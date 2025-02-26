В российских поездах и самолетах появится долгожданная услуга

Власти России нашли способ обеспечить стабильным интернетом пассажиров поездов и самолетов. Как рассказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на презентации нового национального проекта «Экономика данных и трансформация государства», для этого на низкую орбиту будут запущены почти 300 спутников. По словам экспертов URA.RU, люди смогут пользоваться интернетом в зонах отсутствия сотовых вышек.
«Будущее — за спутниковым интернетом, мы создаем отечественную низкоорбитальную спутниковую группировку, это аналог Starlink. Это самый эффективный способ обеспечить устойчивый интернет во всей России, учитывая нашу огромную территорию и низкую плотность населения. В отличие от существующей сегодня модели раздачи интернета с наземными станциями, этой системе не требуется дорогая наземная инфраструктура. Преимущество получат отдаленные регионы, в которых нерентабельно строить вышки и станции, включая тайгу и лес, а также корабли, пароходы, самолеты», — сказал Дмитрий Григоренко.
По словам вице-премьера, к 2030 году низкоорбитальная группировка будет состоять из 292 спутников. Они будут передавать данные со скоростью до 1 Гбит/с. Первые шесть спутников уже находятся на орбите. К концу 2025 года туда планируется вывести еще 16 аппаратов.
Нацпроект до 2030 года и охватывает девять направлений. Власти готовы в него вложить около 1 трлн рублей. Григоренко подчеркнул, что речь идет об участии не только государства, во всех проектах обязательным условием будут инвестиции бизнеса, так что общая сумма будет больше.
"Мы не даем чистым рублем. Просто принципиально не даем. Хоть сколько-то, но пусть бизнес софинансирует", — сказал Григоренко.
Ожидается, что первыми спутниковым интернетом начнут пользоваться пассажиры поездов. В прошлом году РЖД и российское аэрокосмическое БЮРО 1440 подписали соглашение о сотрудничестве, уточнили URA.RU в пресс-службе ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». «Благодаря сотрудничеству РЖД и другого крупного бизнеса с производителями низкоорбитальных спутников, станет гораздо доступнее интернет-покрытие вдоль автодорог, особенно в Сибири, на Дальнем Востоке и в других отдаленных регионах, — пояснил глава АНО „Цифровые платформы“ Арсений Щельцин.
— Водители и пассажиры смогут пользоваться интернетом даже в зонах отсутствия сотовых вышек. Однозначно улучшится связь в районах, которые не входят в зону с высокоскоростным интернетом. Сервисы на базе спутниковой связи низкоорбитальной группировки будут востребованы и для грузоперевозок по России, в том числе для беспилотной техники».
Благодаря низкоорбитальной группировке спутников интернет появится в самолетах и на морских судах, рассказал интернет-омбудсмен, член генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев. Это повысит точность ориентирования и безопасность людей, находящихся на борту.
«Улучшится не только коммуникационная составляющая. Будет повсеместный доступ в сеть, а значит, можно не пользоваться бумажными документами, правами, паспортами. Всегда можно зайти на госуслуги и выгрузить нужную информацию», — пояснил Мариничев.
По его словам, спутниковый интернет не заменит оптоволоконный или сотовую связь, это еще один современный канал раздачи сигнала. Чтобы его принять на земле, потребуются портативные терминалы или интеграция антенн в транспорт. А российским авиакомпаниям или транспортным холдингам надо будет установить на борту оборудование для приема сигналов.
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