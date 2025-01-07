Нефтяники ХМАО меняют стратегию из-за падения доходов

2024 год стал испытанием для нефтяной отрасли. Добыча полезных ископаемых снизилась, прибыль упала, а количество убыточных предприятий выросло. Несмотря на трудности, нефтяники продолжают развиваться и искать возможности для роста. Что происходит и как компании ХМАО справляются с вызовами — в материале URA.RU.
Добыча падает, убытки растут
За 2024 год в регионе добыли 205 миллионов тонн нефти, согласно данным департамента недропользования ХМАО, вместо ожидаемых 222 млн. «В этом году в Югре прогнозируется добыча нефти в объёме порядка 205 млн тонн», — сообщили корреспонденту URA.RU в департаменте.
Снижение добычи привело к сокращению прибыли нефтяных компаний региона на 32%, составив 1,45 трлн рублей. Убытки увеличились более чем вдвое: с 13,5 млрд до 31,5 млрд рублей. «Доля убыточных организаций добывающего сектора достигла 42,9%, что на 6,9% выше показателя 2023 года», — отметили аналитики Тюменьстата.
Трудности не обошли стороной даже крупнейших игроков нефтяного рынка. По данным финансовых отчетов, прибыль «Сургутнефтегаза» за первое полугодие упала в три раза. Схожие проблемы испытывает и «Лукойл», где за девять месяцев доходы сократились на 63%.
Тем не менее полного краха удалось избежать. «2024 год стал периодом стабилизации для российской нефтяной отрасли: скидка на нефть снизилась до $10–13 за баррель, экспортные маршруты в Индию и Китай укрепились, а компании адаптировались к новым условиям сбыта. Однако давление санкций, высокие логистические издержки и сложности нефтепереработки продолжают снижать рентабельность», — подчеркнул эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Санкции и дроны
Западные санкции усилили давление на нефтяные компании: ограничение экспорта полезных ископаемых из России, задержки танкеров и сложности с банковскими операциями привели к росту расходов. «Стратегия Запада направлена на постоянное повышение издержек при экспорте российской нефти. Эти трудности коснулись фактически всех предприятий, в том числе работающих в ХМАО», — отметил Юшков.
Запрет на поставки европейского оборудования вынудил нефтяников искать альтернативы. Это увеличило стоимость технологий и замедлило внедрение новых решений. «Очереди за нефтяным оборудованием на российских предприятиях привели к его удорожанию и увеличению сроков ожидания», — добавил эксперт.
Ситуацию усугубили атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Вместо плановых ремонтов НПЗ пришлось тратить дополнительные средства на устранение последствий атак.
Новые месторождения — ключ к восстановлению
Несмотря на трудности, нефтяники продолжают развивать новые территории добычи. В 2024 году «Сургутнефтегаз» получил лицензию на участок «Похорский 1». Компания «Лукойл-Западная Сибирь» приобрела Южно-Хангокуртское месторождение и начала эксплуатацию Северо-Ягунского месторождения в Югре. «Для работы на этих участках используются современные 3D-технологии, которые помогают точнее определять перспективные ловушки углеводородов», — сообщили в пресс-службе «Лукойла».
Региональные власти поддерживают развитие отрасли, предоставляя льготы для добычи ТРИЗ (трудноизвлекаемых запасов нефти). «Автономный округ системно расширяет специальный налоговый режим (НДД), включая участки с трудноизвлекаемыми запасами», — сообщили URA.RU в департаменте недропользования ХМАО.
Производителям нефтяного оборудования предлагают выгодные условия в промышленных парках региона и особой экономической зоне в Нягани. Эти меры направлены на снижение технологической зависимости отрасли от импорта.
Нефтяные компании, в свою очередь, помогают властям развивать регион, инвестируя в социальные проекты. «В 2024 году на развитие социальной сферы Югры нефтяники направили около девяти миллиардов рублей в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве», — рассказали в окружном правительстве.
Чего ждать в 2025 году
В 2025 году в Югре планируют добыть 208–212 млн тонн нефти, но эти цифры могут быть скорректированы. «Россия продолжает сокращение добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК+. Фактические объёмы будут уточнены Министерством энергетики», — сообщили в департаменте внутренней политики ХМАО.
Для устойчивого развития отрасли власти делают ставку на освоение новых ресурсов. Регион подготовил четыре перспективных территории с запасами порядка трёх миллиардов тонн нефти, которые планируется лицензировать в 2025 году. «Мы готовим предложения по лицензированию этих участков», — заявлял губернатор Югры Руслан Кухарук во время своего послания жителям.
Основной задачей нефтяников в 2025 году, по мнению экспертов, станет оптимизация затрат. «Компании должны продолжать оптимизировать маршруты экспорта, схемы расчётов, снижать издержки и повышать рентабельность», — подчеркнул Юшков.
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