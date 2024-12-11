Правительство снизит наценки на автомобили

Россиян избавят от больших наценок на автомобили. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 11 декабря сообщил о выделении дополнительных средств на льготное кредитование для покупателей отечественных машин. Как объяснили эксперты URA.RU, это в сочетании с утильсбором поставит китайские бренды перед выбором — построить свои заводы в России или уйти с рынка.
Мишустин во вступительном слове подчеркнул, что правительство продолжит поддерживать покупателей и производителей отечественных автомобилей. Их разработка имеет огромное значение для смежных отраслей — химии, электроники и станкостроения, напомнил он. Вместе они дают большое количество рабочих мест и, кроме того, влияют на мобильность граждан страны, подчеркнул премьер.
«Сегодня дополнительно выделим свыше 18 млрд рублей на реализацию льготных программ автокредитования и лизинга. А всего в текущем году по этим направлениям — почти 45 млрд рублей. Получить скидки в размере до 25% при приобретении отечественного автомобиля смогут люди с ограничениями по здоровью, медицинские работники, учителя, участники Специальной военной операции, их близкие и родные. При покупке электромобиля цена снизится на 35%», — сообщил глава кабинета министров.
Такое адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе, в смежных отраслях, и будет способствовать обновлению автопарка в России и созданию качественных машин, рассчитывают в правительстве.
Россия живет в условиях жестких санкций, которые приводят к ощутимым издержкам при импорте транспортных средств и усложняют логистику, поэтому власти уделяют особое внимание созданию и усовершенствованию отечественных авто с высоким уровнем локализации, чтобы цены на них не росли из-за дополнительных внешних факторов, объяснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Помогая в кредитовании потребителей, мы поддерживаем нашу автомобильную отрасль и поощряем создание как можно большего числа деталей и компонентов на нашей территории. Власти таким образом добиваются того, чтобы себестоимость авто не росла, по крайней мере не превышала стандартные инфляционные показатели. Местное производство избавит нас от большого числа санкционных издержек, формирующих наценку на машины», — подчеркнул парламентарий.
Расширение льготного автокредитования сгладит влияние высокой ключевой ставки Банка России. Это также затормозит рост стоимости продаваемых машин, одновременно простимулировав спрос на них, уверен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
По государственной программе «Первый автомобиль» в 2024 году можно взять кредит и получить скидку до 20% при условии, что машина собрана в России и набрала 1600 баллов по шкале локализации производства, которую разработал Минпромторг в 2019 году, напомнили эксперты URA.RU. К примеру, за местную сварку и окраску кузова компании получают 400 и 500 баллов соответственно. Штамповка 70% кузова в России дает 300 баллов. За использование отечественного металла начисляется еще 200. Сборка коленвала и шатунно-поршневой группы дает 25 баллов.
Правительство также предусмотрело постепенное увеличение минимального порога баллов локализации, которые необходимо получить произведенному в России автомобилю, чтобы участвовать в программе льготного лизинга. По данным с сайта правительства РФ, в 2024 году нужно получить 1600 баллов, в 2025-м — не менее 2000, а в 2026-м — 2500 баллов. Такие меры могут способствовать переносу сборочных цехов в страну, полагают эксперты URA.RU.
В следующем году из России уйдут многие китайские автомобильные бренды, которых на рынке стало очень много, при этом продажи у них небольшие, отметил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. «Компании, которые все-таки останутся у нас, задумаются о размещении своего производства в стране, чтобы получить стимулирующие меры от правительства в виде льготного автокредитования и избежать повышенных выплат по утилизационному сбору», — резюмировал эксперт.
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