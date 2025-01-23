Путин сблизил россиян и бизнес для достижения целей на 2030 год

Президент Владимир Путин сблизил россиян и бизнес для достижения национальных целей на 2030 год. На заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) 23 января глава государства заявил, что предпринимательство — это патриотичное и благородное дело. Как объяснили эксперты URA.RU, президент делает ведение своего дела более привлекательным для россиян, потому что от этого зависит место страны в мире.
В начале встречи президент отметил, что находится с участниками заседания в постоянной, плотной работе. Члены правительства, представители бизнес-структур, мэры и губернаторы собрались для рассмотрения обновленной Стратегии деятельности АСИ до 2030 года. «Этот важнейший документ должен в полной мере учитывать вклад АСИ в достижение национальных целей развития и, безусловно, те кардинальные перемены, которые происходят и в России, и во всем мире», — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что вызовы в области демографии — ключевые для страны. Исходя из этого, президент обозначил основные принципы, которые нужно учитывать при реализации инициатив АСИ. Ими стали поддержка материнства и детства, улучшение качества социальной сферы, рост качества жизни в малых городах, улучшение условий ведения бизнеса.
“Вся наша страна должна быть в авангарде формирования более справедливой модели развития — модели, основанной на незыблемых ценностях: это традиционная многодетная семья, это свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, это благополучие и справедливость. Именно такие ценности пронизывают инициативы АСИ”, — добавил Путин.
Отдельное внимание президент отвел предпринимательству. По его словам, прямая задача АСИ — открыть простор для частной инициативы, молодые люди должны видеть больше возможностей для самореализации на малой родине. «Чтобы в России создавались и наращивали обороты тысячи новых компаний, в том числе из отдаленных, труднодоступных населенных пунктов, чтобы российские бренды уверенно выходили и на зарубежные рынки», — заявил президент.
Глава государства выразил уверенность, что «быть предпринимателем — это патриотично», потому что это создает новые рабочие места, развивает экономику страны. Важная задача АСИ — повышение роли делового сообщества в социальном развитии, отметил Путин.
Путин повышает привлекательность предпринимательства и роль бизнеса в жизни людей ради развития страны, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. «Президент заботится о том, чтобы Россия была современной и инновационной. Создание АСИ — его личная инициатива. За годы существования поданы более полумиллиона заявок. Это и фундаментальные, и прикладные вещи. Сейчас, например, предлагаются технологии уборки и утилизации разлившегося мазута в Краснодарском крае. Есть социальные проекты и в других сферах. Многое уже внедрено и работает», — заявил депутат.
Новая стратегия развития агентства охватывает приоритетные социально-экономические цели, обозначенные Путиным до 2030 года, рассказал URA.RU член наблюдательного совета АСИ, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Главная миссия — это создание возможностей для самореализации молодых лидеров, способных вывести Россию на передовые позиции в мире, строить страну, в которой хочется жить и работать, — сообщил участник заседания.
— Народосбережение — ключевой вызов России будущего. Поэтому сегодня обсуждались и социальная инициатива, и технологическая, и предпринимательская”.
Главная задача АСИ — формировать новые смыслы, которые затем лягут в основу работы власти, объяснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Работа агентства позволяет не только реализовать прорывные идеи россиян, но и служит «кузницей кадров», готовит кадры для разных областей, в том числе и в политике. В качестве примера политолог привел губернатора Новгородской области Андрея Никитина, который ранее возглавлял АСИ.
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