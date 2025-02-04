Легендарный сенатор испугал элиты своим влиянием перед выборами

Приближающийся единый день голосования-2025 вызывает все больше напряжения в калужских элитах: они опасаются возможных интриг от бывшего губернатора и сенатора Анатолия Артамонова, правившего областью 20 лет. В отличие от других экс-губернаторов, мечтающих восстановить свою власть, Артамонов до сих пор сохраняет большое влияние не только в законодательной, но и в исполнительной власти региона. В случае, если он примет решение получить контроль над думами — кампания будет непредсказуемой, — говорят источники URA.RU из Калуги.
Культ Артамонова
В сентябре 2025 года в Калужской области состоятся многоуровневые выборы. Избираться будет губернатор, законодательное собрание, городская дума Калуги и думы сельских поселений.
Две недели назад секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев на встрече с журналистами раскрыл четыре региона, где для партии власти будут самые сложные выборы. Среди них оказались Новосибирская, Костромская, Калужская области и республика Коми. И если Новосибирск, Коми и Кострома — на слуху из-за масштабных внутриполитических противоречий, то Калуга в этом «черном списке» выглядит необычно: в последние годы в регионе не было громких федеральных скандалов. Напротив, область получила известность на всю страну благодаря термину «Калужское экономическое чудо».
В начале двухтысячных под руководством правившего Анатолия Артамонова (2000-2020) в бедной Калужской области был совершен индустриальный переворот: в регион пришли десятки иностранных и отечественных корпораций. За 19 лет губернаторства Артамонова объем валового регионального продукта увеличился в 2,6 раза. Объем промышленного производства вырос с 22 млрд рублей в 2000 году до 889 млрд рублей в 2019 году, в 6,3 раза в сопоставимых ценах. Ежегодный объем привлекаемых инвестиций вырос в 2,8 раз, суммарно с 2006 года превысил 1 трлн рублей. С 2000 по 2019 годы в области начали работать 115 крупных промышленных предприятий, среди которых Samsung, Volkswagen, «ПСМА Рус» (совместное предприятие Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroеn), Volvo, Bosco и другие.
Благодаря прежним заслугам и рекордно долгому пребыванию в губернаторском кресле Артамонов остался в Калуге не просто влиятельным, а культовым политиком. В российских регионах мало примеров, когда почти весь кабинет прежнего губернатора остается на своих должностях после ухода начальника. Особенно, когда новый губернатор — не преемник, а назначенец из другой группы. К примеру, в соседней Воронежской области, пришедший на смену Алексею Гордееву губернатор Александр Гусев зачистил почти все правительство предшественника. То же самое происходит и в близкой Вологодской области.
Кому подчиняется правительство
На сегодня из семи заместителей калужского губернатора Владислава Шапши четверо — люди из команды Артамонова. Среди них — Дмитрий Разумовский, который считался протеже Артамонова. Ходят слухи, что сенатор готовил его к губернаторской должности и поэтому за год до своего ухода переместил с поста мэра Калуги на должность вице-губернатора. Посты после ухода прежнего губернатора также сохранили 6 из 10 министров.
Источники агентства уверяют, что Владислава Шапшу, который в 2025 году избирается уже на второй срок, в регионе до сих пор не считают полновластным руководителем. Фактически половина правительства до сих пор ориентирована на Артамонова. Его сторонники есть и в законодательной власти. По оценкам инсайдеров, в областной думе их порядка 7 человек из 40.
Политконсультант Александр Семенов считает, что избавиться от людей Артамонова во власти практически невозможно, для этого у Шапши не хватит влияния. «Артамонов был во власти длительное время, он и его люди очень глубоко пустили корни. Взять их и зачистить — очень сложно, поэтому Шапша просто принимает происходящее. Я думаю, в целом эти люди его устраивают, многие переориентировались на него», — говорит эксперт.
Единственное место, полностью подконтрольное Шапше — это администрация губернатора. Ей руководит Карина Башкатова, человек из политической группы «Обнинских», в которую входит и губернатор, возглавлявший Обнинск с 2015 по 2020 годы. Башкатова также отвечает за выборы в регионе.
Противостояние губернатора и сенатора
Противостояние «Обнинских» и «Калужских» групп влияния — традиционно для региона, и продолжается по сей день. По словам собеседников агентства, они борются за влияние, бюджетные потоки и места во власти еще с 90-х годов. «Шапшу нельзя связывать с кланом Артамонова. Сенатор — из калужского „гнезда“, оттуда же был и бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов, арестованный на днях. Шапша — обнинский. Уже это вызывает трения, но вряд ли они выльются в публичные конфликты на выборах. Все будет решаться в кулуарах», — говорит инсайдер агентства.
В силу сдержанной кадровой политики Шапши, открытого противостояния с сенатором Артамоновым у него не возникает. Однако, по словам инсайдеров агентства из истеблишмента региона, Артамонов не упустит шанс увеличить свое присутствие в заксобрании и гордуме, поскольку его интересы в Калужской области высоки. «Артамонов по-прежнему участвует в распределении финансовых потоков в регионе и заинтересован в усилении своего аппаратного веса. Широкое присутствие его группы в заксобрании и городской думе необходимы ему для продвижения интересов», — делится источник на условиях анонимности.
В случае если сенатор и губернатор не смогут договориться о количестве мандатов, под удар может попасть «Единая Россия», считает доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев. По его словам, группа Артамонова не заинтересована в хорошем результате партии власти, потому что это усилит позиции Шапши.
«Власть в Калужской области отнюдь не монолитна, не настолько хорошо консолидирована. Центр влияния Шапши и центр влияния Артамонова и его клиентелы несопоставим, но мне представляется, что конфронтация даст уменьшение голосов „Единой России“. Потому что группа сенатора не заинтересована в том, чтобы ЕР набрала очень хороший результат. Тогда будет видна позитивная роль Шапши, а Артамонову это невыгодно», — отмечает эксперт.
По словам близких к руководству региона источников агентства, окончательное решение сенатором еще не принято. Агентство попыталось дозвониться до Артамонова. На звонки он не ответил. Позиция губернатора Шапши пока неочевидна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.