Полиция должна собеседовать россиянок перед свадьбой с мигрантами

Представители МВД должны собеседовать пары перед подачей заявления в ЗАГС, чтобы искоренить фиктивные браки русских женщин с мигрантами, желающими получить вид на жительство, считают опрошенные агентством эксперты. Какие еще меры необходимо предпринять для искоренения одной из самых популярных схем мошенничества — разбиралось URA.RU.
Фиктивный брак всегда был популярной схемой мошенничества у мигрантов как России, так и всего мира. До конца 2024 года с помощью русских женихов и невест иностранцы в течение 6-12 месяцев могли получить разрешение на временное проживание и вид на жительство. Сегодня иностранец может получить гражданство РФ, если у него в браке родился ребенок. Если за три года пополнения в семье не случилось, то иностранец имеет право на ВНЖ, и только через два года после этого он сможет претендовать на русский паспорт. Другими словами, законы усложнились, но этого недостаточно, уверены эксперты.
В 2024 году МВД опубликовало свежую статистику фиктивных браков, заключенных с участием мигрантов. С 2021-2023 год было выявлено более четырех тысяч таких случаев. А за 2024 год более 300 аналогичных дел находятся на рассмотрении. Львиная доля преступлений пришлось на фиктивные браки с представителями мусульманских стран.
В январе 2025 года силовые структуры продолжают сообщать о фактах брачного мошенничества, так, 20 января, стало известно, что жительница Красноярска получила год условно за фиктивный брак с азербайджанином.
Что необходимо изменить в законодательстве
Одной из мер, которая могла бы отбить желание заключить фиктивный брак как у русской невесты, так и у жениха-мигранта, могли бы стать обязательные собеседования перед подачей заявления в ЗАГС. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
«Для такой работы можно привлечь полицейских, которые будут задавать простые вопросы парам, собирать анкеты и проверять достоверность совместного проживания семьи», — считает Крупнов.
Между тем в конце прошлого года был принят закон, усложняющий жизнь брачным аферистам. Теперь мигранту для легализации придется прожить в браке минимум три года. Однако этого мало, чтобы полностью решить проблему брачных мошенников, считает председатель национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Он уверен, что
для решения этой проблемы необходимо обратиться к иностранному опыту, в частности, схеме, которая применяется в Соединенных Штатах Америки.
«В США обмануть власти фиктивными браками практически невозможно. Там, кроме долгих собеседований и скрытых камер, у супругов проверяют даже мусорные пакеты, чтобы подтвердить или опровергнуть факт совместного проживания. В России же любой 20-летний мигрант может подать заявление с 75-летней бабушкой, при этом работник ЗАГСа не обратит на это должного внимания, а что дальше происходит с якобы „семьей“ никого не волнует», — заявил Кабанов.
Беседы с провокационными вопросами перед браком — обязательное условие в Соединенных Штатах Америки. Чтобы получить заветное гражданство или Грин-карту, мигранту приходится долго и упорно доказывать чистоту своих намерений. Кроме того, перед беседой поведение пары снимает скрытая камера. Кадры позже анализируют специалисты. Таким образом, процесс легализации через брак в штатах может затянуться на несколько лет. В это время иностранцу еще придется собрать пачки доказательств — это может быть переписка в мессенджерах, совместные фотографии дома и на отдыхе, счета в банке, банковские карты и общее проживание.
Противники ужесточения брачного законодательства
Дальнейшее ужесточение законов по аналогии с Америкой считает неуместным глава Федерации мигрантов России Вадим Каженов. По его мнению, принятых мер в отношении фиктивных браков более чем достаточно.
«Хватит и того, что что мигранту гражданство РФ по браку можно получить, только имея совместного ребенка.Такие браки априори не могут быть фиктивными. Остальные проблемы решил новый закон. В прошлом году количество ложных семей было мизерным», — заявил президент Федерации.
Что грозит женщинам за вступление в фиктивный брак
Чаще всего россиянки соглашаются на фиктивные браки с мигрантами ради денег. Цены варьируются от ста тысяч до одного миллиона рублей, в зависимости от региона. Но за это
женщины несут реальную уголовную ответственность. Суд на основании доказательств, вправе рассмотреть дело как «Организация незаконной миграции», статья предусматривает наказание до 5 лет тюрьмы. Мигрантам тоже грозит уголовная ответственность с реальным сроком.
«По ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ) мигрант может получить срок до 5 лет. Наказание достаточно приемлемое, учитывая, что по статистике МВД РФ большее количество правонарушений и преступлений совершается мигрантами», — уточнила семейный юрист Анна Фролова.
Кроме того иностранцам за фиктивный союз грозит — аннулирование всех документов, ранее выданных на основании брака и принудительная депортация из страны. По данным МВД, в 2024 году таким образом были отменены 107 РВП и 75 ВНЖ на основании признания судом брака недействительным.
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