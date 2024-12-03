В «Справедливой России» развернулась интрига вокруг нового лидера

В «Справедливой России» идут дискуссии о том, кто сменит 71-летнего Сергея Миронова на посту председателя партии. Трансфер, как уверяют источники URA.RU, произойдет уже до 2026 года. Одним из главных претендентов называют экс-губернатора Омской области, замгендиректора «Уралвагонзавода» Александра Буркова. Есть еще два кандидата с Урала — депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Яна Лантратова. Сам Миронов противится этому и опасается своих потенциальных сменщиков — говорят инсайдеры, близкие к руководству партии.
В российском истеблишменте перезагрузка «Справедливой России» активно обсуждается после выборов президента-2024. Эсеры отказались от политических амбиций и по решению Миронова не стали участвовать в кампании, поддержав Владимира Путина. Шаг Миронова расценили как его опасение продемонстрировать слишком низкий результат. На сегодня рейтинг «Справедливой России», по данным ВЦИОМ, ниже пятипроцентного барьера, который требуется преодолеть для вхождения в Госдуму в 2026 году (4,1%).
«СРЗП сейчас переживает не лучшие времена, вопрос кадров остро встает не только на уровне регионов, но и на федеральном уровне. Уход Миронова возможен. По итогам выборов президента стало очевидно, что партийная конфигурация будет меняться. На сегодня партия так и не вышла из системного кризиса и конкурирует с партиями второго эшелона», — отмечает в беседе с URA.RU политконсультант Игорь Кузнецов.
На фоне низких показателей в партии начинаются аппаратные интриги вокруг поста председателя. Одним из наиболее вероятных сменщиков Миронова называют Александра Буркова.
Уроженец Свердловской области Александр Бурков начал политическую карьеру с регионального заксобрания. Он дважды был областным депутатом и дважды — депутатом Госдумы от «Справедливой России». Под его руководством свердловские эсеры получали беспрецедентные результаты на выборах и были лучшими по стране. В 2010 году «Справедливая Россия» Свердловской области, возглавляемая Бурковым, получила 19,3% по партспискам на выборах в заксобрание.
В 2011 году свердловские эсеры даже обошли «Единую Россию»: они взяли 30,44 % на выборах в законодательное собрание и 27,3 % на выборах в Государственную Думу. В течение следующих лет Бурков готовился к губернаторской должности, и в 2017 году избрался на пост главы Омской области. Он был губернатором до 2023 года. Сегодня Бурков работает заместителем гендиректора «Уралвагонзавода» и секретарем президиума центрального совета СР с органами исполнительной власти. «Александр Бурков сменит Миронова уже до выборов в Госдуму 2026 года. У него достаточно аппаратного веса и влияния в партии, чтобы занять пост председателя. На сегодня он самый вероятный претендент», — говорит собеседник URA.RU, близкий к партии.
Другой источник URA.RU в «Справедливой России» сообщил, что слухи о смене Миронова на Буркова ходят уже три года, их активно обсуждают в кулуарах на ежегодных съездах партии. «Но не припомню, чтобы в этом году партийцы поднимали этот вопрос», — говорит инсайдер.
По мнению политолога Сергея Мошкина, у Буркова есть все основания для того, чтобы претендовать на место председателя «Справедливой России». «Когда Бурков был депутатом Госдумы, он отвечал за все избирательные кампании, в партии он человек свой. Миронов лично лоббировал его на место губернатора Омской области. Другой вопрос — будет ли у самого Миронова желание уйти с поста лидера партии? В любом случае, рано или поздно это должно случиться, а в преддверии кампании 2026 года самое время сделать в партии такие ротации», — отмечает Мошкин.
Среди претендентов также называют фамилию депутата семи созывов Госдумы Валерия Гартунга. Он успешно возглавляет Челябинское отделение СР с 2009 года, имеет связи на федеральном уровне и доверительные отношения с Сергеем Мироновым. Инсайдеры предполагают, что депутат не пойдет на конфликт с Мироновым и получит это место только в случае мирного трансфера.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с агентством подчеркнул, что у Гартунга сильные позиции и хорошие отношения с федеральным центром благодаря поддержке спецоперации. «У Гартунга есть сильные стороны. У него есть опыт руководства федеральной „Партией пенсионеров за справедливость“, которая показывала хорошие результаты. Но не надо забывать, что тот опыт закончился достаточно плачевно: Гартунга свергли при активной поддержке Кремля. Сейчас Валерий Карлович в фаворе, он вносит серьезный вклад в СВО. Но встает вопрос мотивации: я так понимаю, что у них с Мироновым доверительные отношения, а Гартунг — человек открытый и прямолинейный, поэтому все эти вещи, связанные с заговорами и подсиживаниями, ему глубоко не приятны», — комментирует Минченко.
Валерий Гартунг руководил «Партией пенсионеров за справедливость» с 2003 по 2005 годы. Его сместил Игорь Зотов, чья кандидатура поддерживалась администрацией президента, в то время как Гартунг был признан не договороспособным.
Есть и еще один претендент на пост председателя партии — депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. Она работала в управлении общественных проектов администрации президента в должности главного советника департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества, а после — в министерстве экономического развития. В 2021 году получила мандат депутата Госдумы от Челябинской области.
«У Лантратовой есть связи в Москве и поддержка крупных игроков внутри партии. У нее есть аппаратный вес для того, чтобы получить пост председателя», — считают инсайдеры агентства.
Все трое кандидатов — близки к Миронову и считаются людьми из его команды. Однако, утверждают источники, председатель партии не рассматривает вариант добровольного сложения полномочий до 2026 года и опасается своих аппаратных конкурентов. К слухам о транзите власти относится крайне негативно.
Потенциальным сменщиком Миронова продолжают называть и его сопредседателя Захара Прилепина, однако шансы на это все ниже, — говорят инсайдеры. Они мотивируют это тем, что Прилепин, якобы, потерял интерес к партийной жизни и «осознал, что Миронов вряд ли добровольно отдаст ему управление СРЗП». Это доказывает тот факт, что Прилепин отсутствовал на последнем съезде «Справедливой России» в октябре.
«Образ Прилепина расходится с привычным для избирателя „Справедливой России“ образом партии. Их традиционный образ — это партия, которая почти такая же, как партия власти, но более социально-окрашенная. Миронов этому образу соответствует, а будет ли соответствовать Прилепин? — вопрос риторический. Вызывает вопрос и то, насколько Прилепин консенсусная фигура для людей, глубоко вовлеченных в СВО. Есть те, кто его критикует. Нельзя утверждать, что он сможет повысить интерес к партии в этом направлении. Если посмотреть на избирателей, которые полностью поддерживают СВО, — они голосуют за „Единую Россию“, — считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Эксперт добавил, что сам Миронов, на фоне слухов об уходе с поста председателя, усилил контроль за партией. «В последнее время он усилил контроль за партией. Кроме того, Миронов не просто контролирует партию, аппарат и фракцию, но он еще и узнаваем. За счет того, что в прошлом он был спикером Совета Федерации, у него выстроены отношения с федеральной властью, там он воспринимается как статусный человек. Поставишь вместо него другого и возникает вопрос: будет ли это лучше для партии? Как его будут воспринимать власти?», — говорит Макаркин.
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