу Чернышева очень спорной, построенной по принципу «утром стулья, вечером деньги». «Рожать, а точнее заниматься зачатием в надежде на будущую квартиру или машину, которые никто не гарантирует, едва ли кто-то согласится», — считает эксперт.
Розыгрыш среди новорожденных не одобрил и социолог, автор более 300 научных статей Олег Хлобустов. «Я бы назвал эту идею утопией, — сообщил он. — Шанс того, что люди на это клюнут, минимальный. Лотерея не даст импульс для осознанного деторождения, так как люди не станут рожать ради азарта».
Удаленка для женщин
В октябре активисты движения «Ветераны России» предложили отправить работающих женщин на удаленку для повышения рождаемости в стране. По их мнению, миллионы женщин заняты в профессиях, обязанности по которым можно успешно выполнять из дома.
Комментируя агентству инициативу ветеранов, Леонид Крутаков заметил, что возможность удаленки должна определяться не гендерной принадлежностью, а объемом задач и профессиональными обязанностями работника. «Авторы считают, что женщины должны работать между готовкой и стиркой пеленок?» — задается вопросом политолог.
Схожее мнение относительно удаленки для женщин высказал и Олег Хлобустов. «Абстрактно утверждать, что женщины, работая на дому, будут беременеть чаще. Нет исследований и доказательной базы», — пояснил он.
«Даже если бы это было возможно, то всплеска рождаемости не будет, это доказали времена ковидных локдаунов», — согласился с экспертами Николай Кульбака.
Ограничение продажи алкоголя
Ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни предложил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. По его мнению, необходимо постепенно сокращать время продажи спиртных напитков: сначала до пяти часов в день, потом — до двух.
В разговоре с журналистом URA.RU кандидат экономических наук Николай Кульбака отметил, что данная мера хоть и разумная, но к рождаемости никакого отношения не имеет. Зато поможет увеличить продолжительность жизни, уменьшить уровень смертности и затраты на лечение. В свою очередь, Олег Хлобустов усомнился, что подобные ограничения могут привести к тому, что люди станут выпивать меньше. «Соответственно, проводить больше времени вместе для рождения детей они тоже не будут», — считает он. Политолог Леонид Крутаков добавил, что данная мера будет работать только, если «в придачу запретить и все контрацептивы».
Условно-досрочное освобождение за роды
Депутат Госдумы Валерий Селезнев предлагал освобождать из тюрем женщин-заключенных за рождение детей. По его словам, в российских тюрьмах находится около 45 тысяч женщин, и многие из них могли бы родить детей.
«Конечно, дети не должны рождаться и расти за решеткой, — согласился с депутатом Леонид Крутаков. — Но таким образом мы демографию не улучшим. Скорее, создадим себе кучу социальных проблем».
Очень опасной игрой назвал инициативу Селезнева экономист Николай Кульбака. «Если женщины будут знать, что им полагается УДО за роды, то будут беременеть любой ценой, лишь бы выйти на свободу, — говорит он. — Эти дети станут никому не нужны».
Однако с экспертами не согласился Олег Хлобыстов. По его мнению, такое предложение заслуживает особого внимания. «Из осужденных есть те женщины, которые отбывают срок за мелкие преступления, — пояснил он. — Потому такую меру можно рассмотреть, но лишь в некоторых случаях».
Отправлять старших детей на экскурсии
Депутат Мосгордумы Валерий Головченко призвал повышать рождаемость с помощью школьного туризма. По его задумке, нужно, чтобы дети за счет госбюджета выезжали на три-четыре дня в другие города или ходили в турпоходы, а родители в это время могли бы побыть наедине.
По мнению Леонида Крутакова, не совсем понятно, какую именно задачу решает это предложение: развитие внутреннего туризма, рост демографии или наличие свободного времени у родителей. Николай Кульбака обратил внимание, что школьный туризм и так неплохо развит в России. Во время учебы дети не раз выезжают на длительные каникулы, экскурсии и в турпоходы. С мнением экспертов согласился и Олег Хлобустов. По его словам, в России отлично развита сфера детского загородного отдыха, однако никаких всплесков рождаемости после даже затяжных каникул социологи не наблюдали.
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