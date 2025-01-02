Россия может перейти к новой партийной системе

Эксперты URA.RU раскрыли, как изменится расклад сил в 2025 году

03 января 2025 в 00:00 Размер текста - 17 +

Россию ждет партийная реформа Фото: Сергей Русанов © URA.RU В 2025 году перед политическими администраторами страны стоит важная задача: переформатировать парламентские партии, которые сегодня не удовлетворяют запросам избирателей. Реформы угрожают потерей стабильности, однако риск оправдан: сложившийся кризис партийной системы может негативно сказаться на выборах в Госдуму-2026. Российские политологи в беседе с URA.RU объяснили, почему действующие партии оказались на грани исчезновения, как их попытаются оживить, кем заменят и согласует ли перемены Владимир Путин. Кризис оппозиции По последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (8 декабря), рейтинг «Единой России» выше, чем у всей парламентской оппозиции вместе взятой. Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за партию власти проголосовали бы 35,5% россиян. За ЛДПР — 10,8%, за КПРФ — 9,3%, за «Новых людей» — 7,3% и за «Справедливую Россию» — 4,2%. «Единая Россия» демонстрирует тотальное доминирование над оппозицией Фото: Анна Майорова © URA.RU Почти тотальная поддержка власти демонстрируется и на выборах. Шесть из 20 кандидатов в губернаторы от «Единой России» получили на выборах больше 80%. Еще девять — больше 75%. Взяли большинство мандатов в региональных законодательных собраниях во всех выборных регионах. Результат Владимира Путина на весенних выборах президента был самым высоким за всю историю: 87,2%. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев связывает кризис оппозиционных партий с тем, что после начала спецоперации они перестали отличаться от власти. «Люди, которые не хотят голосовать за „Единую Россию“, были, есть и будут. Но им все сложнее и сложнее выбирать, потому что разница между партией власти и остальными оппозиционными партиями стирается на глазах. Гиперболизм, который проявляет наша парламентская оппозиция в части демонстрации патриотизма, приводит к перетеканию голосов от них к ЕР. Какой смысл голосовать за партию, которая поддерживает власть, если проще проголосовать за партию власти? Они перестают быть альтернативой», — говорит эксперт. Стремительно сокращается и влияние партий, считает генеральный директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт. «Роль партий в общественно-политической жизни резко сужается. И партийная карьера, и партийное влияние, и партийная политика становятся неинтересны тем, у кого есть ресурсы. Партийное строительство в России шло долго, оно стимулировалось со стороны власти, партии подталкивали, чтобы они были более влиятельны в публичном поле. Но сегодня можно констатировать, что влияние партий в стране сокращается. Сегодня политическое влияние губернаторов значительно выше, чем руководителей ЕР в регионах, а раньше это были сопоставимые фигуры», — комментирует Шпунт. Представители партий не выработали позиции по ключевым вопросам Фото: Владимир Андреев © URA.RU По мнению эксперта, кризис связан и с тем, что парламентская оппозиция игнорирует обсуждаемые в обществе вопросы, не заявляя своей позиции. «Есть поведение Центробанка с учетной ставкой. Есть силы в обществе, которые считают, что поведение ЦБ правильно, есть люди, которые считают его абсолютно неправильным. Но партии не высказались. Очень громкая тема миграции, но ни одна партия не выработала меморандума о миграции. Очень горячая тема — платформенная занятость и экономика, у нее есть энергичные противники и сторонники, но партии не выработали мнение по этому поводу. Отсюда и у власти к ним нет интереса, и у избирателей», — говорит профессор. Тренды 2025 года В политическом смысле 2025 год будет последней репетицией перед выборами в Госдуму-2026. Руководитель компании «Маркком» Сергей Маркелов выделяет четыре тренда, которым будут следовать партии при подготовке к большой кампании. «Первые тренд — это демонстрация возрастания своей устойчивости в условиях СВО с помощью пропагандистских инструментов. Так будет действовать, в первую очередь, „Единая Россия“, которая чувствует себя надежнее всего», — считает политолог. «Второй тренд — работать так, чтобы не сделать хуже и остаться в уже существующей электоральной нише. И третий — рассчитать „замах“ и попробовать, несмотря на весь пессимизм, связанный с особенностями формирования политического поля, сделать неожиданные ходы и укрепления, которые принесут партии электоральные очки», — добавил Маркелов. Эксперты: личные бренды политиков становятся популярнее брендов партий Фото: Размик Закарян © URA.RU Четвертый тренд, который станет еще более актуальным в 2025 году, — развитие личных брендов и угасание партийных. «Партийные бренды проигрывают личным. Мы все чаще видим индивидуальные проекты. К ним можно отнести Александра Хинштейна, Сардану Авксентьеву, Дмитрия Гусева. Они тоже идут не слишком шумно, с кучей рамок и ограничений, но все же заметны. И когда эти люди попадают в федеральную повестку, лишь в скобках указывается, что они члены партий», — отмечает политолог. Этот же тренд выделил в беседе с агентством и Александр Шпунт: «Главное, с чем столкнутся партии в следующем году — это с отсутствием у избирателя интереса к партийной идентичности, чтобы кого-то с какой-то партией связывать. Есть яркие депутаты в Госдуме — Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Станислав Наумов, но люди не знают, к каким они фракциям принадлежат. Вот где главная партийная задача — заявить себя». Что будет с партиями В большинстве партий парламентской оппозиции назрели масштабные внутренние кризисы. В КПРФ, судя по публикациям в СМИ и анонимных telegram-каналах, идет борьба между «башнями» за место секретаря ЦК партии, которое сейчас занимает 80-летний Геннадий Зюганов. Однако очевидного преемника на пост руководителя партии еще нет. Если обновления не случится до 2026 года, коммунисты могут потерять статус второй политической силы и уступить его ЛДПР. «В администрации президента КПРФ не особо любят и считают ее потенциальным источником каких-либо сюрпризов. У партии большие проблемы, связанные с обновлением, с потерей больших групп оппозиционного электората. В это же время на левом фланге есть разочарование. КПРФ — это уставший, износившийся бренд. Они могут в следующем году, а в 2026 уже точно уступить место второй партии ЛДПР, которая является конструктивной оппозицией», — считает Константин Калачев. Политолог Маркелов видит шанс КПРФ в том, чтобы обновить свою левую повестку, которая становится все актуальнее, так как роль государства в экономике и общественной жизни усиливается. «Все зависит от того, насколько КПРФ готова сама себе поставить диагноз, а не слушать со стороны, что у них все плохо, что они все теряют. Им нужно будет обновлять левую повестку, потому что она становится актуальной, можно попробовать забрать на себя, что озвучивает Путин — усиление роли государства. Если же они пойдут по инерционному сценарию, будет просто не хуже», — говорит эксперт. Политолог Калачев: «Интрига выборов следующего года — как вывести ЛДПР на второе место, потому что КПРФ — давний источник недоверия и раздражения» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хорошие отношения с АП демонстрирует ЛДПР, декабрьский съезд которой посетил первый замруководителя Сергей Кириенко. Это дает партии надежду на то, чтобы претендовать на второе место. «Интрига выборов следующего года — как вывести ЛДПР на второе место, потому что КПРФ — давний источник недоверия и раздражения», — добавляет Калачев. Результаты выборов президента показывают, что сделать ЛДПР второй партией — задача непростая. Лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий набрал меньше всех кандидатов — 3,2%. В 2024 году партия также лишилась своего последнего и единственного губернатора в Хабаровском крае. Политологи отмечают, что Слуцкому не удалось приблизиться к прежнему авторитету Жириновского, на котором держалась вся партия. «Образ Жириновского держит партию на плаву. Более того, мертвый Владимир Вольфович приносит партии больше, чем живой. Рейтинг партии сейчас выше, чем при его жизни. ЛДПР имеет все шансы выйти на второе место, опередив КПРФ», — подчеркнул Калачев. Приезд Кириенко на съезд ЛДПР трактуют по-разному. Политолог Маркелов усмотрел в этом сигнал, что у партии большие электоральные проблемы, которые в ручном режиме приходится поправлять администрации президента: «Партия действует без подключения мозгов, там некому генерировать креативную часть и заниматься адаптацией к новым условиям. Появление Кириенко — лишнее доказательство того, что нужно заниматься и есть проблемы. На Кириенко им не выехать. Наверняка они уже ждут указаний от „Старой площади“, ждут подхода, как к „Новым людям“ в 2021 году. Но у федеральных кураторов тоже вопросы: что придумать, чтобы переупаковать партию в 2025 году». Наиболее тяжелым 2025 год будет для «Справедливой России», чей рейтинг сегодня ниже 5%. Если он сохранится на таком же низком уровне, кампания в Госдуму будет обречена на провал. «Если в 2025 оду не показываешь результат, что можешь пройти пятипроцентный барьер, это усложняет жизнь с точки зрения поиска инвесторов, с точки зрения отношений партии и администрации президента. В 2025 году все должны показать результат, и самые большие проблемы будут у СР, которая пока не выглядит убедительно», — полагает Константин Калачев. «Сегодня происходят попытки превратить „старую лошадь в новую лань“, опять происходят личные договоренности Сергея Миронова с президентом. Но кризис в „Справедливой России“ продолжается, партия находится в политической прострации», — говорит Сергей Маркелов. В Госдуме может стать больше «Новых людей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Наиболее оптимистичные прогнозы экспертов связаны с «Новыми людьми». Партия проявляет активность и может рассчитывать на увеличение фракции в Госдуме. Судя по сегодняшним рейтингам, партия может набрать на выборах в Госдуму больше, чем в 2021 году. «С „Новыми людьми“ дела обстоят неплохо. Они ориентированы на ту часть общества, у которой есть запрос на прогресс, на большую открытость, на ту часть общества, которая против архаики, против крайностей в общественной жизни. Судя по рейтингам, у партии все очень неплохо, они активны», — дал оценку Константин Калачев Однако политолог Маркелов предостерегает партию от лишнего популизма, как, например, с законопроектом о запрете курения на ходу. «Пока пытаются играть на популизме, на мелкоточечных делах, по типу запрета курения на ходу или составления ежегодного народного рейтинга чиновников. Председатель партии Алексей Нечаев не вникает в партийные дела, а выступает в качестве „свадебного генерала“. В электоральные процессы влезает Владислав Даванков, но безуспешно. Камень падает, а кругов по воде нет», — считает Маркелов. Реформа партийной системы Назревшие изменения в партийной системе могут произойти уже в 2025 году, если партии не сумеют самостоятельно обновиться. Они начнутся как минимум с «переупаковки» существующих партий, а как максимум — с их замены на новые, — считают эксперты. «Есть запрос на смену партийной системы в целом. Есть запрос на партию, которая выглядит, как другая, как альтернатива. К примеру, как „Партия любителей пива“, рейтинг которой по опросам Russian Field составляет 4,4%. Но все зависит от модераторов внутриполитического блока, кого они захотят поднять, кого зарегистрировать. Все разговоры о смене партийной системы заканчиваются только этим», — отмечает политолог Калачев. По мнению Сергея Маркелова, реформирование системы может привести к росту напряжения, однако Владимир Путин готов их согласовать, если ему правильно донести необходимость перемен. Политолог Маркелов: Путин готов согласовать реформы, если правильно аргументировать их важность Фото: Роман Наумов © URA.RU «Предпосылки для перемен есть, но это создаст напряжение. Любая перезагрузка такого сложного механизма — это риски. Кириенко сумел продавить новую конфигурацию в 2021 году с помощью „Новых людей“ и разрушил эпоху четырех партий, но это был 2021 год, а не 2022 или другой. Президент в хорошем смысле дерзкий и готов идти на риски. Вопрос в том, насколько качественно будет выстроена коммуникация с ним. Как будет аргументировано», — убежден Маркелов. По словам политолога, ожидать стоит проекта, схожего с «Новыми людьми» в 2021 году, но не глубинных реформ. «При нынешних обстоятельствах крупные изменения будут продвигаться крайне сложно. Но можно сделать это быстрыми и ковбойскими способами, как это было с „Новыми людьми“. С помощью денег, админресурса и прочего. Либо быстрым революционным способом, либо никак», — резюмировал эксперт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году перед политическими администраторами страны стоит важная задача: переформатировать парламентские партии, которые сегодня не удовлетворяют запросам избирателей. Реформы угрожают потерей стабильности, однако риск оправдан: сложившийся кризис партийной системы может негативно сказаться на выборах в Госдуму-2026. Российские политологи в беседе с URA.RU объяснили, почему действующие партии оказались на грани исчезновения, как их попытаются оживить, кем заменят и согласует ли перемены Владимир Путин. Кризис оппозиции По последним данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (8 декабря), рейтинг «Единой России» выше, чем у всей парламентской оппозиции вместе взятой. Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за партию власти проголосовали бы 35,5% россиян. За ЛДПР — 10,8%, за КПРФ — 9,3%, за «Новых людей» — 7,3% и за «Справедливую Россию» — 4,2%. Почти тотальная поддержка власти демонстрируется и на выборах. Шесть из 20 кандидатов в губернаторы от «Единой России» получили на выборах больше 80%. Еще девять — больше 75%. Взяли большинство мандатов в региональных законодательных собраниях во всех выборных регионах. Результат Владимира Путина на весенних выборах президента был самым высоким за всю историю: 87,2%. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев связывает кризис оппозиционных партий с тем, что после начала спецоперации они перестали отличаться от власти. «Люди, которые не хотят голосовать за „Единую Россию“, были, есть и будут. Но им все сложнее и сложнее выбирать, потому что разница между партией власти и остальными оппозиционными партиями стирается на глазах. Гиперболизм, который проявляет наша парламентская оппозиция в части демонстрации патриотизма, приводит к перетеканию голосов от них к ЕР. Какой смысл голосовать за партию, которая поддерживает власть, если проще проголосовать за партию власти? Они перестают быть альтернативой», — говорит эксперт. Стремительно сокращается и влияние партий, считает генеральный директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт. «Роль партий в общественно-политической жизни резко сужается. И партийная карьера, и партийное влияние, и партийная политика становятся неинтересны тем, у кого есть ресурсы. Партийное строительство в России шло долго, оно стимулировалось со стороны власти, партии подталкивали, чтобы они были более влиятельны в публичном поле. Но сегодня можно констатировать, что влияние партий в стране сокращается. Сегодня политическое влияние губернаторов значительно выше, чем руководителей ЕР в регионах, а раньше это были сопоставимые фигуры», — комментирует Шпунт. По мнению эксперта, кризис связан и с тем, что парламентская оппозиция игнорирует обсуждаемые в обществе вопросы, не заявляя своей позиции. «Есть поведение Центробанка с учетной ставкой. Есть силы в обществе, которые считают, что поведение ЦБ правильно, есть люди, которые считают его абсолютно неправильным. Но партии не высказались. Очень громкая тема миграции, но ни одна партия не выработала меморандума о миграции. Очень горячая тема — платформенная занятость и экономика, у нее есть энергичные противники и сторонники, но партии не выработали мнение по этому поводу. Отсюда и у власти к ним нет интереса, и у избирателей», — говорит профессор. Тренды 2025 года В политическом смысле 2025 год будет последней репетицией перед выборами в Госдуму-2026. Руководитель компании «Маркком» Сергей Маркелов выделяет четыре тренда, которым будут следовать партии при подготовке к большой кампании. «Первые тренд — это демонстрация возрастания своей устойчивости в условиях СВО с помощью пропагандистских инструментов. Так будет действовать, в первую очередь, „Единая Россия“, которая чувствует себя надежнее всего», — считает политолог. «Второй тренд — работать так, чтобы не сделать хуже и остаться в уже существующей электоральной нише. И третий — рассчитать „замах“ и попробовать, несмотря на весь пессимизм, связанный с особенностями формирования политического поля, сделать неожиданные ходы и укрепления, которые принесут партии электоральные очки», — добавил Маркелов. Четвертый тренд, который станет еще более актуальным в 2025 году, — развитие личных брендов и угасание партийных. «Партийные бренды проигрывают личным. Мы все чаще видим индивидуальные проекты. К ним можно отнести Александра Хинштейна, Сардану Авксентьеву, Дмитрия Гусева. Они тоже идут не слишком шумно, с кучей рамок и ограничений, но все же заметны. И когда эти люди попадают в федеральную повестку, лишь в скобках указывается, что они члены партий», — отмечает политолог. Этот же тренд выделил в беседе с агентством и Александр Шпунт: «Главное, с чем столкнутся партии в следующем году — это с отсутствием у избирателя интереса к партийной идентичности, чтобы кого-то с какой-то партией связывать. Есть яркие депутаты в Госдуме — Ярослав Нилов, Дмитрий Гусев, Станислав Наумов, но люди не знают, к каким они фракциям принадлежат. Вот где главная партийная задача — заявить себя». Что будет с партиями В большинстве партий парламентской оппозиции назрели масштабные внутренние кризисы. В КПРФ, судя по публикациям в СМИ и анонимных telegram-каналах, идет борьба между «башнями» за место секретаря ЦК партии, которое сейчас занимает 80-летний Геннадий Зюганов. Однако очевидного преемника на пост руководителя партии еще нет. Если обновления не случится до 2026 года, коммунисты могут потерять статус второй политической силы и уступить его ЛДПР. Политолог Маркелов видит шанс КПРФ в том, чтобы обновить свою левую повестку, которая становится все актуальнее, так как роль государства в экономике и общественной жизни усиливается. «Все зависит от того, насколько КПРФ готова сама себе поставить диагноз, а не слушать со стороны, что у них все плохо, что они все теряют. Им нужно будет обновлять левую повестку, потому что она становится актуальной, можно попробовать забрать на себя, что озвучивает Путин — усиление роли государства. Если же они пойдут по инерционному сценарию, будет просто не хуже», — говорит эксперт. Хорошие отношения с АП демонстрирует ЛДПР, декабрьский съезд которой посетил первый замруководителя Сергей Кириенко. Это дает партии надежду на то, чтобы претендовать на второе место. «Интрига выборов следующего года — как вывести ЛДПР на второе место, потому что КПРФ — давний источник недоверия и раздражения», — добавляет Калачев. Результаты выборов президента показывают, что сделать ЛДПР второй партией — задача непростая. Лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий набрал меньше всех кандидатов — 3,2%. В 2024 году партия также лишилась своего последнего и единственного губернатора в Хабаровском крае. Политологи отмечают, что Слуцкому не удалось приблизиться к прежнему авторитету Жириновского, на котором держалась вся партия. «Образ Жириновского держит партию на плаву. Более того, мертвый Владимир Вольфович приносит партии больше, чем живой. Рейтинг партии сейчас выше, чем при его жизни. ЛДПР имеет все шансы выйти на второе место, опередив КПРФ», — подчеркнул Калачев. Приезд Кириенко на съезд ЛДПР трактуют по-разному. Политолог Маркелов усмотрел в этом сигнал, что у партии большие электоральные проблемы, которые в ручном режиме приходится поправлять администрации президента: «Партия действует без подключения мозгов, там некому генерировать креативную часть и заниматься адаптацией к новым условиям. Появление Кириенко — лишнее доказательство того, что нужно заниматься и есть проблемы. На Кириенко им не выехать. Наверняка они уже ждут указаний от „Старой площади“, ждут подхода, как к „Новым людям“ в 2021 году. Но у федеральных кураторов тоже вопросы: что придумать, чтобы переупаковать партию в 2025 году». «Сегодня происходят попытки превратить „старую лошадь в новую лань“, опять происходят личные договоренности Сергея Миронова с президентом. Но кризис в „Справедливой России“ продолжается, партия находится в политической прострации», — говорит Сергей Маркелов. Наиболее оптимистичные прогнозы экспертов связаны с «Новыми людьми». Партия проявляет активность и может рассчитывать на увеличение фракции в Госдуме. Судя по сегодняшним рейтингам, партия может набрать на выборах в Госдуму больше, чем в 2021 году. «С „Новыми людьми“ дела обстоят неплохо. Они ориентированы на ту часть общества, у которой есть запрос на прогресс, на большую открытость, на ту часть общества, которая против архаики, против крайностей в общественной жизни. Судя по рейтингам, у партии все очень неплохо, они активны», — дал оценку Константин Калачев Однако политолог Маркелов предостерегает партию от лишнего популизма, как, например, с законопроектом о запрете курения на ходу. «Пока пытаются играть на популизме, на мелкоточечных делах, по типу запрета курения на ходу или составления ежегодного народного рейтинга чиновников. Председатель партии Алексей Нечаев не вникает в партийные дела, а выступает в качестве „свадебного генерала“. В электоральные процессы влезает Владислав Даванков, но безуспешно. Камень падает, а кругов по воде нет», — считает Маркелов. Реформа партийной системы Назревшие изменения в партийной системе могут произойти уже в 2025 году, если партии не сумеют самостоятельно обновиться. Они начнутся как минимум с «переупаковки» существующих партий, а как максимум — с их замены на новые, — считают эксперты. По мнению Сергея Маркелова, реформирование системы может привести к росту напряжения, однако Владимир Путин готов их согласовать, если ему правильно донести необходимость перемен. «Предпосылки для перемен есть, но это создаст напряжение. Любая перезагрузка такого сложного механизма — это риски. Кириенко сумел продавить новую конфигурацию в 2021 году с помощью „Новых людей“ и разрушил эпоху четырех партий, но это был 2021 год, а не 2022 или другой. Президент в хорошем смысле дерзкий и готов идти на риски. Вопрос в том, насколько качественно будет выстроена коммуникация с ним. Как будет аргументировано», — убежден Маркелов. По словам политолога, ожидать стоит проекта, схожего с «Новыми людьми» в 2021 году, но не глубинных реформ. «При нынешних обстоятельствах крупные изменения будут продвигаться крайне сложно. Но можно сделать это быстрыми и ковбойскими способами, как это было с „Новыми людьми“. С помощью денег, админресурса и прочего. Либо быстрым революционным способом, либо никак», — резюмировал эксперт.