Россия заполнит магазины недорогими товарами от конкурента Китая

Почему Пекин не против

13 января 2025 в 02:01 Размер текста - 17 +

Россия получит от Вьетнама много нужных товаров народного потребления, отметил эксперт Василий Кашин Фото: Илья Московец © URA.RU Россию заполнят недорогими товарами и продуктами из конкурирующей с Китаем страны. Премьер-министр Михаил Мишустин посетит 14—15 января Вьетнам с государственным визитом. Как объяснили эксперты URA.RU, Москва намерена укрепить экономические и торговые связи с Ханоем, чтобы помешать США включить Вьетнам в свои антикитайские альянсы. Поездка премьер-министра России Михаила Мишустина во Вьетнам нужна для решения проблем во взаимных расчетах, отметили эксперты Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава российского правительства проведет переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном. Стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание уделят реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, говорится на сайте правительства. Мишустин в Ханое проведет также встречи с руководством государственных и парламентских органов власти Социалистической Республики. По итогам переговоров планируется подписание документов. Россия хочет расширить военно-техническое, агропромышленное и торговое сотрудничество с Вьетнамом, для этого нужно решить проблему с взаимными расчетами, объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Нам важно найти способы нарастить торговлю с этой страной в условиях санкций, потому что во Вьетнам из Китая постепенно переходит большое количество предприятий, производящих потребительские товары. В основном это низкотехнологичная, но массовая, недорогая и важная для быта человека продукция — текстиль и техника. У Вьетнама большой потенциал для наращивания экспорта, поэтому мы заинтересованы в таком сотрудничестве», — сказал эксперт. У России сейчас положительное торговое сальдо со многими странами, в том числе и с Вьетнамом, из-за чего за рубежом у нас накапливаются средства, которые необходимо использовать рационально и эффективно, добавил политолог. «Кроме того, у нас самих есть возможность продавать высокотехнологичную сложную продукцию партнерам. Несколько лет назад Ханой заинтересовался системой управления воздушным движением, которую разработал оборонный холдинг „Алмаз-Антей“, поэтому тем для разговора будет достаточно», — резюмировал он. Вьетнам нуждается в российских технологиях для строительства собственной АЭС, полагают политологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экономические отношения России и Вьетнама уступают уровню политических, которые традиционно остаются теплыми, считает научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИКСА РАН Елена Никулина. Двигателем экономических связей двух государств может стать большой проект по строительству АЭС для Ханоя, полагает она. «Сейчас Вьетнам остро нуждается в электроэнергии и стал задумываться о развитии ядерной энергетики. Возможно, переговоры премьеров затронут этот вопрос. Вьетнам, в свою очередь, важен для России как направление диверсификации внешнеэкономических связей. Промышленный и финансовый вес Ханоя растет, ВВП республики увеличивается на 7-8% в год», — напомнила собеседница агентства. Нужно отладить торговые отношения России и Вьетнама так, чтобы они не стали жертвами американских и европейских санкций, поэтому премьер Мишустин едет в Юго-Восточную Азию, согласился с Кашиным директор Института политических исследований Сергей Марков. Он отметил, что экономика республики опережает по темпам роста китайскую. В этих условиях Ханой нуждается в высокотехнологичной российской продукции — машиностроительного и станкового оборудования, сказал эксперт. Статья по теме Мишустин показал, что Россия будет продавать странам БРИКС «Есть множество конкретных задач, которые предстоит решить двум странам: как продавать российскую нефть во Вьетнам, когда строить там новую АЭС, как обмениваться сельскохозяйственной продукцией. У них есть тропические фрукты, которые потом попадают на полки наших магазинов. А мы им продаем зерно и мясо. Кроме того, нужно развивать российский туризм во Вьетнаме, а также стимулировать жителей этой страны ехать к нам в качестве туристов, потому что они тоже становятся богаче. У Ханоя и Москвы много совместных проектов, в том числе по добыче полезных ископаемых. Крупный бизнес ориентируется на правительственные решения, получает субсидии и кредиты от государства, поэтому он будет ждать итогов встречи премьеров», — поделился мнением политолог. Внимание отечественного руководства объясняется и геополитическими интересами, добавил Марков. «Важно, чтобы США не переманили Вьетнам в свои военные коалиции в Азии, в частности, в AUKUS, в котором состоит Австралия, Великобритания и США. Штаты и ЕС пытаются выстроить в Азии экономическую цепь, связав Индию с Европой и тем самым вытолкнув из региона Китай. С этой точки зрения Вьетнам очень ценный игрок, которого хотят заполучить американские политики. Ханой настроен несколько антикитайски, поэтому с ним нужно работать, чтобы не допустить крена в сторону Запада», — подчеркнул он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россию заполнят недорогими товарами и продуктами из конкурирующей с Китаем страны. Премьер-министр Михаил Мишустин посетит 14—15 января Вьетнам с государственным визитом. Как объяснили эксперты URA.RU, Москва намерена укрепить экономические и торговые связи с Ханоем, чтобы помешать США включить Вьетнам в свои антикитайские альянсы. Глава российского правительства проведет переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания республики Чан Тхань Маном. Стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание уделят реализации совместных проектов в области энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах, говорится на сайте правительства. Мишустин в Ханое проведет также встречи с руководством государственных и парламентских органов власти Социалистической Республики. По итогам переговоров планируется подписание документов. Россия хочет расширить военно-техническое, агропромышленное и торговое сотрудничество с Вьетнамом, для этого нужно решить проблему с взаимными расчетами, объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Нам важно найти способы нарастить торговлю с этой страной в условиях санкций, потому что во Вьетнам из Китая постепенно переходит большое количество предприятий, производящих потребительские товары. В основном это низкотехнологичная, но массовая, недорогая и важная для быта человека продукция — текстиль и техника. У Вьетнама большой потенциал для наращивания экспорта, поэтому мы заинтересованы в таком сотрудничестве», — сказал эксперт. Экономические отношения России и Вьетнама уступают уровню политических, которые традиционно остаются теплыми, считает научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИКСА РАН Елена Никулина. Двигателем экономических связей двух государств может стать большой проект по строительству АЭС для Ханоя, полагает она. «Сейчас Вьетнам остро нуждается в электроэнергии и стал задумываться о развитии ядерной энергетики. Возможно, переговоры премьеров затронут этот вопрос. Вьетнам, в свою очередь, важен для России как направление диверсификации внешнеэкономических связей. Промышленный и финансовый вес Ханоя растет, ВВП республики увеличивается на 7-8% в год», — напомнила собеседница агентства. Нужно отладить торговые отношения России и Вьетнама так, чтобы они не стали жертвами американских и европейских санкций, поэтому премьер Мишустин едет в Юго-Восточную Азию, согласился с Кашиным директор Института политических исследований Сергей Марков. Он отметил, что экономика республики опережает по темпам роста китайскую. В этих условиях Ханой нуждается в высокотехнологичной российской продукции — машиностроительного и станкового оборудования, сказал эксперт. «Есть множество конкретных задач, которые предстоит решить двум странам: как продавать российскую нефть во Вьетнам, когда строить там новую АЭС, как обмениваться сельскохозяйственной продукцией. У них есть тропические фрукты, которые потом попадают на полки наших магазинов. А мы им продаем зерно и мясо. Кроме того, нужно развивать российский туризм во Вьетнаме, а также стимулировать жителей этой страны ехать к нам в качестве туристов, потому что они тоже становятся богаче. У Ханоя и Москвы много совместных проектов, в том числе по добыче полезных ископаемых. Крупный бизнес ориентируется на правительственные решения, получает субсидии и кредиты от государства, поэтому он будет ждать итогов встречи премьеров», — поделился мнением политолог. Внимание отечественного руководства объясняется и геополитическими интересами, добавил Марков. «Важно, чтобы США не переманили Вьетнам в свои военные коалиции в Азии, в частности, в AUKUS, в котором состоит Австралия, Великобритания и США. Штаты и ЕС пытаются выстроить в Азии экономическую цепь, связав Индию с Европой и тем самым вытолкнув из региона Китай. С этой точки зрения Вьетнам очень ценный игрок, которого хотят заполучить американские политики. Ханой настроен несколько антикитайски, поэтому с ним нужно работать, чтобы не допустить крена в сторону Запада», — подчеркнул он.