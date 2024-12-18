Демограф Крупнов: пора осознать, что мы вымирающая страна

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с журналистом агентства поделился своими прогнозами на демографическое будущее России. О рождаемости, выходе из плачевной ситуации и пособиях — в интервью URA.RU.
В 2024 году многие регионы ввели дополнительные пособия и выплаты на рождение детей. Помогут ли эти экономические меры увеличить рождаемость?
Вообще никак не помогут. Во-первых, я бы не стал называть это экономическими мерами. Потому что если говорить прямо, выплат особо ни на что не хватит. Ну, раздадут по 100 тысяч на рождение ребенка. Вы прекрасно понимаете, что эти деньги разлетятся за 5 дней, тем более в семье с низким уровнем дохода, где всегда есть тысячи текущих нужд. Поэтому как некие микромеры социальной поддержки пособия и выплаты имеют смысл. Но на демографию в стране это никак не влияет.
Если денежные пособия не поднимают рождаемость, что тогда можно предпринять?
Во-первых, прекратить все разговоры о демографии. Потому что сегодня это очень модная тема, и каждый день в СМИ выплескиваются десятки самых разных инициатив. Надо сделать пособие не две тысячи, а три, и тогда дело пойдет! Нужно студентке выплатить премию, тогда она родит! Заплатить ей пять премий, она родит пятерых. Я считаю, что надо просто прекратить болтать и превращать это в демонстрацию якобы колоссальной заботы о населении. Пора заняться проблемой серьезно. Мы с 1964 года демографически не воспроизводимся как страна. С тех лет у нас суммарный коэффициент рождаемости, условное количество детей на одну женщину, стал меньше 2,15. Это сакраментальная цифра, ниже которой население страны перестает воспроизводиться.
А сейчас у нас начинает доминировать так называемая «полутородетная семья», когда коэффициент рождаемости меньше 1,5. Если ничего не предпринять, к концу столетия от нашего населения останется половина. Пора осознать тот факт, что мы вымирающая страна. Не будем ничего делать, и русские элементарно исчезнут из истории, как до них масса народов, очень достойных, интересных, замечательных, тоже исчезала. Это очень страшно, это нужно испугаться всей нации. Если образно, сегодня нам отрубили руку, завтра отрубили ногу, а мы делаем вид, что ничего не происходит.
Какой вы видите выход из этой ситуации?
В России мы сможем переломить ситуацию только, если половина всех семей будет иметь трех — четырех детей. Такая семья должна стать модельной и доминирующей в России. Многодетность должна стать массовым явлением. Сейчас это кажется невероятным, но другого пути нет. Существующие пособия, к сожалению, нас к этому не приблизят. Они вообще сегодня назначаются только тем семьям, которые находятся за чертой бедности, когда доход на одного человека ниже прожиточного минимума. Получается, чтобы получить помощь, надо стать нищим. Скажите, если нищему что-то доплачивать, будет какое-то стимулирование рождаемости?
Если в семье рождается третий, четвертый ребенок, она автоматически должна получать полную поддержку от государства, быть буквально на гособеспечении. У многодетных семей должно быть нормальное жилье. И нужно дать этой семье заработать. Чтобы содержать четырех детей, отцу необходимо по нынешним меркам иметь зарплату минимум 250-300 тысяч. Где взять такие зарплаты? Для этого требуется форсированное развитие промышленности. Заняться машиностроением, авиастроением, в том же нефтегазовом секторе не гнать сырье, а создавать новую нефтегазохимическую промышленность. В демографии мы имеем дело с общемировой жесткой проблемой, и решать ее нужно глобально, а не отдельными пособиями.
Снижение рождаемости сейчас происходит по всему миру. Почему для России эта проблема более актуальна?
Из-за огромной территории. Вот представьте, нас сейчас 146 миллионов на 1/8 части суши. При этом 2/3 страны — это северная, трудно осваиваемая местность. Если ничего не предпринять, и к концу столетия нас останется 70 миллионов, я даже не представляю, как население удержит такую территорию. А вокруг нас десяток миллиардных цивилизаций.
Я абсолютно убежден, что уже в ближайшие пару лет россияне вздрогнут от ужаса, осознав, что страна вымирает. Я вот только так вижу ситуацию. И, вздрогнув, они начнут делать то, что необходимо. Потому что демография — это не игрушки и не придумки каких-то депутатов. Демография — это ключевая проблема человечества. Мы можем и должны остановить свое вымирание, показать пример всему миру. Я считаю, что правильно организуемая демография — это для нашей страны и мощнейшая геополитика. Если россияне покажут всему миру, как они преодолевают страшный тренд на вымирание, это обеспечит России абсолютное политическое и духовное лидерство.
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