ХМАО вошел в топ лучших регионов рейтинга АСИ по итогам 2024 года

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ лучших регионов интегрального рейтинга Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Об этом на заседании наблюдательного совета АСИ сообщила гендиректор Светлана Чупшева.
«Третьим регионом стала республика Татарстан, поднявшись на две позиции. Далее в десятку входят Тюменская область, ХМАО, Московская, Сахалинская, Нижегородская области и республика Башкортостан», — сообщила во время онлайн-трансляции Чупшева. На первом месте — Москва, на втором — Санкт-Петербург.
Особо отметила заслуги Югры в части развития креативных индустрий директор дивизиона развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-Заде. «Наши ресурсные регионы, такие как Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень и Сахалин, формируют стратегии, которые можно условно назвать креативной индустрией „Новая нефть“. И берут на себя роль инвесторов в новой растущей отрасли креативной экономики», — отметила Черкес-Заде.
Югра продолжает удерживать высокие позиции в рейтингах развития регионов России. Регион подтверждает эффективность в различных сферах экономики.
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