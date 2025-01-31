В ЕР раскрыли, как страна отметит 80-летие Победы

Рекордное количество идеологических мероприятий запланировали единороссы на заседании организационного комитета «Наша победа». Они будут посвящены пропаганде Великой Отечественной войны и СВО не только в России, но и в 80 странах. Высокая активность обусловлена тем, что 2025-й объявлен Годом защитника Отечества, а также празднованием 80-летия Победы.
Заседания оргкомитета «Наша победа» проходят с 2020 года. На нем обсуждаются все патриотические партийные акции, которые объединены в партпроекте«Историческая память». Председатель общественного совета проекта — директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Координатором до назначения в Курскую область был Александр Хинштейн. Недавноего сменил глава исполкома партии Александр Сидякин.
«Программа действий запланирована насыщенная. Еесодержание во многом определяется тем, что 2025-й год глава государства Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. А также — празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это создает дополнительные стимулы для широкого распространения объективной информации о ключевых событиях прошлого, об их значении для отечественной и мировой истории. Ценность такой работы очевидна как никогда. И для ее ведения оргкомитетом созданы эффективные, отлаженные механизмы», — начал мероприятие Якушев.
В первую очередь участники заседания подвели итоги работы 2024 года. Среди главных достижений выделили появление еще семи городов трудовой доблести (теперь их 70), появление в 1400 музеях экспозиций, посвященных участникам СВО, привлечение двух миллионов человек к написанию «Диктанта Победы», открытие 111 памятных досок на зданиях школ, где учились герои СВО.
Были и другие достижения. Директор Российского военно-исторического общества (ВРИО) Виталий Мартынюк рассказал о создании альбома и серии книг о нацистах: «В прошлом году вышел большой альбом «Нацистский геноцид народов СССР» с сотнями фотографий. Вышла серия книг под единым названием «Черная книга», где отражены преступления нацистов Второй Мировой войны».
Анонсировать планы на 2025 год начал Сергей Нарышкин. Он заявил, что партия вновь проведет конкурс школьных и вузовских музеев и озвучил дату «Диктанта Победы». В 2025 году он пройдет 25 апреля.
«В течение года продолжим развивать новые форматы патриотического просвещения, ориентированные на молодежь. Уже весной инициируем акции „Автопробег Победы“, „Письмо герою“, „Окна Победы“ и другие. Принципиально важно, чтобы эти мероприятия охватили самый широкий круг наших граждан, побудили их задуматься о значении Великой Отечественной войны в судьбе нашей страны, в судьбе Европы и мира», — отметил он.
Мартынюк пообещал, что в 2025 году не останется ни одной школы, на которой не будет памятной доски в честь учившегося там героя СВО. «Постараемся эту работу максимально активизировать, чтобы в год защитника Отечества не осталось ни одного героя, кому бы не была установлена такая памятная доска. Это крайне важная воспитательная функция для нашего подрастающего поколения», — заявил Мартынюк.
Он добавил, что в 2025 году директор ВРИО будет участвовать в строительстве мемориального комплекса «Донецкое море» и комплекса на реке Миус. По его словам, всего будет создано не менее 25 памятников, бюстов и объектов. К празднованию победы организация готовит около 300 мероприятий.
Подключившийся к совещанию по видеоконференцсвязи врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что помогать нужно не словом, а делом, и тут же анонсировал, что на ближайшем заседании облдумы депутаты примут новые меры поддержки для фронтовиков. «Каждый участник или инвалид Великой Отечественной войны будет ежемесячно получать выплату из областного бюджета в размере 20 тысяч рублей. Мы также увеличиваем ежемесячные выплаты для тружеников тыла и детей Победы, вводим новые выплаты для блокадников и узников концлагерей», — объявил глава региона.
К подготовке празднования 80-летия победы намерены подключить более 500 тысяч волонтеров – в том числе, участников СВО, которые уже стали депутатами от ЕР. Для обучения созданы соответствующие центры во всех регионах России, а также 20 центров за рубежом.
Единороссы намерены также увеличить охват стран, где пройдут патриотические мероприятия. Уверенность в успехе этой идеи выразил глава центрального исполкома партии Александр Сидякин. «В прошлом году в „Диктанте Победы“ приняла участие 61 страна. Мы договорились, что в этом году будет 80. Это в наших силах. У нас есть русские дома, есть посольские школы. Это посильно», — заверил единоросс.
Международную повестку подхватил руководитель агентства по делам содружества независимых государств Евгений Примаков. По его словам, уже в феврале в странах СНГ пройдут празднования, посвященные разгрому фашистов под Сталинградом. «Огромное число мероприятий запланировано в странах Евросоюза, вне зависимости от того, что они недружественные. В русских домах в Индии, Камбоджи, Китае, Малайзии Монголии Шри-Ланке и других государствах Азии тоже запланированы тематические акции, кинопоказы, онлайн и офлайн встречи», — заявил Примаков.
Якушев призвал подойти к реализации мероприятий не формально. «Мы чествуем наших ветеранов: фронтовиков, тружеников тыла, детей войны — всех, кто день за днем приближал великую Победу! И, конечно же, не забываем об участниках других военных конфликтов. Участники локальных войн и Специальной военной операции должны быть охвачены вниманием в обязательном порядке. Необходимо, чтобы мероприятия были качественно организованы и прошли на высоком уровне не только в столице, но и в любой точке страны. С одной стороны, мы говорим „спасибо“ ветеранам, с другой — закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения», — отметил секретарь Генсовета партии.
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