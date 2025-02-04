Правительство готовится к новому этапу борьбы с инфляцией

Власти России готовятся к новому этапу борьбы с ростом цен. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Реализация макроэкономической политики для устойчивого роста» 4 февраля подчеркнул важность сбалансированного роста экономики при умеренной инфляции и значимость обрабатывающих производств. Нарастив выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, РФ сможет увеличить предложение на рынке и обеспечить бюджету дополнительные доходы, отмечают эксперты URA.RU.
В начале вступительного слова Мишустин подчеркнул, что в этом году началась реализация обновленного пакета национальных проектов, в том числе по обеспечению технологического лидерства. Все они нацелены на достижение долгосрочных стратегических целей, определенных президентом на шесть лет.
«Предстоит сложная и масштабная работа. Необходимо продолжить развивать экономику и другие сферы жизни страны, невзирая на текущие и вероятные вызовы в будущем. Для этого необходимо решить немало задач. В первую очередь обеспечить сбалансированный рост с низкой безработицей и умеренной инфляцией», — сказал председатель правительства.
Мишустин добавил, что кабинет министров в части макроэкономической политики действует в координации с Банком России. Правительство отработало ряд механизмов и активно выстраивает экономику предложения. Фундамент для нее уже создан, и экономика продемонстрировала уверенную динамику, в отличие от государств, инициировавших санкции против РФ, отметил премьер.
«По предварительной оценке Минэкономразвития, прирост валового внутреннего продукта по итогам 2024 года составил около 4%, что было обусловлено высокой инвестиционной и потребительской активностью. Причем основным драйвером стала обрабатывающая промышленность, которая прибавила 8% — выше изначально прогнозировавшейся траектории.
Это тот сектор, где доля добавленной стоимости значительно больше, чем при простой продаже сырья. И подтверждает, что российская экономика становится более технологичной. Такой тренд важно продолжить в ближайшие годы и укрепить», — сказал Мишустин.
В прошлом году рост экономики во многом обеспечивал бюджетный импульс, однако она должна выходить на естественную траекторию развития, комментирует руководитель кафедры страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. «В краткосрочной перспективе вероятно замедление роста экономики, и правительство будет прорабатывать дополнительные меры, чтобы избежать негативных последствий. Нужно развивать предложение, конкуренцию на рынке, проводить взвешенную миграционную политику, чтобы решить проблему нехватки рабочих рук», — отметил эксперт.
В условиях жесткой финансовой политики государству надо максимально поддержать компании обрабатывающей промышленности, говорит доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. По его словам, структура экономического роста сейчас намного лучше, чем та, что была в предыдущие десятилетия.
«Сокращается зависимость от углеводородов, от цен на нефть и газ, экономика постепенно переходит к высокотехнологичной продукции с более высокой добавленной стоимостью, что дает рост предложения и ускоряет позитивную динамику. Поэтому по итогам 2024 года мы увидели показатели роста выше, чем прогнозировались.
Скорее всего и по итогам этого года результаты будут лучше, чем те 1-1,5%, о которых говорят сейчас. На рост обрабатывающего сектора влияют не только меры, которые принимают власти, но и то, что западные производители утрачивают свои преимущества на глобальном рынке, и российская продукция становится более конкурентоспособной», — сказал Чирков.
К концу года ставка ЦБ будет снижена, а инфляция замедлится, уверен собеседник URA.RU. «Судя по декабрьскому решению ЦБ не поднимать ставку, регулятор понимает, что важно не допустить остановки кредитования. Как только появится такая возможность, он перейдет к плавному снижению. Вместе с растущей конкурентоспособностью российской продукции и бюджетным стимулированием это повысит темпы роста», — говорит Чирков.
Для снижения инфляции у правительства есть комплекс инструментов, которые оно в этом году может задействовать более активно, сказал эксперт. Сейчас они применяются не в полной мере.
«Борьба с инфляцией обеспечивается не только за счет ставки ЦБ, у правительства есть свои рычаги, и они пока применяются довольно аккуратно. Например, ограничения на экспорт определенных товаров, в том числе топлива, расходы на которое учтены в стоимости любой продукции. Такая мера снижает внутренние цены, и мы видим, что уже сейчас в Европе топливо дорожает намного быстрее, чем в России. Для стабилизации курса рубля применяется обязательная продажа валютной выручки — это достаточно жесткая мера, поэтому правительство использует ее только в отдельных отраслях и в отношении определенных компаний. Также довольно четко работает антимонопольное регулирование, в котором тоже могут быть сделаны дополнительные шаги», — комментирует эксперт.
У России, имеющей богатую сырьевую базу, большой потенциал для развития обрабатывающей промышленности, подчеркнул профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Марат Баширов. «Когда в стране есть своя нефть, у нее больше возможностей производить востребованную на рынке продукцию высокого передела, начиная от химической промышленности и заканчивая парфюмерией. Разговоры об этом идут давно, сейчас нужны стратегические решения, чтобы производители пошли в эти сферы. Производство продукции с более высокой добавленной стоимостью — это, помимо прочего, рост налоговых поступлений в бюджет. Поэтому Мишустин акцентирует на этом внимание. Правительство готово помогать бизнесу льготами по госпрограммам, в том числе в рамках специальных инвестконтрактов», — говорит эксперт.
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