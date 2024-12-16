Якушев обозначил единороссам новые условия для попадания в ГД

Став полновластным секретарем Генсовета «Единой России», Владимир Якушев ощутимо ужесточил формат взаимодействия с партийцами. На своем первом мероприятии в новом статусе — заседании штаба ЕР по капремонту объектов образования — он отчитал региональных чиновников, срывающих сроки ввода в эксплуатацию объектов, и даже намекнул на уголовные дела. Его поддержал министр просвещения Сергей Кравцов и проявил инициативу: докладывать Якушеву о работе единороссов на объектах. От нее будет зависеть, попадут ли они в списки кандидатов на выборах 2026-го года в Госдуму или нет.
Программа ЕР по капремонту объектов образования стартовала в 2021 году, в ее рамках строится и ремонтируется почти 7,3 тысячи школ. Депутаты-единороссы контролируют ход работ. На сегодняшнем традиционном штабе участники из регионов отчитывались о ходе работ перед Якушевым и Кравцовым. В зале исполкома также присутствовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
С первых слов Якушев задал заседанию штаба отнюдь не праздничное настроение: «До конца года быть сданы 134 школы. Всегда у нас возникает напряжение, потому что цифра немаленькая. Когда мы в программе ставим, что ввод произойдет 31 декабря, это очень сильно напрягает. Это первое. Второе — мы понимаем, что, как правило, из таких цифр минимум половина (объектов) уходит на следующий год. Мы должны приложить максимальные усилия, максимально сосредоточиться на том, чтобы за последние две недели школы были сданы».
После он перечислил регионы «зеленой зоны», где отсутствуют нарушения. Среди них — республики Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чеченская республика, Московская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская, Смоленская и Тюменская области.
«Нарушителей» оказалось кратно больше. В части строительства — срываются сроки 77 школ в 38 регионах. В части капремонта — 56 объектов в 34 регионах. «Подход должен быть только один: разворачивайте штабы на этих объектах, на стройплощадках, и в формате ежедневного рассмотрения проблематики и помощи в решении всех вопросов, разбирайтесь. Только такой подход, и заниматься прямо сейчас, в оставшееся время, в режиме 24 на 7. По-другому это не летает. Начинайте день там с планерки. Тогда точно очень большой сдвиг произойдет», — поручил секретарь Генсовета.
Чтобы мотивировать единороссов, Якушев анонсировал: вовлеченность депутатов от «Единой России» в процесс мониторинга за ходом работ на объектах будет учитываться при формировании списков в Госдуму. «Важно, чтобы мы понимали, кто персонально отвечает за тот или иной объект. Результаты этого направления будут учитываться при подготовке избирательных кампаний. Прошу еще раз всех сосредоточиться и в этих вопросах работать предельно ответственно. В 2026 году мы пойдем на выборы в Госдуму. Там, где в субъектах нет никаких проблем и программы „летят“, там и отношение к партии, в целом к власти, совершенно другое. Здесь есть и политический окрас, а главное — люди ждут», — отметил Якушев.
Кравцов вызвался помочь Якушеву оценивать работу депутатов для формирования списков в ГД. «Предлагаю, Владимир Владимирович, по итогам года представить вам доклад, в январе, по работе каждого региона, чтобы вы имели возможность принятия соответствующих решений для баллотирования депутатов в Государственную думу 2026 года», — предложил он.
Глава Минпроса также предупредил ответственных, что в случае провала сроков ввода в эксплуатацию зданий министерство будет обращаться в правоохранительные органы. «В случае не ввода хотя бы одной школы министерство выйдет с инициативой во все соответствующие инстанции, в том числе в прокуратуру и иные контролирующие правоохранительные органы, о проведении проверок, чего бы очень не хотелось. Срывов не должно быть», — отметил Кравцов.
Присутствующий в зале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев (избрался в сентябре 2024 года), попавший в «отличники», также призвал ужесточить партийный контроль за исполнением программы. По его словам, за шесть лет в регионе в рамках проекта построили лишь одну школу, а должны были — шесть.
«Нужно продумать снижение гибкости в переносе сроков (ввода в эксплуатацию) и контроля в целом. Если мы видим, что возможно технично в течение шести лет сдвигать сроки, значит мы не дожимаем с точки зрения контроля. Для обеспечения контроля мы в регионе решили назначать руководителями координации со стороны партии участников СВО. Ребята очень смелые, последовательные, никогда не будут врать, будут жестко контролировать», — сказал глава региона.
После перешли к докладам представителей регионов, где нарушаются сроки ввода объектов в эксплуатацию. Губернаторы выступать не стали, а отправили своих подчиненных. Первым начал заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев, однако Якушев прервал его позитивный доклад.
- Все, что вы рассказываете — здорово. Но я смотрю график, который мне дал Сергей Сергеевич (Кравцов). Школа в Северодвинске (должна сдаться в 2024 году) — капремонт выполнен на 80%. Город Мирный, 2024 год ввод, — 77% готовности. Село Ильинско-Подомское, срок сдачи в 2024 году — 80% готовности. И большой знак вопроса. Это, видимо, школы, которые не закончатся в 2024 году. Что по этим школам?
- С Минпросом согласованы переносы сроков.
- Ну вот Сергей Сергеевич рядом, дал мне эту табличку. Что вы там согласовывали я не знаю, у меня документов нет. Коллеги подсказывают, что все это в подвешенном состоянии.
- Владимир Владимирович…
- Я так понимаю, что по этим объектам вы согласились, что переходите на 2025 год и уже не напрягаетесь особо.
- Не совсем так, точнее совсем не так! Штабной режим там организован по каждому из этих объектов. Где-то подрядная организация долго раскачивалась, в Мирном есть специфика с учетом статуса закрытого административного территориального образования, в Северодвинске были сложности с проектной документацией. Все эти сложности преодолены, работа на объектах идет достаточно ритмично.
- Три объекта по стройке у вас в зоне риска, и вряд ли вы закончите их (в 2024 году), — резюмировал секретарь Генсовета, не скрывавший недовольства.
Вмешался Кравцов. «Эти три школы, которые заявлены, вы моли перенести летом, но вы не перенесли. Это говорит о подходе. То же самое по капремонтам. Вы единственный регион в стране, который заваливает капремонты вне зависимости от объемов. Поэтому большие вопросы. Вся страна у нас будет „в красном“, если вы не сдадите эти школы», — присоединился к критике министр и добавил, что Архангельская область в числе четырех регионов, которые не представили в штаб партии ответственных депутатов за контроль над объектами.
От Ярославской области выступал министр регионального развития Евгений Чуркин. Он начал рассказ про капремонты, но Якушев его остановил: «По капремонту у вас все есть. Предлагаю время не терять, давайте про стройку. У вас три стройки в „красной зоне“: Большая Федоровская (Ярославль), школа №5 в Угличе и школа на Московском проспекте (Ярославль). Степень готовности 65%, это вы точно не сдадите в 2024 году».
Чуркин призвал на помощь зампреда правительства Александра Баланцева.
-Школы в Угличе, на Большой Федоровской и на Московском проспекте введем 24-25 декабря...
-60% готовности у вас. Как вы их введете 24 декабря? 65% в Ярославле (Большая Федоровская), 67% Углич, 68% Московский проспект. То есть готовность такая, что под большое сомнение ставит ваши слова.
-Цифры очень быстро меняются. 77% Большая Федоровская и более 80% Московский проспект. В этих числах мы их сдаем, — возразил Баланцев.
-Ну посмотрим, как вы их сдаете. Учитывая процент готовности, вряд ли это произойдет в 2024 году. Но старайтесь, дожимайте, — ответил Якушев.
Доклад следующего выступающего — замгубернатора Ненецкого автономного округа Натальи Сидоровой — также не удовлетворил секретаря Генсовета ЕР. Там с 2019 года строится ясли-сад в Кармановке. «Объект уже с историей, в этом году мы его вводим. В настоящее время идет итоговая проверка и ввод планируем на следующей неделе», — отчиталась Сидорова.
-Вы тут уже большие должники. Пять лет вы его строите. А что так долго?
-Были проблемы с подрядчиком, были суды, отдали этот объект другому подрядчику, и он его заканчивает.
-По пять если мы будем садики строить... уже и качество работ будет не ахти, это раз. Во-вторых представляете, с какой суммы вы начинали и какой заканчиваете. Я думаю, там процентов на 50 удорожание.
-Больше удорожание. Мы заходили со 108 млн рублей, а теперь 550 млн рублей.
Якушев отреагировал на это уже после доклада, намекнув на то, что подобная растрата средств недопустима и выходит в плоскость уголовного права. «Это деньги налогоплательщиков! И если мы неэффективно будем мониторить и администрировать ситуацию, мы будем разбрасываться деньгами налогоплательщиков. Я не буду говорить, как это можно охарактеризовать с точки зрения уголовного права, никого пугать не хочу. Но по-хорошему это именно так и выглядит», — завершил на этой ноте встречу секретарь Генсовета «Единой России».
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