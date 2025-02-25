Самый хайповый губернатор увлекся аппаратной войной с олигархом

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, известный ограничениями на продажу алкоголя, завершил зачистку власти и уволил последнего видного чиновника от «Северстали», принадлежащей Алексею Мордашову. Отставленный мэр Череповца Вадим Германов, по словам источников, был самым полезным кадром миллиардера, но попытки пролоббировать его сохранение не сработали: Филимонов не подкупается даже на лояльность и неотступно выполняет федеральную задачу, снижая влияние Мордашова.
Георгий Филимонов последовательно увольняет выходцев из «Северстали» в органах власти с момента назначения на пост врио губернатора Вологодской области в октябре 2023 года. Он зачистил правительство, сменил мэра Вологды и спикера заксобрания. В этом феврале дополнительные выборы прошли в гордуму Череповца, где базируется предприятие. Их назначили из-за того, что орган покинули девять человек, близких к «Северстали».
Отставки происходят на фоне конфликта властей с миллиардером Алексеем Мордашовым. Как ранее писало агентство, одной из задач Филимонова было ослабить влияние бизнесмена и отдалить его от власти.
Неожиданное увольнение
В пятницу, 21 февраля Филимонов на оперативном совещании с правительством объявил об уходе мэра Череповца Германова с поста. «Как вы понимаете, вслед за областной столицей, вслед за Вологдой город Череповец переходит под прямое управление из здания правительства Вологодской области, становясь настоящей частью команды правительства региона», — сказал он.
Связанные с внутриполитическим блоком вологодские СМИ утверждали, что причина отставки — в недавнем скандале вокруг строительства нового цеха Череповецкого металлургического комбината. На выполнение работ промышленники запланировали привлечь шесть тысяч иностранных рабочих. Приезжие, по данным медиа, начали селиться прямо в городе, а не на территории предприятия, как изначально заявляли в «Северстали».
Депутат заксобрания Вологодской области Антон Холодов рассказал агентству о подробностях скандала: «Еще в начале года в УМВД сообщали о планах „Северстали“ привлечь шесть тысяч мигрантов для работы на заводе. Этот вопрос мы неоднократно обсуждали на рабочих группах в Законодательном Собрании. Позднее руководство предприятия подтвердило цифру и обещало разместить их на территории завода. Опустим момент, что в области есть свои люди, готовые в таких условиях и за такие деньги работать на предприятии. Сейчас имеется информация, что мигранты размещены не на территории завода, а по хостелам и гостиницам Череповца. По мнению властей, Германов знал о ситуации и должен был ее проконтролировать, найти выход».
Источник агентства, близкий к вологодскому истеблишменту, не разделяет позиции провластных СМИ. «У решения исключительно политические мотивы. Нет такой практики, когда мэра увольняют из-за ошибок предприятия, работающего на территории города», — отмечает инсайдер.
Вадим Германов работал мэром с 2019 года. До этого строил карьеру на «Северстали» и прошел путь от мастера цеха до директора дочерних предприятий компании. Ранее к его работе в Череповце не было серьезных нареканий. Напротив, в 2022 году он был номинирован на звание «Мэр года» политической премии РАСО «Гамбургский счет». В Череповце он получил прозвище «лучший мэр». Вот как реагируют местные жители в комментариях к публикациям об отставке Германова.
«С 2019 город преобразился: парк „Серпантин“, Соляной парк, весь Советский проспект, набережная, Архангельский мост. Единственный мэр, который организовал ремонт Октябрьского моста. Вокзал отремонтировали, автобусы менялись, трамваи заменили на новые, остановки, рынок вещевой. Не перечислить! Если „Северсталь“ это все спонсировала, жителям только лучше», — пишет Екатерина Никифорова.
«Германову низкий поклон за его добросовестный труд, за добрые дела, какие он сделал для Череповца. Здоровья Вам, Герман Евгеньевич, и удачи! Очень хотелось вас видеть на месте Филимонова», — комментирует публикацию Галина Лопатина.
«Германов без города не пропадет, а вот город без поддержки “Северстали” – не знаю», — пишет пользователь с ником Алексей Робинзон.
Симпатии к Германову обусловлены большими финансовыми вливаниями «Северстали» в Череповец, считает гендиректор Центра политического консультирования Андрей Становой. «Германов хорошо работал и развивал Череповец, но нужно понимать, что при экс-губернаторе Олеге Кувшинникове было ощутимое перетягивание каната в сторону города. Он был эффективен благодаря тому, что Кувшинников был аффилирован с „Северсталью“ (начинал карьеру на предприятии). При прежнем губернаторе деньги с налогов предприятия не „размазывались“ по области, а оседали в Череповце», — объясняет эксперт.
Филимонов сорвал сделку
По словам источников агентства, уволив Германова, Филимонов нарушил договоренности с группой «Северстали», которой было важно сохранить своего мэра в Череповце. Один из вологодских инсайдеров сообщает, что Мордашов в конце 2024 года лично проводил переговоры с Филимоновым по поводу Германова.
«Тогда стороны пришли к соглашению: Мордашов не препятствует переделу гордумы, а Германов сохраняется в своей должности. Бизнесмены свою часть выполнили, все кандидаты Филимонова избрались с высокими процентами, чему в том числе способствовал мэр», — сообщает собеседник агентства на условиях анонимности.
По версии другого источника, сам Германов пытался войти в команду Филимонова, «отречься» от «Северстали» и тем самым сохранить должность. На протяжении года он демонстрировал Филимонову лояльность и минимизировал контакты с предприятием.
Как утверждает депутат Холодов, Германову даже предлагали вернуться на «Северсталь», однако он отверг предложение в надежде продолжить муниципальную службу. «Он планировал продолжить карьеру именно на муниципальной службе. С уходом Кувшинникова, по некоторым данным, ему предлагали вернуться обратно на „Северсталь“, но он отказался. По возвращении он бы уже не смог занять ту должность на заводе, которую занимал ранее, а более низкие позиции его не интересовали. Поэтому он планировал продолжать работу в органах власти», — рассказывает парламентарий.
Несмотря на лояльность Германова, а также на возможные договоренности с Мордашовым, Филимонов отправил мэра в отставку. Причиной собеседники агентства называют установку администрации президента на тотальную зачистку органов власти от выходцев из «Северстали». «Целенаправленная работа велась не просто по снижению, а по полному освобождению органов власти от „Северстали“», — сообщает источник.
Как ранее сообщало агентство, конфликт между «Северсталью» и властями возник после начала СВО. Предприятию сделали ряд предложений по материальной поддержке спецоперации, однако промышленники отказались, сославшись на возможные убытки и отток инвесторов.
Что ждет губернатора и Череповец
Новым мэром Череповца, по словам местных инсайдеров, будет глава Вологодского округа Игорь Быков. Он работал на чиновничьих должностях в районе с 2005 года и не был связан с «Северсталью». Быков входит в неформальную «команду Филимонова», и получил пост главы округа только при новом губернаторе.
Гендиректор Центра политического консультирования Андрей Становой полагает, что полное отсутствие людей «Северстали» у власти может дать Мордашову моральное право не вкладывать средства в развитие Череповца. В 2023 году «Северсталь» инвестировала в Череповец 1,5 миллиардов рублей. Общие доходы бюджета города за год — 13 миллиардов.
«Для Мордашова это статусная, репутационная пощечина. Теперь у него развязаны руки, и он, гипотетически, может самоустраниться от всех социальных проектов. Той ответственности за регион, какая была на нем до 2023 года, больше нет», — отмечает Становой.
Политолог добавляет, что миллиардер вряд ли пойдет по такому пути. «У нас есть атрибутивная традиция: предприятия несут ответственность за те территории, на которых они расположены. Мордашов как областной налогоплательщик может реализовывать свои программы не в Череповце, а в районе или в Великом Устюге, но вкладываться он скорее всего не перестанет. С учетом того, как раньше „перекармливали“ Череповец, для жителей там ничего принципиально не поменяется», — считает эксперт.
Один из собеседников агентства полагает, что могут быть пересмотрены амбициозные планы «Северстали» по развитию Череповца на 2025 год. «Промышленники закладывали рекордную сумму — три миллиарда рублей на комплексное развитие города. С учетом все обостряющихся отношений с губернатором сумма может быть изменена», — сообщает инсайдер агентства.
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