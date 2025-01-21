Глава Приморья терпит фиаско, пытаясь подчинить скандальную думу

Скандальная дума Спасского района в Приморье, которая девять лет конфликтовала с исполнительной властью, может вновь перейти под контроль местного олигарха Всеволода Ию. По словам собеседников агентства, в районе почти не работает провластный админресурс, на который сделал ставку приморский внутрипол, формируя списки кандидатов. Судя по сегодняшней расстановке сил, роспуск органа, который инициировали власти в 2024 году, оказался напрасным. Досрочные выборы, назначенные на 16 февраля, могут стать главной интригой этого политического сезона, ведь от их итогов будет зависеть исполнение муниципальной реформы.
Непотопляемые аграрии
Дума Спасского района уже второй срок подряд, с 2015 года, конфликтует с местными властями. «Единой России» не удавалось получить там большинство, и думой правили ресурсные оппозиционные игроки. В 2015 году ЕР победила лишь в восьми одномандатных округах из 15 и осталась без большинства. В 2016 году суд даже признавал итоги недействительными.
На прошлых выборах в 2021 году больше всего мандатов взяла «Партия дела». От нее избралось пять депутатов, в то время как от КПРФ, ЛДПР и «Единой России» по два. Также в думу прошли четыре самовыдвиженца. Спикером стал избранный от «Партии дела» Всеволод Ию, который до этого возглавлял Чкаловское сельское поселение. Многие избранные от других партий депутаты были его сторонниками, поэтому Ию стал полновластным руководителем думы.
Информация об Ию в открытом доступе практически отсутствует. Известно лишь, что он был спикером думы и главой Чкаловского поселения. Однако агентство выяснило, что он — влиятельный бизнесмен, обладающий главным для этой территории ресурсом — землей. Почти вся экономика района построена на сельском хозяйстве. Основные предприятия — «Спасский мясопродукт», «Спасский промкомбинат», «Спасский хлеб», «Хлебсервис». Они контролируют порядка 50% от всего рынка в районе.
«Ию большой землевладелец, ему принадлежат огромные участки, которые необходимы сельхозпредприятиям. А поскольку Спасский район сельскохозяйственный, Ию, имея землю, контролирует большое количество людей и ресурсов. Дума нужна ему, потому что именно она занимается выделением земель в муниципалитете», — объясняет инсайдер агентства, близкий к политическому истеблишменту Приморья.
Самая скандальная дума
Контролируемая оппозицией дума регулярно конфликтовала с местной администрацией. В плохой коммуникации депутатов обвинял даже губернатор Олег Кожемяко. Народные избранники пропускали заседания, на которых должен был приниматься бюджет, давили этим на главу района. Последней каплей стал саботаж муниципальной реформы, по которой Спасский район должен был объединиться с городом и стать Спасским городским округом.
«Я категорически против объединения с городом. От этого выиграют только горожане, а жители района проиграют. Все финансирование уйдет в город», — говорил председатель думы.
В июле 2024 года приморские власти забрали у Ию Спасскую думу. Ее покинули сразу девять депутатов, сославшись на личные мотивы. Орган оказался неправомочным, и на 16 февраля 2025 года назначили досрочные выборы. По словам источников, заслугу приписывал себе приморский внутриполитический блок в лице вице-губернатора Сергея Ефремова, который заключал договоренности с каждым кандидатом, искал слабые стороны и подходы.
Реванш
Но власти рискуют в третий раз проиграть эти выборы. Группа Ию пытается вернуть власть в районе: от нее выдвигается порядка семи кандидатов, и их шансы на победу велики. Если изберется хотя бы пять депутатов, они смогут влиять на принятие бюджета.
В первом округе выдвинулся соратник Ию и бывший зампред его думы Вячеслав Гнездилов (ЛДПР). От «Единой России» против него идет малоизвестный кандидат, начальник кассы «Почты России» в Спасске Наталья Кедровская. В четвертом округе в порядке самовыдвижения на выборы заявилась депутат думы Чкаловского поселения Евгения Куликова. Она будет соперничать с единоросской Еленой Иващенко, заведующей Спасским интернатом. От пятого округа избирается сам Всеволод Ию. Избирком зарегистрировал его лишь со второго раза.
Округ №14 закреплен за единороссом Евгением Марченко, однако партийная принадлежность не так важна, как бэкграунд кандидата. Марченко был депутатом распускаемой думы и работал под началом Ию. Агентство выяснило, что он в 2023 году пропустил 7 из 15 заседаний думы, а подобные вещи согласовывались с Ию. Прогулы депутатами заседаний считались инструментом давления на районную администрацию.
Есть и другие нежелательные для власти кандидаты. От округа №10 выдвигается Галина Манойленко, которая три срока подряд была главой Дубовского поселения и регулярно привлекала внимание СМИ к местным проблемам, из-за чего стала аллергичной. Против нее ЕР выставила спойлера с такой же фамилией Евгению Манойленко.
По подсчетам агентства, не согласованным кандидатам могут отойти не менее пяти мандатов. Это значит, что треть думы не будет подконтрольна властям, и что они смогут влиять на принятие бюджета.
Сам Всеволод Ию в беседе с URA.RU выразил пессимизм и заявил о многочисленных нарушениях, которые происходят с «независимыми» кандидатами. «Мы рассчитываем, надеемся на благоприятный исход, что все будет делаться на законных основаниях. Но сегодня это не так. Например, одного из кандидатов, военнослужащего Максима Шумара (самовыдвиженец, округ №9) выдернули в часть и потребовали написать рапорт, на каких условиях он подался в депутаты», — рассказывает предприниматель.
По словам Ию, случай Шумары — не единственный. «В третьем округе выдвинулась Светлана Ведерникова. Она воспитатель в социально-реабилитационном центре. Ее вызвало руководство и предложило написать заявление на увольнение или отозвать свою кандидатуру», — утверждает Ию.
Админресурс не поможет
Однако слова экспертов наводят на мысль, что аграрный олигарх скромничает или лукавит. Политический консультант Вячеслав Беляков считает, что у группы Ию есть все шансы вновь подчинить себе орган.
«Конечно, риски для власти есть, и риски существенные. Поскольку выборы будут не в единый день голосования, а муниципальные выборы в целом по стране не пользуются популярностью у избирателей, явка будет низкой. Поэтому будет технологическая война приводов на участки, в которой внутрипол будет воевать с районными элитами в лице Ию. Полагаю, явка будет менее 10%, поэтому где-то вопрос получения мандата будет решаться единичными голосами. В этой ситуации преимущество не у больших начальников из Владивостока, а у обычных местных жителей. Возможность того, что победят не согласованные кандидаты, достаточно высока», — говорит Беляков.
В Спасском районе, учитывая его сельскохозяйственную направленность, слабо работает административный ресурс. «Удельная доля административного ресурса здесь ниже, чем там, где нет ничего, кроме магазинов и администрации. В Спасском районе много сельхозпредприятий, и людей там точно не меньше, чем чиновников администрации. Админресурс, фактически, сконцентрирован в одних руках», — резюмировал политконсультант Беляков.
Доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин полагает, что губернатору Кожемяко не удается решить внутренние проблемы в Приморье, так как он ориентирован на работу вне региона и не обращает внимания на места. «Это специфика дальневосточной периферии: очень мало обращают внимания на места. Спасский район очень непростой был всегда. Там много разных групп интересов. Они не глобального характера, но тем не менее. Очень много связано с тем, что Кожемяко до конца не смог решить те внутренние проблемы, которые есть у него в крае. Нежелание или неумение решать эти задачи создают нехорошее настроение. Это нежелание или неумение решать задачи связано с качеством управленческого аппарата, это создает нехорошее настроение. Однако не думаю, что в случае провала выборов для Кожемяко будут серьезные последствия. Она занимает высокие позиции по всем рейтингам, на хорошем счету у федеральной власти», — говорит эксперт.
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