Россия вошла в топ стран с самым дешевым интернетом

Россия входит в число стран с самой низкой стоимостью интернета в мире. Об этом на презентации нового национального проекта «Экономика данных и трансформация государства» в национальном центре «Россия» рассказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«По итогам 2024 года наша страна заняла 12-е место по цене фиксированного интернета среди 223 стран. По итогам 2023 года — шестое место по стоимости мобильного интернета среди 52 государств. Такой результат достигнут благодаря развитию инфраструктуры и конкуренции среди провайдеров», — сказал Дмитрий Григоренко.
По словам вице-премьера, у России очень высокие показатели покрытия интернет-связью, до 85% всей территории. Средние показатели покрытия в других странах — в среднем 65-70%. При этом, по сравнению с Европой, у нас гораздо меньшая плотность населения, и во многих регионах населенные пункты сильно удалены друг от друга, что усложняет задачу.
«Специфика в том, что Россия — очень большая страна. И несмотря на то, что у нас есть регионы со слабым интернет-покрытием, объем потребляемого интернет-трафика ежегодно прирастает на 20-30%. Кроме того, Россия входит в топ-5 стран по цифровым финансовым услугам. Ими пользуется 83% населения страны», — отметил Григоренко.
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