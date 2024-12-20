«Дочка» «Лукойла» получила нефтяное месторождение в ХМАО за 140 миллионов рублей

Компания «Лукойл-Западная Сибирь», дочернее общество «Лукойла» в ХМАО, получила лицензию на Южно-Хангокуртское нефтяное месторождение. Итоговая стоимость участка недр составила почти 138 миллионов рублей. Информация об этом содержится в протоколе рассмотрения заявок, который есть в распоряжении агентства URA.RU.
«ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ предоставляется право пользования участком недр „Южно-Хангокуртский“ как единственному участнику аукциона. Заявка признана соответствующей требованиям Закона РФ „О недрах“, правилам проведения аукциона и аукционной документации. Итоговая цена — 137 972 650 рублей», — говорится в решении комиссии. Компания обязана уплатить 13,8 миллиона рублей в качестве первого платежа и государственную пошлину до 17 января 2025 года, уточняется в документе.
Аукцион проводился в рамках приказа Минприроды России и Роснедр. Участок недр «Южно-Хангокуртский» расположен в Октябрьском и Советском районах ХМАО. Его площадь составляет 231 квадратный километр, и он предназначен для разведки и добычи нефти. Компания «Лукойл-Западная Сибирь» была единственным участником аукциона и является ключевым подразделением «Лукойла» в регионе, занимающимся добычей углеводородов.
Агентство URA.RU направило запросы в компанию «Лукойл-Западная Сибирь» с просьбой раскрыть планы по разработке участка. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Роснедра проводили аукцион на участок «Южно-Хангокуртский» с ноября 2024 года. Лицензия предоставляется на 25 лет для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.
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