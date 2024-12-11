Боец из ХМАО воплотил детскую мечту после возвращения из зоны СВО

Теперь он спасает жизни людей и учится в президентской академии

11 декабря 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Перед каждым боем Александр Алейкин писал письмо сыну Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Позывной «Дикий» достался Александру Алейкину не случайно. Прозвище дал ему ротный за бесстрашие, и югорчанин его оправдывает. В свои 40 с небольшим он прошел через такие испытания, которых хватило бы на несколько жизней: охранял золотой запас России, воевал в Чечне, а затем отправился добровольцем в зону СВО, где чуть не потерял руку. Вернуться к мирной жизни после и воплотить мечты герою помог фонд «Защитники Отечества». О нелегкой судьбе и новых планах на жизнь Алейкин рассказал URA.RU. Участник СВО из Мегиона (ХМАО) Александр Алейкин фото из личного архива Александра Алейкина Казачья честь, боксерская стойкость и «золотой» батальон Его детство прошло в небольшом поселке Высокий рядом с городом нефтяников Мегионом в Югре. Родители привезли Сашу в северный край из Чувашии в годовалом возрасте. В их доме чести и долгу учили с детства: отец состоял в казачестве, а дядя был атаманом в Высоком. Первые уроки жизни он получил от старших родственников и от своего тренера по боксу, который учил идти до конца и не сдаваться. Во многом благодаря спорту сформировался его непреклонный характер, и появилась мечта. Однажды в школьные годы во время экскурсии к спасателям мальчик увидел в части боксерскую грушу. Удивился, что заниматься спортом можно прямо на рабочем месте и решил стать спасателем, но мечту удалось воплотить не сразу. После школы он получил профессию в электротехническом техникуме и отправился в армию. Физически развитого молодого человека взяли в войска специального назначения. Он получил профессию пулеметчика и наводчика на БТР. Армейская жизнь стала для него школой выживания и закалки, где он научился не только военному ремеслу, но и выдержке в экстремальных условиях. По стечению обстоятельств подразделение расформировали, и Алейкин попал в «золотой» батальон, который охранял золотой запас России в Миассе (Челябинская область). «Мы охраняли богатства страны, потом их перевезли, но это было уже после нас», — сообщил собеседник агентства. Закалка в огне Кавказа После армии Алейкин пошел служить в ОМОН Фото: Сергей Русанов © URA.RU После армии молодой человек решил попробовать свои силы в силовых структурах. Бойца, прошедшего специальную военную подготовку, охотно взяли в подразделение ОМОН. «После армии хотел устроиться в электросети… Пошел на биржу труда, и увидел объявление о наборе людей в ОМОН. Приехал на собеседование, они узнали, что служил в спецназе, занимался боксом и взяли на службу», — поделился наш герой. Во время службы в ОМОН Алейкин несколько лет ездил в командировки на Северный Кавказ, где шла Чеченская война. «В Чечне меня поставили старшим на блокпосте, на выезде города Грозного. Мы проверяли все машины, ловили террористов, ходили в город на зачистки», — рассказал боец. В поисках своего пути После шести лет службы в ОМОН Алейкин решил сменить сферу деятельности и попробовать себя в новой роли. Он пошел работать по профессии — устроился инженером-энергетиком в нефтяную отрасль. Работа была стабильной, ответственной, но мужчина всегда стремился к большему. Желание взять ответственность за свою судьбу подтолкнуло его к открытию собственного дела. Он организовал автомойку, где все — от планирования до работы с клиентами — держалось на нем. Работа в нефтяной сфере и управление бизнесом стали этапами на пути к самоопределению. Он приобрел ценные навыки и уверенность, которые позже помогли ему справляться с еще более серьезными вызовами. «Саша, ты дикий!» Алейкин пошел добровольцем в самом начале СВО Поворотным моментом жизни для нашего героя стало начало спецоперации на Украине. «Я видел видеоролики, читал о том, что творится на Украине, что людей не хватает. Многие боялись идти, но я чувствовал, что там нужен, что иначе не могу», — поделился наш герой. Алейкин отправился добровольцем на фронт. В учебке хотел взять себе позывной «Лев» — в честь сына, но случай решил иначе. Во время обучения группа, состоявшая из разных людей со всех уголков страны, только начинала формироваться как команда. Среди новобранцев выделялась группа бурятов — крепкие ребята с жестким характером. «Однажды я заметил, что пропали мои берцы, искал повсюду, нигде не нашел. Решил пойти разбираться к бурятам, подошел к их главному и спросил: «Ребята, кто взял мои берцы?»». Они восприняли это как вызов, и пошли на конфликт, но я не испугался и стоял до конца, пока ссору не остановил командир роты», — повествует наш герой. Командир спросил позывной новобранца, на что он назвал имя сына. «Никакой ты не Лев, будешь «Диким». Один против двадцати бурятов — это дикость», — отрезал командир. После инцидента, обувь чудесным образом вернулась на место, а позывной закрепился за бойцом. «Мы мечтали стать героями» На передовой югорчанин отстоял свое право именоваться Диким. Его группа работала на Слобожанском направлении. «Мы первые заходили на СВО, до мобилизации. Тогда нас было немного, каждый боец на вес золота, враги численностью во много раз превышали наши военные подразделения», — рассказал собеседник. У Алейкина две медали и три наградных знака за боевые заслуги личный архив Александра Алейкина В одном из первых боев у села Уды Харьковской области в 2022 году Алейкин получил контузию. «Бой был недолгим — около четырех часов. На нас напала диверсионная группа, трех пулеметчиков мы сняли, кинули гранаты, и я получил контузию», — поведал участник СВО. Такую травму, по словам нашего героя, бойцы за ранение не считали. «После контузии я три ночи не спал, мучился от боли в ушах, не общался. Наш медик мне обезболивал, капал в уши», — добавил рассказчик. К маю 2022 года бои становились все напряженнее, российские подразделения по несколько дней отражали атаки противника. «Мы по шесть дней не спали, воды не было, едва не приходилось пить из луж», — вспоминает воин. В июне Алейкина после гибели командира назначили руководителем группы «Пантера». Под его командованием находилось восемь человек. Зная о нехватке людей, после окончания контракта он остался на передовой. «Остался на честном слове, потому что ситуация была критическая — мы стояли на пути врагов в Россию. Понимали, что если боевики из Харькова — города-миллионника нападут на Белгород, то возникнут большие проблемы. Мы хотели быть героями, патриотами…», — вспоминает боец. Через пять дней после окончания контракта участник спецоперации получил тяжелое ранение в бою, когда его группа пошла на помощь товарищам. «Двое наших бойцов оказались в полутора километрах, и мы пошли на выручку. Отбивались от диверсионных групп, которые напали с Харькова. Я принял на себя огонь от дронов и побежал, но меня накрыли минометы», — рассказал югорчанин. Наш герой получил ранения в бедра, ягодицы, обе руки, снаряды раздробили кости конечностей. Из-за стресса он не понял серьезность ранения: «Сначала казалось, что ничего страшного: перевяжут, и снова в бой. Но оказалось, что кости в руке раздроблены, конечности пришлось буквально собирать по частям». Дорога к себе После возвращения в Мегион Алейкин вступил в городское казачье войско и стал заместителем атамана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Алейкина эвакуировали и отправили лечиться в Белгород, а затем в Москву, в госпиталь имени Вишневского. Он лежал среди тяжелораненых, но был рад, что остался жив и сохранил возможность двигаться — не работала только правая рука. После возвращения у Алейкина возникли трудности с поиском работы. Пальцы правой руки не двигались, поэтому ему не предлагали серьезные должности, соответствующие его уровню подготовки. Он долго не мог получить выплаты за ранения из-за сложностей с финансированием, которые возникали в первое время после начала СВО. Помощь пришла от фонда «Защитники Отечества», который помог ему с выплатами и реабилитацией. Мужчину направили на лечение в Сургут, где врачи восстановили ему способность двигать пальцами раненой руки. Тогда же участник СВО обратился в казачество, к которому был близок с детства. Сейчас он вместе с казаками участвует в рейдах, помогает полиции поддерживать порядок, а еще рассказывает о своем опыте школьникам. «Когда я выступал в школе, где учится сын, то почувствовал гордость. Мысли о нем держали меня на плаву на войне. Я говорил себе, что ради сына я никогда не сдамся, не отступлю, не сбегу», — подчеркнул участник СВО. Новые горизонты и цели Александр Алейкин воплотил мечту детства — стал работать в МЧС личный архив Александра Алейкина Сегодня боец воплощает мечты, которые казались недостижимыми. Он устроился в МЧС, о чем мечтал еще в детстве. Ранения не мешают ему заниматься спортом. «Подтягиваюсь, бегать, к сожалению, сложно из-за пластины в ноге, но, ничего, справлюсь», — улыбается собеседник. Помимо этого, он поступил в Президентскую академию, и уже успешно окончил первый курс. Сегодня он строит планы с той же решимостью, с которой шел в бой. «Хочу сдать нормативы на спасателя, построить бесплатную сауну для ребят из СВО, завершить учебу в академии», — поделился собеседник URA.RU. В ближайшее время он планирует принять участие в экономическом форуме для индивидуальных предпринимателей, который будет проходить в Ханты-Мансийске. Признается, что вернулся бы «за ленточку» снова, но, к сожалению, сейчас не пройдет по здоровью. Своим примером он поддерживает тех, кто пришел со спецоперации и ищет, как он когда-то, свое место в мирной жизни, учит молодежь быть сильными и целеустремленными. «Мы не сдавались там, за ленточкой, и не сдаемся здесь. Главное — идти вперед и делать так, чтобы наши дети могли нами гордиться», — говорит Александр, глядя на сына, который стал его главным источником вдохновения. Перед каждым боем в зоне спецоперации югорчанин неизменно соблюдал ритуал: он молился и записывал в блокнот слова любви сыну, жене, родителям. «Лева, знай, что я люблю тебя. Ты моя гордость», — эти строки он писал быстро, почти на автомате, зная, что завтра может не наступить. После записей — молитва и мысли, которые возвращали к жизни до войны. А его позывной «Дикий» теперь звучит как символ мужества и упорства. Алейкин стал тем, кем мечтал быть мальчишка из Мегиона, — человеком, который спасает жизни, помогает другим, не боится ни боли, ни трудностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Позывной «Дикий» достался Александру Алейкину не случайно. Прозвище дал ему ротный за бесстрашие, и югорчанин его оправдывает. В свои 40 с небольшим он прошел через такие испытания, которых хватило бы на несколько жизней: охранял золотой запас России, воевал в Чечне, а затем отправился добровольцем в зону СВО, где чуть не потерял руку. Вернуться к мирной жизни после и воплотить мечты герою помог фонд «Защитники Отечества». О нелегкой судьбе и новых планах на жизнь Алейкин рассказал URA.RU. Казачья честь, боксерская стойкость и «золотой» батальон Его детство прошло в небольшом поселке Высокий рядом с городом нефтяников Мегионом в Югре. Родители привезли Сашу в северный край из Чувашии в годовалом возрасте. В их доме чести и долгу учили с детства: отец состоял в казачестве, а дядя был атаманом в Высоком. Первые уроки жизни он получил от старших родственников и от своего тренера по боксу, который учил идти до конца и не сдаваться. Во многом благодаря спорту сформировался его непреклонный характер, и появилась мечта. Однажды в школьные годы во время экскурсии к спасателям мальчик увидел в части боксерскую грушу. Удивился, что заниматься спортом можно прямо на рабочем месте и решил стать спасателем, но мечту удалось воплотить не сразу. После школы он получил профессию в электротехническом техникуме и отправился в армию. Физически развитого молодого человека взяли в войска специального назначения. Он получил профессию пулеметчика и наводчика на БТР. Армейская жизнь стала для него школой выживания и закалки, где он научился не только военному ремеслу, но и выдержке в экстремальных условиях. По стечению обстоятельств подразделение расформировали, и Алейкин попал в «золотой» батальон, который охранял золотой запас России в Миассе (Челябинская область). «Мы охраняли богатства страны, потом их перевезли, но это было уже после нас», — сообщил собеседник агентства. Закалка в огне Кавказа После армии молодой человек решил попробовать свои силы в силовых структурах. Бойца, прошедшего специальную военную подготовку, охотно взяли в подразделение ОМОН. «После армии хотел устроиться в электросети… Пошел на биржу труда, и увидел объявление о наборе людей в ОМОН. Приехал на собеседование, они узнали, что служил в спецназе, занимался боксом и взяли на службу», — поделился наш герой. Во время службы в ОМОН Алейкин несколько лет ездил в командировки на Северный Кавказ, где шла Чеченская война. «В Чечне меня поставили старшим на блокпосте, на выезде города Грозного. Мы проверяли все машины, ловили террористов, ходили в город на зачистки», — рассказал боец. В поисках своего пути После шести лет службы в ОМОН Алейкин решил сменить сферу деятельности и попробовать себя в новой роли. Он пошел работать по профессии — устроился инженером-энергетиком в нефтяную отрасль. Работа была стабильной, ответственной, но мужчина всегда стремился к большему. Желание взять ответственность за свою судьбу подтолкнуло его к открытию собственного дела. Он организовал автомойку, где все — от планирования до работы с клиентами — держалось на нем. Работа в нефтяной сфере и управление бизнесом стали этапами на пути к самоопределению. Он приобрел ценные навыки и уверенность, которые позже помогли ему справляться с еще более серьезными вызовами. «Саша, ты дикий!» Поворотным моментом жизни для нашего героя стало начало спецоперации на Украине. «Я видел видеоролики, читал о том, что творится на Украине, что людей не хватает. Многие боялись идти, но я чувствовал, что там нужен, что иначе не могу», — поделился наш герой. Алейкин отправился добровольцем на фронт. В учебке хотел взять себе позывной «Лев» — в честь сына, но случай решил иначе. Во время обучения группа, состоявшая из разных людей со всех уголков страны, только начинала формироваться как команда. Среди новобранцев выделялась группа бурятов — крепкие ребята с жестким характером. «Однажды я заметил, что пропали мои берцы, искал повсюду, нигде не нашел. Решил пойти разбираться к бурятам, подошел к их главному и спросил: «Ребята, кто взял мои берцы?»». Они восприняли это как вызов, и пошли на конфликт, но я не испугался и стоял до конца, пока ссору не остановил командир роты», — повествует наш герой. Командир спросил позывной новобранца, на что он назвал имя сына. «Никакой ты не Лев, будешь «Диким». Один против двадцати бурятов — это дикость», — отрезал командир. После инцидента, обувь чудесным образом вернулась на место, а позывной закрепился за бойцом. «Мы мечтали стать героями» На передовой югорчанин отстоял свое право именоваться Диким. Его группа работала на Слобожанском направлении. «Мы первые заходили на СВО, до мобилизации. Тогда нас было немного, каждый боец на вес золота, враги численностью во много раз превышали наши военные подразделения», — рассказал собеседник. В одном из первых боев у села Уды Харьковской области в 2022 году Алейкин получил контузию. «Бой был недолгим — около четырех часов. На нас напала диверсионная группа, трех пулеметчиков мы сняли, кинули гранаты, и я получил контузию», — поведал участник СВО. Такую травму, по словам нашего героя, бойцы за ранение не считали. «После контузии я три ночи не спал, мучился от боли в ушах, не общался. Наш медик мне обезболивал, капал в уши», — добавил рассказчик. К маю 2022 года бои становились все напряженнее, российские подразделения по несколько дней отражали атаки противника. «Мы по шесть дней не спали, воды не было, едва не приходилось пить из луж», — вспоминает воин. В июне Алейкина после гибели командира назначили руководителем группы «Пантера». Под его командованием находилось восемь человек. Зная о нехватке людей, после окончания контракта он остался на передовой. «Остался на честном слове, потому что ситуация была критическая — мы стояли на пути врагов в Россию. Понимали, что если боевики из Харькова — города-миллионника нападут на Белгород, то возникнут большие проблемы. Мы хотели быть героями, патриотами…», — вспоминает боец. Через пять дней после окончания контракта участник спецоперации получил тяжелое ранение в бою, когда его группа пошла на помощь товарищам. «Двое наших бойцов оказались в полутора километрах, и мы пошли на выручку. Отбивались от диверсионных групп, которые напали с Харькова. Я принял на себя огонь от дронов и побежал, но меня накрыли минометы», — рассказал югорчанин. Наш герой получил ранения в бедра, ягодицы, обе руки, снаряды раздробили кости конечностей. Из-за стресса он не понял серьезность ранения: «Сначала казалось, что ничего страшного: перевяжут, и снова в бой. Но оказалось, что кости в руке раздроблены, конечности пришлось буквально собирать по частям». Дорога к себе Алейкина эвакуировали и отправили лечиться в Белгород, а затем в Москву, в госпиталь имени Вишневского. Он лежал среди тяжелораненых, но был рад, что остался жив и сохранил возможность двигаться — не работала только правая рука. После возвращения у Алейкина возникли трудности с поиском работы. Пальцы правой руки не двигались, поэтому ему не предлагали серьезные должности, соответствующие его уровню подготовки. Он долго не мог получить выплаты за ранения из-за сложностей с финансированием, которые возникали в первое время после начала СВО. Помощь пришла от фонда «Защитники Отечества», который помог ему с выплатами и реабилитацией. Мужчину направили на лечение в Сургут, где врачи восстановили ему способность двигать пальцами раненой руки. Тогда же участник СВО обратился в казачество, к которому был близок с детства. Сейчас он вместе с казаками участвует в рейдах, помогает полиции поддерживать порядок, а еще рассказывает о своем опыте школьникам. «Когда я выступал в школе, где учится сын, то почувствовал гордость. Мысли о нем держали меня на плаву на войне. Я говорил себе, что ради сына я никогда не сдамся, не отступлю, не сбегу», — подчеркнул участник СВО. Новые горизонты и цели Сегодня боец воплощает мечты, которые казались недостижимыми. Он устроился в МЧС, о чем мечтал еще в детстве. Ранения не мешают ему заниматься спортом. «Подтягиваюсь, бегать, к сожалению, сложно из-за пластины в ноге, но, ничего, справлюсь», — улыбается собеседник. Помимо этого, он поступил в Президентскую академию, и уже успешно окончил первый курс. Сегодня он строит планы с той же решимостью, с которой шел в бой. «Хочу сдать нормативы на спасателя, построить бесплатную сауну для ребят из СВО, завершить учебу в академии», — поделился собеседник URA.RU. В ближайшее время он планирует принять участие в экономическом форуме для индивидуальных предпринимателей, который будет проходить в Ханты-Мансийске. Признается, что вернулся бы «за ленточку» снова, но, к сожалению, сейчас не пройдет по здоровью. Своим примером он поддерживает тех, кто пришел со спецоперации и ищет, как он когда-то, свое место в мирной жизни, учит молодежь быть сильными и целеустремленными. «Мы не сдавались там, за ленточкой, и не сдаемся здесь. Главное — идти вперед и делать так, чтобы наши дети могли нами гордиться», — говорит Александр, глядя на сына, который стал его главным источником вдохновения. Перед каждым боем в зоне спецоперации югорчанин неизменно соблюдал ритуал: он молился и записывал в блокнот слова любви сыну, жене, родителям. «Лева, знай, что я люблю тебя. Ты моя гордость», — эти строки он писал быстро, почти на автомате, зная, что завтра может не наступить. После записей — молитва и мысли, которые возвращали к жизни до войны. А его позывной «Дикий» теперь звучит как символ мужества и упорства. Алейкин стал тем, кем мечтал быть мальчишка из Мегиона, — человеком, который спасает жизни, помогает другим, не боится ни боли, ни трудностей.